“En vez de culpar a la oposición, que se preparen para los graves problemas que se vienen”, dijo Ramírez

8

El diputado provincial del PRO en Formosa y titular de ese espacio político en la provincia, Dr. Enrique Ramírez, lanzó un severo mensaje al gobierno provincial y le recomendó que antes que endosar responsabilidades a dirigentes de la oposición en tiempos de pandemia por coronavirus, que se preparen para afrontar sanitariamente los duros momentos que se vienen por el grave avance de la enfermedad con nuevas cepas.

En el programa “Sin Censura” y por FM Radio Parque, criticó con extrema rudeza el rol del gobierno en estos tiempos, y recalcó que “no quieren hacerse cargo de sus hechos, de sus acciones y omisiones. En vez de buscar culpables de lo que nos pasa, tienen que tratar de buscar soluciones para los problemas que se viene a futuro, y que serán bastantes”, sentenció.

En este marco de emergencia sanitaria, Ramírez reveló un inquietante caso que llama a atención cómo es que ocurre. “En Clorinda el sistema sanitario ya está colapsado. En esta localidad hay nada más que cinco camas con respiradores en la sala de terapia intensiva. Nada más que cinco, en una ciudad bloqueada hace siete meses, en un área de enorme influencia de coronavirus, una frontera permeable por desidia, omisión y complicidad”, afirmó.

“¿Esta gente no previó que la enfermedad podría ingresar a raudales en esta zona tan especial donde está Clorinda y no se dio cuenta que había que adquirir más respiradores y más camas para terapia intensiva?, se preguntó agregó que “es una clara demostración más de absoluta negligencia sanitaria, sobre cuyas consecuencias tienen que rendir cuentas”.

Dentro del grave problema de Clorinda, el legislador ejemplificó el colapso sanitario en el lugar al destacar que hace días se viralizó un video, donde exigieron a una persona con respirador a abandonar la sala de terapia intensiva, para dar lugar a otra, con la enfermedad aún en curso.

Requerida su opinión además sobre el sistemático plan de escrache del gobierno hacia dirigentes opositores, incluso mediante onerosas pancartas y obscenos elementos gráficos, Ramírez indicó que “no solo son inoperantes para gestionar sino además para escrachar. Fue su respuesta ante la nueva aparición de decenas de elementos gráficos desplegados en áreas estratégicas de la ciudad, donde se insinúa cargar con responsabilidades a la oposición por los altos contagios de las ultimas semanas.

“Uno no puede entender una marcha en reclamo de algo si el gobierno hace bien las cosas. Pero tratan de colocar en la cabeza de la gente que la oposición es la responsable de los contagios y no hay nada más errado que eso. Si esta gente no hubiera dejado afuera a 12 mil formoseños en plena pandemia, jamás hubiéramos hecho marchas, reclamos, que fueron los varados, ingresados mediante las presentaciones judiciales que planteamos y si esta gente no hubiera violado los derechos humanos de miles de formoseños, no había nada que reclamar”, precisó.

Agregó que “quieren avasallar los derechos humanos y están errados, desencuadrados, por lo que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo necesario. No vamos a hacer lo que hicieron ellos, que fue mirar para otro lado cuando pasó lo de Zunilda Gómez en Clorinda, que perdió su bebé dentro de un embarazo dentro de un centro de atención preventiva; y por los casos de separación de hijos de mujeres originarias que para evitar ello y la colocación involuntaria de elementos dentro de sus cuerpos, se escondieron en los montes del oeste provincial”, afirmó.

Recordó dentro de este contexto la impactante imagen de la niña que recibió atención médica (lectura de temperatura) tras las rejas donde estuvo retenida junto a su madre, en algún centro de alojamiento por Covid 19.

“Por todo lo descripto, a esta gente ya nadie les cree y querer culparnos a nosotros es el manotazo del ahogado. La inoperancia y la ineficiencia no los llevará a ningún lado”, expresó Ramírez.

Formosa, la que mas fondos

recibe y la que menos respiradores tiene

También fue consultado sobre la enorme cantidad de fondos que está recibiendo Formosa para atender el problema sanitario, revelada por el periodista Luis Majul esta mañana. Dijo que “en vez de culparnos a nosotros, deberían dar cuentas de lo que gastan para atender este problema. Es la provincia que más fondos recibió en toda la Argentina y es la que menos respiradores tiene. Tendrían que comprar con ese dinero, más insumos para enfermos”, destacó.

“Los 13 millones que recibieron por cada contagiado, deberían convertirse en equipamientos nuevos, insumos, camas para UTI, respiradores, pero ellos salen a avisar que la capacidad para el problema está al 50 por ciento y recién está empezando el pico, con la llegada de nuevas y fatales nuevas cepas. Entonces nos preguntamos que pasará en quince días, en lo que se viene a futuro”, planteó Ramírez.

Comments

comments