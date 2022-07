Endurecen el cepo al turismo: Ahora ya se no se podrá comprar en cuotas en los Free Shops de los aeropuertos

49

En medio de una ola de rumores respecto a cómo va a manejar el Gobierno la creciente salida de dólares por turismo y consumos en el exterior, el Banco Central decidió este jueves terminar con la financiación en cuotas en los free shop.

Así, la autoridad monetaria eliminó las cuotas de todos los gastos dolarizados: en 2021 los peajes y paquetes, la semana pasada los envíos puerta a puerta y ahora las compras en los aeropuertos.

Según detalló la autoridad monetaria en un comunicado, «las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en: pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercia; y productos en tiendas libres de impuestos.»

La ministra de Economía Silvina Batakis dijo en una entrevista televisiva el miércoles por la noche que se “tomarán todas las medidas para que las reservas se vuelquen a los sectores productivos”.

