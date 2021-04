Enérgico repudio a la canallesca y cobarde publicación de un “cagón y miserable” escriba del PJ financiado por el Estado provincial

13

La verdad uno ya no queda sorprendido de que publiquen está bajeza, a veces uno después de todo lo que pasó en Formosa, piensa se puede ser más HDP y si che….. Se puede ser más HDP, exclamó Irina Zárate, por una cobarde y canallesca publicación de un portal financiado por el Estado formoseños.

Realmente jugar con un sentimiento tan caro, como es la muerte de una madre es terriblemente repugnante, será que tanto odio puede tener en su corazón una persona que es capaz de hacer estas cosas, cuestionó.

Ustedes los muchachos peronistas sobrepasaron todos los límites y hoy lo único que generan en la gente es desprecio, llevaron al pueblo de Formosa a su límite que es no poder trabajar, sostener a su familia, no somos nosotros la oposición los que salimos, FUE EL PUEBLO, nosotros acompañamos cada reclamo porque siempre vamos a estar al lado de la gente que reclama libertad, trabajo, dignidad y Julio Gines jamás se arrepentiría de ir a una marcha y acompañar a la gente con reclamos más que justos que es nada más y nada menos, poder llevar el pan a la boca de sus hijos.

Lamentablemente existen tipos como vos todos sabemos quién sos: cobarde, cagón, miserable.

Deja descansar en paz a una mujer que su único pecado fue ser una excelente Madre y persona, siempre fue a votar hasta las últimas elecciones y agradezco a Dios que jamás voto a seres tan despreciables como ustedes y me consta porque siempre la llevaba en cada elección.

Esperemos que no les toque, porque nosotros no le deseamos el mal a nadie, solo pedimos dejar en paz a los AMIGOS, que transitan una situación tan difícil y si nos enfermamos, es como diría el dicho CUANDO TE TOCA, NI AUNQUE TE QUITES, Y CUANDO NO TE TOCA NI AUNQUE TE PONGAS.

Le tocó a Fernández, y nadie de la oposición salió a decir que contagia o mata gente.

A los muchachos peronistas les digo, tengan un poco de VERGÜENZA de ser tan miserables y obsecuentes por un poco de plata, pidan perdón al pueblo por todo lo que les hicieron CARADURAS!!!, concluyó Irina Zarate.

