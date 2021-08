El PJ tuvo un ex Juez correntino, que luego fue diputado nacional. Fernando Carbajal será el segundo?

41

Varios referentes del Gobierno provincial, le enrostran al ex juez federal y ahora precandidato a diputado nacional esa condición de ex juez y ahora político. Este lunes, en la difusión del parte oficial de la situación sanitaria, el ministro de gobierno Jorge González fustigó al candidato del frente Juntos por Formosa Libre, por su “falta de ética” al haber sido magistrado y ahora precandidato a diputado nacional por el principal frente opositor.

Como antecedente, de ir de la toga al Congreso Nacional, y más precisamente de haber sido un ex juez a diputado nacional, es posible encontrar un antecedente no muy lejano en el tiempo, donde el oficialismo tuvo como diputado nacional a un ex juez.

Se trata de Rodolfo Ricardo Raúl Roquel, quien fue ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa desde el 19 de octubre de 1989, cargo que al que renunció y luego recibió el beneficio de la jubilación.

Cesó en sus funciones judiciales el 25 de octubre del año 2000. Tres años después (2003) fue electo y asumió el cargo legislativo, tras presentarse como candidato a parlamentario nacional por el PJ.

Integró la boleta electoral con Graciela De La Rosa y Mario Bejarano.

El gildismo en aquella oportunidad obtuvo el 71,79 % de los votos y se quedó con las tres bancas en disputa.

La ironía del destino es que Roquel, como Fernando Carbajal, es correntino.

