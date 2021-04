En San Martín Dos solo se vacunó al personal del hospital. Al resto, nada

25

El concejal de la UCR de la localidad de San Martín Dos, Dr. Milton Bobadilla, médico además del hospital reveló que en ese lugar, hasta ahora, sólo vacunaron al personal de la salud y a cuatro personas más, mayores de 60 años; y se preguntó por qué el consejo local Covid 19 no convoca a la oposición para actuar en conjunto ante tan dramático cuadro de emergencia sanitaria.

El edil radical opinó además que no se tiene aún respuesta al virus común del Covid, que ingresó hace un año a la Argentina al expandirse al mundo, y ya llegó al lugar el coronavirus con la cepa de Manaos, y en ese marco, se preguntó cómo entró a la región, siendo que las fronteras están cerradas.

El Dr. Bobadilla formuló declaraciones al programa “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por FM Radio Parque. Aprovechó y destacó que la forma en que se lucha contra la pandemia en San Martín Dos es muy precaria, con muy pocas herramientas, escasos insumos y lo único que se tiene es la prevención.

“Solo contamos con muy buenos edificios, y para luchar contra la pandemia lo único concreto es la prevención, que es lo que queremos porque es el primer eslabón de combate. No tenemos las herramientas necesarias para ayudar y aliviar la salud del contagiado”, aseveró.

Insistió el concejal sobre la precariedad del sistema de salud del poblado al mencionar que “acá nada mejoró en este aspecto y solo nos mandan ropas, delantales, camisolines, guantes y algún otro elemento suelto, pero el hospital ni el ministerio no nos provee de mucho más. Solo tenemos la herramienta de prevenir y recomendar todo acerca de ello”, subrayó.

El profesional médico, con 30 años de actividad allí, reveló que apenas cuentan para algunos testeos a pacientes sospechosos y agregó que esas pruebas son remitidas a Ibarreta para su análisis en laboratorio o bien a Formosa capital. “Esa es la forma en que trabajamos, todo está centralizado en Formosa. Un paciente positivo de acá va a Formosa porque no tenemos un lugar específico para contagiados ni para casos de aislamientos”, acotó.

“Acá se respetan todas las disposiciones que emanan desde Formosa para el comando Covid que se armó desde la comuna. Jamás convocaron a la oposición, que somos dos concejales, y en mi caso, con 30 años de labor profesional como médico, con amplio conocimiento de la salud de los vecinos. Por eso tenemos diferencias con el consejo”, subrayó.

Acotó que “lamentamos que el oficialismo no nos convoque para estos casos tan importantes y entonces siempre están actuando por detrás de los problemas. Van sobre lo sucedido, nunca antes. No concuerda con lo que realmente se espera de un comando en tiempos de emergencia. La verdad que acá se tomas las decisiones de acuerdo a lo que ya está escrito desde la Nación o la provincia”, se quejó Bobadilla.

Se preguntó luego por qué no hay clases en la localidad, donde según apreció, están dadas las condiciones para la presencialidad y remarcó de nuevo que todo se hace conforme a las ordenes emanadas desde Buenos Aires o Formosa capital. “Tendría que haber clases. No estamos de acuerdo con eso. Porque en otros lugares no hay clases, acá tampoco. No es justo”, afirmó.

“No solo no hay clases sino además están cerrados los gimnasios, los ejercicios al aire libre y otras actividades, a pesar que tenemos muy buen oxigeno por las características naturales del lugar. Hoy todo está restringido. A partir del 5 de agosto del año pasado hubieron clases pero con muy pocos días y eso es un problema porque los chicos concurrían además por los comedores escolares”, relató.

Bobadilla contó además que sólo el personal del hospital del lugar se vacunó en su totalidad, y otras personas que no llegan a la media docena, mayores de 60 años. El resto, docentes, personal esencial de las fuerzas de seguridad y mucho menos población de riesgo en general, aún no fue vacunada con ninguna dosis.

Por último, puso en relieve su preocupación por el ingreso a la región de la cepa de Manaos del coronavirus, mucho más virulento y letal que el que originalmente se expandió por el mundo. “Ahora tenemos entre nosotros a un virus mucho más potenciado. Imagínense el panorama ahora, si aún no se ha logrado dominar al virus común del Covid, lo que puede pasar ahora con la circulación de la cepa de Manaos”, indagó.

“Si las fronteras están cerradas, como es que ingresó la cepa de Manaos en esta zona. Ese es el gran interrogante. Algo falla entonces”, afirmó en torno al precario control fronterizo, que al ser permeable y con muchas manifiestas irregularidades, permite estos casos de extrema gravedad.

