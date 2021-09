En Córdoba Juntos por el Cambio ganó la provincia y segundo quedó Schiaretti

37

La fuerza opositora se impuso con más del 47% de los votos, y Luis Juez triunfó en la interna. El partido del gobernador sacó poco más del 24%.

Con más del 97% de los votos escrutados, Juntos por el Cambio dio el batacazo en Córdoba y es la fuerza más votada tanto en diputados como en senadores.

En la interna opositora, el ex presidente Mauricio Macri sufrió un revés político debido a que la lista que encabezan Mario Negri y Gustavo Santos perdió la interna de Juntos por el Cambio con la que lleva a Luis Juez como precandidato a senador y a Rodrigo De Loredo como aspirante a diputado.

Cerca de las 23, Juntos por el Cambio acumulaba casi el 48% de los votos, mientras que en la interna de ese espacio la lista de Cambiando Juntos le saca más de 20 puntos a Juntos por Córdoba tanto para diputados como para senadores.

Triunfo de Juntos por el Cambio en Córdoba con más del 95% de los votos escrutados.

La lista de Hacemos por Córdoba, que responde al gobernador Juan Schiaretti y va por fuera de Juntos por el Cambio y del kirchnerismo, se queda con el segundo lugar, con el 24.49% de los votos.

Muy atrás quedó el Frente de Todos, que apenas ostenta el 10,97% de los sufragios con Carlos Caserio al frente de la lista.

Eran casi tres millones de personas las habilitadas para votar en las PASO en esa provincia, que es una de las que tiene mayor peso electoral y le es esquiva al Gobierno nacional.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo celebran la victoria en la interna de Juntos por el Cambio. Fotos: La Voz.

Es que Córdoba es la segunda provincia más poblada del país y la más antikirchnerista junto con Mendoza. En 2015 fue la llave que le dio la victoria a Mauricio Macri, una de las tantas figuras nacionales con un pie adentro de esta interna opositora, que diluyó las fronteras partidarias.

Con estos resultados, Juez y Carmen Álvarez serán los candidatos a senadores de Juntos por el Cambio en las elecciones que se llevarán a cabo el 14 de noviembre, mientras que la nómina de candidatos a diputados se conformará por la cantidad de votos de cada lista pero tendrá a Rodrigo De Loredo y a Cristina Rodríguez Machado a la cabeza.

El triunfo parcial de la lista que lleva a Luis Juez como precandidato a senador y a Rodrigo De Loredo como aspirante a diputado es un duro revés para Macri, que dio su apoyo público a Mario Negri y Gustavo Santos.

Aunque no viajó a la provincia, como había prometido, el ex presidente participó vía zoom en el cierre de campaña y hasta aseguró que se quiere mudar a Córdoba. La principal apuesta de Macri es posicionar a Santos, su ex ministro y secretario de Turismo, para la carrera a la gobernación en 2023.

La lista que apoya el gobernador Juan Schiaretti quedó segunda y detrás el Frente de Todos.

La lista que encabezan Juez y De Loredo contó con el apoyo de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Martín Lousteau.

La interna cordobesa de Juntos por el Cambio fue la más caliente en la principal fuerza opositora y una muestra de ello es que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, fue en persona a la Justicia Electoral a hacer una denuncia contra una página de Facebook que había subido un video con imágenes y voces editadas, de manera tal que parece que se está atribuyéndose un delito de corrupción

En esa provincia se ponen en juego nueve bancas de Diputados, de las cuales cinco le corresponden a Juntos por el Cambio, tres a Hacemos por Córdoba y una al Frente de Todos. Por su parte, de las tres plazas del Senado, dos pertenecen a Juntos por el Cambio y una al Frente de Todos.

Los resultados parciales dan cuenta, además, de una nueva dura derrota del kirchnerismo en la provincia, que llevó como precandidato al actual senador Carlos Caserio, quien llegó a la Cámara Alta con el schiarettismo pero en 2019, con la candidatura de Alberto Fernández, se sumó al Frente de Todos.

El gobernador Juan Schiaretti hizo una buena elección con una lista por fuera de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que lleva a Alejandra Vigo como candidata a senadora y a Natalia De La Sota como aspirante a diputada.

