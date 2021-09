En busca de los votos perdidos: Luego de la perdida del 20% de su electorado, Insfran presiona por la apertura de la frontera con Paraguay

38

Luego de la derrota electoral el gobernador Gildo Insfrán viajó urgente a Buenos Aires para presionar por la urgente apertura de la frontera con Paraguay, para que sus votantes con doble nacionalidad puedan pasar tranquilamente a votar para el 14 de Noviembre y el martes se reunió en Casa de Gobierno con el canciller de Paraguay Euclides Acevedo.

De la reunión de urgencia participaron equipos técnicos de ambos países, para avanzar en la futura apertura gradual de la frontera, resorte de los gobiernos centrales.

La comitiva paraguaya llegó vía aérea a la Dirección de Aeronáutica local, donde fueron recibidos por el Ministro Jefe de Gabinete Antonio Ferreira, quien los acompañó hasta la sede gubernamental.

Allí, tras los saludos protocolares de rigor, se realizó primero una reunión privada entre el gobernador y el canciller Acevedo, tras lo cual se amplió el cónclave hacia todos los presentes.

Participaron por el vecino país Sofía Montiel de Afara, ministra de Turismo, la viceministra de Salud Pública Lida Sosa, el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – Dinac, Félix Kanazawa y el cónsul del Paraguay en Formosa, Fernando Acosta.

Insfrán estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Antonio Ferreira, el ministro de Economía Jorge Ibañez y el ministro de la Comunidad y a cargo de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez.

Acevedo

Al finalizar la reunión el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Paraguay, Euclides Acevedo Candia agradeció a su anfitrión la recepción y dijo que como objetivo principal “buscamos una reapertura gradual de nuestras fronteras, dependiendo de la situación epidemiológica, razón por la cual me acompañó la viceministra de salud pública Lida Sosa”.

“Nos vamos racionalmente esperanzados, el gobernador no ha despertado esperanzas fraudulentas, pero sí esperanzas ciertas de una apertura gradual, y por sobre todas las cosas el compromiso de un trabajo inteligente, común en materia de turismo, economía, salud, conectividad aérea. Finalmente para nosotros Formosa es una plataforma de lanzamiento hacia el Pacífico, tenemos 800 kilómetros de frontera, tenemos que trabajar juntos y aprovechar la disposición obsequiosa del gobierno de Formosa, para con el Paraguay” consideró.

“Para nosotros es muy importante la administración conjunta del río Paraguay, léase Hidrovía, y hemos convenido con el gobernador la importancia de combatir el contrabando y los delitos conexos” afirmó.

Señaló que de cara al futuro estratégico además se busca lograr que “Paraguay se vincule más con las provincias fronterizas para que nuestra concepción integracionista sea una realidad. Tenemos el Corredor Bioceánico, la Hidrovía, una cuenca cultural muy importante, entonces la visita es el inicio de futuras conversaciones”.

Confirmó que hubo una reunión entre los ministros de Salud, por lo que adelantó que habrá más reuniones bilaterales próximamente y señaló que “También obviamente transmitiré todos los elementos en materia de seguridad, porque el delito no tiene nacionalidad y la lucha debe ser conjunta. Hay cosas por hacer, hoy hicimos una especie de pretemporada”.

“Esta pandemia cambió las reglas de juego, tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus como dijo el jefe de Gabinete Antonio Ferreira, por el momento el virus nos maneja y tiene que llegar el momento en que lo hagamos nosotros, es un trabajo científico, por lo tanto todo lo que hagamos será a favor de la salud pública” aseguró.

Cepa Delta

Consultado si la incidencia de la cepa Delta en la región fue tema de la reunión, señaló que sí, y que “La viceministra de Salud Pública respondió las preguntas del gobernador, quien tiene un conocimiento completo de salud de la región. Paraguay tiene controlada la cuestión de Delta, esa no es nuestra principal preocupación pero sí la recuperación económica”.

El río

Más adelante el canciller avanzó sobre el río Paraguay al considerar que “es una fuente de desarrollo, de riqueza y tenemos que compartir con nuestros hermanos, a mí no me sirve de nada la regionalización de la pobreza, me interesa la regionalización de la riqueza y mi amigo Gildo Insfrán coincide ideológicamente en la gestión social del Estado, en el sentido de defender a los más vulnerables, pero el río Paraguay tiene que moverse en un ambiente de paz, prosperidad y de salud pública”.

Viceministra

La viceministra de salud de la República del Paraguay, doctora Lida Sosa confirmó que durante la reunión el tema central fue la situación epidemiológica de ambos países que comparten frontera, coincidiendo en que en la actualidad es “favorable”.

“Hemos quedado en instalar una mesa de trabajo del Ministerio de Salud del Paraguay con el Gobierno de Formosa y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, para ir avanzando en la probabilidad de flexibilizar el ingreso fronterizo” adelantó.

Señaló que en las últimas 14 semanas se ha dado un descenso sostenido de casos en su país, “ningún departamento de nuestro país se encuentra con nivel 4 de circulación” precisó al tiempo que indicó que ha disminuido el número de fallecidos y no hay saturación del sistema de salud.

Turismo

En tanto la ministra de Turismo del vecino país Sofía Montiel de Afara se refirió a esta reunión como primordial para trabajar en vías a una reactivación turística, planteando acciones concretas a desarrollar entre agentes de viajes y operadores de turismo de Paraguay y de la provincia de Formosa.

Resaltó que es fundamental para esto “articular acciones inmediatas en conjunto”, destacando que el gobernador Gildo Insfrán, se ha comprometido en gestionar acciones con todo su equipo técnico, para trabajar en esta reactivación turística, ya que es primordial, también para generar empleo.

Además, hizo notar que en este encuentro pudieron demostrar el compromiso que tiene el gobierno paraguayo para trabajar en un retorno seguro y gradual, con la aplicación de los protocolos sanitarios debido a la pandemia del COVID, “que beneficiará a todo el sector turístico y población en general” indicó.

Finalmente el cónsul Fernando Acosta, afirmó que “Fue una tarde fructífera, un ejercicio importante para pasar revista a los temas bilaterales entre Paraguay y la provincia de Formosa”.

En esa línea, informó que “se habló de una apertura gradual de la frontera” aunque no se pudo precisar una fecha aproximada.

“Llegado el momento cuando estén dadas las condiciones de ambas partes, se llegará a una solución lo antes posible, teniendo en cuenta de cómo vaya evolucionando la pandemia”.

Además, señaló que se trataron otros temas relacionados a la cultura, al turismo y al ámbito comercial.

Comments

comments