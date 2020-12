El Juez Fernando Carbajal dejó su cargo como un Héroe, se fue respaldado por la gente y emotivamente aplaudido por el personal del poder Judicial

6

El doctor Fernando Carbajal culminó sus funciones como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Formosa, desde donde salió respaldado por un grupo de personas que se concentraron frente al edificio para expresarle su profundo agradecimiento por prestigiar la magistratura, y salió acompañado y emotivamente aplaudido por el personal del Poder Judicial que antes de salir del edificio le formó un cordón para despedirlo con todos los honores, como se despiden a los hombres que hacen honor a la función que desempeñan.

El ministro de Gobierno de Gildo Insfran Jorge Abel González salió abucheado y repudiado por la gente del otro edificio de la Justicia Federal.

Dos imágenes contrapuestas que muestran palpablemente la realidad de una provincia donde está totalmente devaluado el Estado de Derecho y ni por asomo existe independencia judicial, dos fotos que anticipan que cuando el año que viene lo echen de su cargo al ridículo Ministro González, ni Eunice ira respaldarlo.

El magistrado agradeció el reconocimiento y afectivo respaldo de la concurrencia de personas que lo fueron a apoyar por la gestión a favor de los derechos y las libertades de formoseños, y por la valentía con que le marcó la cancha y le puso límites al Ministro González, a la fiscal de Estado Estela Zabala y al autoritario régimen de Gildo Insfran.

El doctor Fernando Carbajal confirmó que continuará con su carrera judicial como conjuez de la Cámara Federal de Resistencia. En su despedida como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2, descartó un futuro político en Formosa, resaltó la labor de sus empleados y funcionarios y admitió que recibió presiones del Gobierno provincial en el marco de sus fallos a favor de los varados.

“No tengo previsto incursionar en la política. Estoy enfrascado en mi misión judicial”

En declaraciones a la prensa, Carbajal agradeció a la gente que se convocó para despedirlo del Juzgado Federal y mencionó su reconocimiento para todo el personal que lo acompañó durante su gestión judicial: “Me emocionó mucho más la despedida de mis empleados y funcionarios. Si algún mérito tengo, es por el enorme apoyo que tuve de esta gente”.

“Me voy tranquilo, el Juzgado queda en buenas manos. La doctora Belén López Macé es una mujer inteligente y preparada, una funcionaria de primera línea para administrar el servicio de justicia”, manifestó Carbajal.

En la rueda de prensa que improvisó fuera del Juzgado, se le consultó a Carbajal sobre las menciones que se hacían sobre su persona y fallos desde las conferencias diarias del Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid-19:

“Entiendo que siempre perder un juicio resulta incómodo o no le puede gustar a una parte de los litigantes. Sin embargo, tomé esas referencias que hacían sin responder. En lo personal no me afectó de ninguna manera ni tampoco influyó en mis decisiones. De todos modos, para una calidad institucional, es conveniente que no se caigan en cuestiones personales, como ocurrió. la crítica a los fallos puede llegar, porque incluso me puedo equivocar, pero de personalizar una sentencia ya afecta el funcionamiento del sistema institucional”, afirmó.

Presiones

Carbajal admitió que recibió presiones del Gobierno provincial en el marco de las audiencias judiciales que falló a favor de los varados.

“La presión fue mediática y pública. Tuve la capacidad de aguantar esa presión. No me refiero a presiones por abajo, pero exponerme públicamente y entrar en críticas personales, sin ninguna duda que es un mecanismo de presión indebida, que no debe ejercerse contra funcionarios de la justicia. No me afectó, pero debemos evitar caer en estas cuestiones para que no vuelva a suceder, por la independencia de los jueces y la tranquilidad a la hora de administrar justicia”, agregó.

Por último, descartó un futuro político en la provincia y confirmó que su carrera judicial seguirá en Resistencia, como conjuez de la Cámara Federal.

“No tengo previsto incursionar en la política. Estoy enfrascado en mi misión judicial”, aclaró antes los desafíos patoteriles del Ministro González que permanentemente lo desafía a “bajar al llano de la política a discutir con votos“, y a los cometarios que ya ven en las redes que manifiestan los deseos de varios sectores juveniles, apolíticos e independientes de acompañarlo como candidato a Gobernador, “Carbajal Gobernador de Formosa“, será una de las opciones por la que van a bregar varios sectores, a pesar de los los ataques y los improperios irresponsables de un Ministro de Insfran al cual le queda gigante la investidura prestada.

