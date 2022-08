El sicario K que escrachó a Julieta ahora amenazó a la prensa nacional y Jonatan Viale y Eduardo Feinmann le respondieron

45

El periodista Roberto Navarro amenazó en el Destape Radio a periodistas de LN+ y usó palabras muy duras: «Algo tenemos que hacer para frenarlos». Jonatan Viale y Eduardo Feinmann le respondieron.

Navarro, al hablar del escrache vivido por Pablo Echarri, agregó que «los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara«.

«El estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también», agregó Viale sobre las palabras de Navarro, en el Pase «El pase 2022» junto con Feinmann en LN+.

Feinmann dijo que «en otro medio leí que el periodista dijo que somos como la dictadura». Viale manifestó que «avisen cuándo es el escrache. Fuera de joda, esto es incitación a la violencia. Lo que denota es una desesperación tremenda. Están apretando por todos lados, ¿no? «.

«Será que no deben querer que mostremos, que contemos, que informemos en la causa de Cristina. Qué sé yo, no sé. No querrán que Lanata le haga una nota a la arrepentida de Milagro Sala mostrando cómo la señora afanaba. No sé», opinó Feinmann. «Les desespera la libertad, les desespera la información», acotó Viale.

Feinmann expresó que «les encanta hacer periodismo de periodista. Lo hacía 678 pero ahora como es programa no existe, existen otros pequeños programas donde se hace exactamente eso».

El apriete es un modus operandi típico del kirchnerismo. Lo están haciendo con Luciani, lo están haciendo con los jueces que juzgan a Cristina, lo están haciendo con periodistas. Miedo yo no tengo, personalmente no voy a parar. Vamos a seguir las pruebas de la Causa Vialidad, de la Causa Milagro Sala, las pruebas de Hotesur. No pasa nada. Sí hago responsable de la seguridad mía y de mi familia al señor Navarro y la señora Cristina de Kirchner. Punto. Miedo, nada. Todo lo contrario: investigación e información, todo lo que le duele al kirchnerismo», finalizó Viale.

En las redes, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y otros líderes de la oposición se solidarizaron con los periodistas amenazados y cargaron contra el kirchnerismo.

