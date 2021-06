“En Formosa se quemó el manual democrático”, dijo Naidenoff

9

El Senador Nacional se refirió a las detenciones de comerciantes que reclaman por una reapertura de las actividades.

Naidenoff aseguró que “el Gobierno lo único que hace es asfixiar y perseguir a los comerciantes que reclaman poder trabajar con protocolos” y afirmó que en Formosa con la excusa de la pandemia “se atropellaron todos y cada uno de los derechos”.

Cuando el propio gobierno atropella el Estado de Derecho, se quema el manual democrático

“Intentamos todos los caminos, acercamos propuestas al Gobierno para encontrar alternativas, y lo único que hicieron fue redoblar la apuesta con mayor encierro, más aprietes y una persecución feroz”, recordó el legislador.

El Senador agregó que “ya ni siquiera se trata de un gobierno que no brinda una ayuda y que no se pone en el lugar del que está fundido, del que está quebrado, de quienes perdieron todo lo que construyeron con esfuerzo, de los trabajadores que ya no tienen expectativas. Directamente hoy el gobierno es el responsable de las persianas bajas y de la destrucción anímica de miles de formoseños”.

En la provincia ya no estamos ante la vigencia de un estado democrático sano, se parece cada día más a una dictadura

“Mientras que a más de un año del inicio de la pandemia en todos los rincones del país se convoca al diálogo y a buscar una salida que concilie la salud con el trabajo, en Formosa con estilo dictatorial la respuesta es perseguir y detener a quienes se atreven a dar la cara en nombre de miles de ciudadanos que quieren trabajar” agregó.

Para Naidenoff, en Formosa “hoy no sólo no está garantizado el derecho a reclamar, sino que tampoco se respetan los derechos más básicos como a la defensa y al debido proceso. Y cuando las palabras ya no sirven, cuando el llamado al diálogo cae reiteradamente en el vacío, cuando el propio gobierno atropella el Estado de Derecho, se quema el manual democrático”.

“Hoy la situación es muy preocupante, porque en la provincia ya no estamos ante la vigencia de un estado democrático sano, se parece cada día más a una dictadura. ¿Hasta dónde van a tensar la cuerda?”, finalizó el legislador.

