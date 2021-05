En Formosa hay 38 Centros de Aislamiento Sanitarios

23

El coordinador médico de los Centros de Asistencia Sanitaria (CAS) en la ciudad de Formosa Dr. Raúl Ledesma confirmó el número y detalló las prestaciones que reciben los pacientes allí alojados, con diagnóstico positivo de COVID-19.

Además de Capital, también hay este tipo de establecimientos sanitarios en Clorinda, Las Lomitas, Pirané y Laguna Blanca.

Precisó el profesional que los pacientes internados en CAS son divididos en tres grupos A, B y C., siendo A menores de 60 sin síntomas o comorbilidad, B, menores de 60 pero que tienen síntomas o comorbilidades (diabetes, hipertensión, obesidad, etc.) y C mayores de 60 años.

Contrario a lo que denuncian en las redes los aislados, señaló que al grupo B y C se le practican radiografía y laboratorio para definir cuál de esos pacientes tiene una evolución de la enfermedad que puede ser más agresiva.

