En La Primavera van a cortar la ruta 86, si no aparecen medicamentos en el Centro de Salud

Mientras las propiedades, los dobles sueldos, las clínicas privadas, los campos en la zona norte y las imponentes casas quintas en Villa del Carmen de los funcionarios de Gildo Insfran, crecen de manera vertiginosa, las necesidades de la gente y la atención a la salud a la población derrapan desenfrenadamente, en tanto la ecuación de «El Modelo» permanece inalterable: funcionarios multimillonarios, comprovincianos olvidados….

Aborígenes de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh «La Primavera» desde la reasunción del ministro Aníbal Gómez al frente del Ministerio de Desarrollo Humano, vienen denunciando el cruel abandono al sistema de salud de la comunidad en cuyo Centro de Salud ni siquiera tienen medicamentos ni los más elementales insumos para atender las urgencias más básicas, y la mayoría de las veces ni siquiera cuentan con una ambulancia para ser trasladados a Laguna Blanca.

Los aborígenes que tenían cifradas esperanzas en la reasunción al frente de Desarrollo Humano de Aníbal Gómez, ya que es oriundo de Tres Lagunas y tiene sus establecimientos ganaderos y emprendimientos agropecuarios en la zona, hoy se manifiestan totalmente defraudados porque aseguran que están peor y más abandonados que durante la cuestionada gestión de Décima.

Las segundas etapas, no siempre fueron mejores. Donde está Aníbal Gómez?

Desde que asumió Aníbal Gómez lastimosamente estamos peor, ya no hay ni doctor de la Colonia La Primavera, te dan solamente recetas sin remedios, a quien podemos recurrir, solamente cortando la ruta podemos visibilizar nuestros padecimientos, que le vamos a hacer. No hay nada de medicamentos en la sala, no hay ni para la fiebre de los chicos, si pasan cosas y pedís ambulancia para que te deriven a Laguna Blanca, nunca te envían, no nos escuchan no les importa, solo dicen mentiras, estamos cansados. Donde está Aníbal Gómez, se preguntaron.

Estamos muy mal acá con el tema de la atención a la salud, estamos abandonados y si no recibimos respuestas mañana, vamos a salir a cortar la ruta para reclamarle a Aníbal Gómez, que le ponga el mismo empeño a la atención a nuestra salud, que el que le pone a sus campos que se multiplican tan exitosamente, mientras nosotros no tenemos ni atención ni remedios, se quejaron.

Quién suele atender en el Centro de Salud de La Primavera es el doctor Julio Escalora, que vive en Laguna Blanca, concluyeron.

