El multiproveedor del estado provincial Enrique Zanín, desató la ira de comerciantes al afirmar que la economía está en alza y en crecimiento pese al Covid

Enrique es una lástima que sigas al frente de la Federación Económica de Formosa y y tan fuera de foco con la realidad PYME local. Recorré el centro y fijate los locales vacíos que hay. ¿De qué actividad económica en alza hablás? Soltá la teta del Estado y mamá un poco de realidad por favor!, estalló Patricio Evans.

Zanin es parte de la Mafia de Estado Provincial, replicó Jorge Loza.

Los obsecuentes, que están prendidos del estado dan éste discurso para la gilada, dicen cada incoherencia. Viven otra realidad esta gente, aseguró Ivan Escobar.

Evans…. te quedas corto con este payaso… obsecuente .del HUEVO SIN PELO.

Vive recorriendo medios de comunicaciones para justificar su puesto y tapar las matufias y las Cagadas que aceptan y firman calladitos.

Hay que patearles el culo a estos obsoletos mañeros … con la panza llenas.

Ya nos va a tocar estar arriba Evans. Tranqui aguanta un poco más, exhortó Perico Martinez.

Resumen de la nota: responsabilidad del gobierno: crecimiento de la actividad económica del 5 al 63% respecto del 2018!!! responsabilidad de la gente: contagios y muertes covid, resumió irónicamente Fernando Tomasella. Vergonzoso y lamentable.

Algo así es su argumento falaz. El drama es que emana de quien preside la entidad que nuclea a las cámaras empresariales de Formosa!, contestó Patricio Evans.

Que paciencia que tienen gente. Yo hace 21 años raje de ese nido de ratas, y siguen los mismos. Fuerza pato, resaltó Pablo Ortiz, entre tantos otros cuestionamientos.

El relato falaz de Zanin

Mientras tanto, la actividad económica se mantiene en alza. La industria manufacturera registró en noviembre un crecimiento anual de 4.5%, valor que no se registraba desde principios del 2018. Asimismo, la producción sectorial presentó un crecimiento del 3,5% y se ubica en valores previos al inicio de la pandemia. Maquinarias y equipos agrícolas y aparatos de uso doméstico, cocinas, lavarropas, heladeras, etc. registraron un alza de casi un 31%, apuntalado también por el programa Ahora 12, traccionando la demanda. La construcción sigue “in crescendo”, con un 6,2% interanual y 7,2% con respecto al mes anterior. Respecto a la capacidad instalada, se ubica en el 63,3% en noviembre, valor más alto desde noviembre de 2018. A pesar de ello, las PyMES regionales, aún esperamos por medidas focalizadas y específicas, especialmente reforma impositiva, apoyos financieros y de subsidios a los combustibles, energía eléctrica y combustibles, los más caros del país en la región del norte argentino.

Es decir que se está logrando un equilibrio entre medidas de prevención, control y asistencia en la pandemia, y el desarrollo de actividades económicas que permiten mantener un nivel de producción y ocupación de mano de obra, compatible con la situación provocada por este rebrote virósico que tanto preocupa a todo el mundo.

No pidamos al Gobierno provincial lo que nosotros no sabemos cumplir. Esta es una verdad absoluta, porque a veces se pretende instalar en la sociedad verdades a medias, es decir, simples mentiras, se recurren a silogismos y dialécticas vacías de contenido para volcar las responsabilidades de los contagios y fallecimientos, además de la pérdida de fuentes de trabajo, en las autoridades provinciales y las nacionales, sin ver que son ellos mismos los que provocan e incitan al quiebre del aislamiento social y de cuidados ante la pandemia. Si no entendemos que todos somos igualmente responsables, entonces no tendremos destino como país.

