“El sobreseimiento a Gildo Insfran es un escandaloso mamarracho jurídico. Solo en Formosa y con una justicia sometida se puede lograr tan indignante Impunidad”

“No debemos resignarnos ni permitir que triunfe la impunidad”

El abogado Martín Hernández cuestionó el escandaloso sobreseimiento del gobernador Insfrán en la causa The Old Fund por el Juez Federal en Formosa Marcelo Picabea.

El referente radical manifestó que es un verdadero escándalo al cual no hay que resignarse ni dejar que triunfe la impunidad en causas de corrupción, si bien genera mucha indignación es un caso emblemático de corrupción en el país, sobre todo si se introducen en los detalles de la resolución en particular porque carece absolutamente de argumentación para otorgar un sobreseimiento ya que no hace ninguna referencia en sus páginas ni lo nombra a Vanderbroele.

«Es un mamarracho jurídico relatado como forma de sobreseimiento pero era la única forma de hacerlo, la única forma que Gildo Insfran podía obtener un sobreseimiento era con un fallo de esta naturaleza obviando todas las pruebas, solo se refieren a sí era beneficioso o no el acuerdo, siendo que no era lo que estábamos discutiendo, sino el hecho de que vino un tipo y se le dio dos millones de dólares de los formoseños, es mucha plata porque esto en el 2010 son 400 millones hoy, esa plata fue la que dispuso Gildo Insfran darle a Vanderbroele, para que se lo dé a Boudou y se usó comprar Ciccone, esta es la realidad cómo sabemos después vino a Formosa un 30% que es el retorno de la coima, pero no deja de ser una vergüenza que quedará por mucho tiempo, pero vamos a seguir intentando acciones, recursos y cuanto podamos hacer e incluso ir a tribunales internacionales» advirtió.

Lo extraño es que Boudou fue condenado en Bs As por recibir la coima e Insfran sobreseído en Formosa por dársela

El dirigente de la UCR expresó que lo que se investiga es un cohecho, es decir una coima, pero lo extraño es que hay una parte que termina condenado por recibir la plata (Boudou), y el que entregó la plata termina sobreseído (Insfran) pero estas son las consecuencias de haber dividido la causa, que una parte quede en Buenos Aires y otra venga a Formosa, y solamente aquí pueden lograr el sobreseimiento el gobernador con una justicia sometida al poder político y el juez Picabea es solo un elemento más de esto.

«La responsabilidad de la Justicia Federal de la jueza Belén López Macé es tanto o más que la provincial, es más grave que lo que ha hecho Picabea, porque ella tenía la orden de un superior jerárquico de la Sala Primera en de la Cámara Federal en lo Criminal de Buenos Aires que le ordenó que debía investigar pero la jueza Federal se corrió y entregó la causa para que se consagre la impunidad en la justicia provincial, entonces la conducta asumida y ejecutada por López Macé es tanto o más grave que la que ha hecho Picabea, porque a ella le correspondía investigar y se la sacó de encima, por eso decíamos de ir al Consejo de la Magistratura de la Nación, es decir tenemos los caminos para recorrer para que los que tengan que responder por este escándalo lo hagan, entre ellos la jueza Federal López Macé porque es grave lo que ha pasado».

Además sostuvo que hay otros ejemplos como lo hecho por el juez Alonso que quiso sobrepasar lo dispuesto por la CSJN, lo mismo sucede en este caso porque es la Cámara Federal en lo Criminal que ordenó la justicia Federal de Formosa a qué investigue lo sucedido, pero la jueza no lo hizo tendiendo una alfombra roja a la impunidad al enviarlo a la justicia provincial, y al presentar las acciones recursivas y rechazarlas se supo la resolución porque no tuvieron otra opción que dar las copias del fallo con lo cual se enteraron que hace 6 meses ya habían sobreseído a Insfrán.

«Esta es otra cuestión a corregir en Formosa y Argentina que solamente el fiscal el juez y las partes sean los que pueden tener acceso al expediente o puedan impulsar el expediente, desde su inicio cuando el senador Naidenoff presentó la causa en el 2012, la provincia ha tenido una actitud reticente porque cuando el gobierno tiene la razón sale por todos los medios a decirnos, pero cuando está ocultando algo siempre hace silencio de radio, nadie sale a decir nada ni a refutar nada, con esta causa ha pasado lo mismo, el gobierno se ha mantenido en silencio y los operadores judiciales, magistrados y fiscales, nunca han dicho absolutamente nada, han escondido todo, se han manejado en la absoluta oscuridad y esto que ha pasado es lo mismo, un fallo en noviembre que fue guardado y la fiscal ni apeló, es decir que queda mucho por hacer con las responsabilidades de los que tuvieron a su cargo el cumplir con una función y no lo hicieron, la fiscal no cumplió su función, hay que revisar el expediente, nosotros no pudimos tener acceso al fallo ni siquiera Naidenoff, qué fue denunciante, pero no podía tener acceso al expediente, por eso hay muchas cosas por hacer y vamos a ir incluso a tribunales internacionales para que esto lo puedan revisar y si cabe alguna nulidad lo puedan hacer» determinó.

Juicio político al juez Marcelo Picabea

También agregó que se puede pensar en un juicio político al juez Marcelo Picabea, porque hay un proceso que es el Jury de enjuiciamiento que para eso está el Consejo de la Magistratura, pero existe un sistema de protección de la corrupción y un sistema de impunidad en la provincia que hace que tanto el Consejo de la Magistratura cómo el Jurado de Enjuiciamiento tengan una abrumadora mayoría el oficialismo, y todo este tipo de causas terminan en un cajón, pero de todas maneras no hay que resignarse a realizar todas las denuncias que haya que hacer y que el oficialismo pague la responsabilidad de lo sucedido.

Hernández dijo «esta causa solamente podía salir como un mamarracho, una de las cosas que pedíamos era que lo citen a Vanderbroele, que era el elemento trascendente en la causa, una persona que fue el nexo entre Gildo Insfrán y Amado Boudou para cobrar ese dinero, qué dijo claramente el 2017 que todo esto fue una farsa, una pantalla para venir a cobrar un dinero que no tenía ningún fundamento, él lo dijo y lo reconoció, fue parte del proceso, está en la causa es una prueba y se activa va en esta prueba si lo citaban lógicamente cómo poder después de conocer una cosa así,, entonces la única manera que podía salir este fallo es de esta forma era siendo un escándalo, pero Vanderbroele no es nombrado en el fallo ni ninguna de las pruebas, o por ejemplo de que The Old Fund no tenía ninguna experiencia en negociaciones de pasivos provinciales, o la de que ninguna provincia del país había pedido algún asesoramiento externo a alguna consultora privada, o que The Old Fund no tenía empleados o que su primera factura fue la del gobierno de la provincia de Formosa, tanta poca experiencia tenían que la hicieron mal la factura dos veces, es decir todas las pruebas conducen a que esto es un delito es decir si el juez Picabea valoraba las pruebas se metía en un problema por eso no las valoró», finalizó.

