Elisa Carrió acusó a Cristina Kirchner de querer hacerle “un golpe de Estado” a Alberto Fernández al vaciarle el Gabinete

Elisa Carrió se pronunció sobre la ola de renuncias que presentaron al presidente Alberto Fernández de funcionarios del Gabinete que responden a Cristina Kirchner.

“El intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado“, sentenció en declaraciones a Radio Mitre.

Y agregó: “Un vicepresidente no le puede indicar al Presidente a quién saca, sea derrotado o sea victorioso. El Presidente tiene que ejercer sus funciones institucionales y resistir”.

“Ya lo hicieron varios, tenemos la experiencia de De la Rúa – Chacho (Álvarez) y la de Illia -Perette“, graficó. Y recordó una intentona en el gobierno de Mauricio Macri que, dijo, “querían condicionar al gobierno”.

“¿Recuerdan el tema de Cristina Kirchner con (Julio) Cobos? Cuando vota el “no positivo’, se trata de erigir al mismo tiempo en el jefe de la oposición y yo me opuse, porque no era institucional”, recordó.

“En el caso de Cristina esto venía muy mal de origen, porque el Presidente era el elegido de la vicepresidente. En el presidencialismo esto así no funciona“, sentenció.

“Presidente caído”

En esa línea, dijo que el presidente es quien decide sus ministros y si eso no pasa “es un presidente caído“. La institucionalidad indica que debe sostener a sus funcionarios y cubrir con otros a quienes no quieran formar parte de su gobierno”, opinó Carrió.

Dijo que Alberto Fernández, aún derrotado, debe ejercer sus funciones constitucionales “y resistir“. “Yo le diría al presidente de resistir, sostener las instituciones republicanas”, insistió.

Carrió alertó por “evitar un golpe de radicalización que es el preanuncio de algo más grave, cuando sectores de un Gobierno se radicalizan para irse al autoritarismo“.

Ante las versiones sobre la posible salida de Santiago Cafiero, Carrió consideró que “el jefe de Gabinete es la persona de mayor confianza de un presidente”.

“Lamentablemente si el Presidente cede… no puedo aventurar, no puedo decir más nada”, dijo la ex diputada, pero anticipó: “Vamos a vivir 3 o 4 días muy difíciles y después veremos. No estaría bueno que él decida su propia disolución“, aseguró.

También fijó la postura para los gobernadores y la oposición. “Tiene que sostener la institucionalidad desde el parlamento nacional. Esa es la decisión de Juntos por el Cambio“, concluyó.

Por último, dijo que el presidente podría solicitar el apoyo de los gobiernos “afines al PJ” y que “quieran ser republicanos”, y apuntó a un nombre: el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Quiénes renunciaron

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, fue el primero a nivel nacional en hacerlo, a través de un comunicado.

Lo siguieron luego sus pares que en la coalición se alinean detrás de la vicepresidenta: los ministros de Justicia, Martín Soria; de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; Juan Cabandié (Medio Ambiente) y Tristán Bauer (Cultura), la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y las titulares del Pami, Luana Volnovich, y de la ANSES, Fernanda Raverta; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y la titular del INADI, Victoria Donda.

El dirigente del Instituto Patria Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial, lo hizo de forma verbal.

