Enrique Piñeyro ofreció su avión y pagar todos los gastos para traer vacunas a la Argentina pero el gobierno nunca le respondió

El piloto ofreció donar todos los traslados de vacunas que necesite el país, para ahorrar dinero al Estado. Dice que se haría cargo de todos los costos, los cuales ascienden hoy en día a 300 mil dólares por vuelo. Presentó la oferta formalmente a cancillería, pero nunca obtuvo respuesta. Ya había ofrecido su avión el año pasado para ayudar con los vuelos de repatriación, pero tampoco aceptaron.

Hace tiempo que Enrique Piñeyro, según cuenta, decidió dedicar gran parte de su tiempo a “intentar ayudar”. Su hoja de vida incluye su trabajo de cineasta, actor de teatro, piloto de avión, cocinero, y -sobre todo en el último tiempo- filántropo. Para eso el año pasado le compró un avión Boing 787 a Aeroméxico. Su objetivo desde el principio fue “ponerlo a disposición de causas útiles”.

Con ese plan, el primer paso que tuvo que dar fue el de revalidar su licencia para volar. Lo hizo en el 2019 y desde entonces se dedicó a acumular las horas de vuelo. En ese trance, entre otras cosas, logró un récord mundial del que pocos se enteraron: hizo el vuelo non stop más largo del mundo de un avión Boeing 787 Dreamliner, al unir Seúl con Buenos Aires en 20 horas . Fue el 28 de marzo de este año. El día que cumplió la meta, compartió este tuit, en el que muestra el amanecer sobre la capital de Corea del Sur.

Su derrotero de aventuras continuó. Antes había hecho vuelos con la ONG española Open Arms, para monitorear la situación de refugiados que se largan en balsas al mar del norte de África con la esperanza de llegar a Europa. Muchas de esas balsas naufragan y la labor de Open Arms es rescatarlos y ayudarlos a llegar a suelo europeo. En lo que va del 2021, al menos 453 migrantes murieron ahogados en el Mediterráneo, intentando cruzar desde Libia o Túnez principalmente.

Otra aventura: hace poco más de un mes invitó a periodistas argentinos -quien escribe, entre ellos- a sobrevolar el Mar Argentino para ver los pesqueros extranjeros que depredan las aguas nacionales. El vuelo y las imágenes causaron un gran impacto. Ese era su objetivo: que se hable de algo que desde hace décadas sucede a ocultas de la sociedad.

En cada caso, además de pilotear el avión, es el propio Piñeyro quien afronta los gastos de cada actividad. Lo hace a través de su fundación, Solidaire, que la semana pasada se embarcó en una nueva misión: llevar toneladas de donaciones desde España a India, que afronta una seria crisis sanitaria a causa del COVID.

El vuelo humanitario a India fue desde Barcelona con destino a Bangalore, al sur del país asiático. Foto: Santiago Palacios. El vuelo humanitario a India fue desde Barcelona con destino a Bangalore, al sur del país asiático. Foto: Santiago Palacios.

Otra vez en conjunto con Open Arms y en este caso con la Fundación Vicente Ferrer, Piñeyro llenó su boeing con 20 toneladas de ayuda: decenas de concentradores de oxígeno, cilindros de oxígeno vacíos, pulsioxímetros de dedo, máscaras ECPAP, dispositivos CPAC, mascarillas y equipos de protección (EPI). Todo fue entregado al hospital de Bathalapalli, en Andhra Pradesh, India, que se encuentra en estos momentos al 100% de su capacidad (con sus 245 camas ocupadas). El país asiático lleva ya más de 21 millones de casos de COVID acumulados, y tiene cerca de 4.000 muertes por día.

“Con Open Arms ya teníamos relación porque hicimos vuelos humanitarios y ahora estamos cerrando la compra de un barco, para cedérselo para apoyarlos en su trabajo. Yo tengo una estrecha colaboración con ellos, y ellos están haciendo muchas cosas y consiguieron estas donaciones para India. Yo sentí que podía colaborar y lo hice”, dice ahora Piñeyro a Infobae.

La carga trasladada por Piñeyro y Open Arms, siendo distribuida en Ia India. Foto: Santiago Palacios. La carga trasladada por Piñeyro y Open Arms, siendo distribuida en Ia India. Foto: Santiago Palacios.

No parece ser tanto de su interés hablar de las cosas que hace como hacerlas. Por eso se frustra cuando cuenta qué paso con el gobierno argentino. La historia comenzó al principio de la pandemia, cuando había cientos de argentinos varados en el mundo. En ese momento, Piñeyro mandó una carta oficial a cancillería poniendo su avión a disposición, haciéndose cargo de toda la logística y los costos, para traer argentinos del exterior. La oferta parecía más que pertinente ya que uno de los grandes problemas de la repatriación fueron los costos. Sin embargo, el piloto no recibió ninguna respuesta.

“Sé que recibieron la carta porque la entregamos directamente en la secretaría privada, pero nunca me respondieron, ni un muchas gracias me dijeron”, cuenta.

Poco menos de un año después, con el comienzo del operativo vacunas, volvió a hacer la oferta. Mandó una nueva carta a cancillería renovando la oferta de poner a disposición su avión, esta vez para traer vacunas. El texto de la carta dice:

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de ratificar por este medio el ofrecimiento que le hicimos el 29 de mayo de 2020 de brindar al Estado Nacional apoyo aéreo para la repatriación de compatriotas en el exterior, ampliándolo ahora para el traslado de vacunas. Ponemos a vuestra disposición una aeronave Boeing 787 matrícula P4787 que está en plenas condiciones operativas y con la tripulación disponible. Su destino es ser utilizada en vuelos humanitarios a través de la Fundación Solidaire. La Fundación que presido ofrece al gobierno, en calidad de donación, los vuelos que pueda realizar este avión para el traslado de vacunas al país. Esta propuesta está motivada simplemente en la voluntad de cooperar y brindar al Estado Nacional un recurso que quizá puede serle útil en el marco de la emergencia sanitaria que lamentablemente nos toca atravesar”

Fue entregada y recibida, tal como demuestra la constatación de mesa de entrada de cancillería:

lun, 5 abr 17:11

“Se acusa recibo su correo electrónico recibido el VIERNES 2 de Abril de 2021 a las 11:31.

Asimismo, y sin que implique conformidad alguna, se informa que aquél tramita bajo el EX-2021-29336031- -APN-DGD#MRE.”

Saludos cordiales,

Sector Mesa de Entradas

Coordinación de Gestión Documental y Despacho

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

República Argentina

Sin embargo, otra vez, no recibió respuesta. Al respecto, Piñeyro aclara que, de aceptar, el Estado no tendría que poner ni un solo peso. Podría así acceder al traslado desde Moscú o Beijing de manera absolutamente gratuita.

Piñeyro en la cabina de su avión, comprado el año pasado a Aeroméxico. Foto: Franco Fafasuli. Piñeyro en la cabina de su avión, comprado el año pasado a Aeroméxico. Foto: Franco Fafasuli.

“Ese dinero que se gasta en logística que se gaste en atención directa, y del otro gasto me encargo yo, es una donación. Aceptar una colaboración ciudadana no tiene nada de malo y no hay política en este caso. Es una emergencia en la que cada uno pone lo que puede y lo que quiere. El avión que ofrezco puede llevar casi 30 toneladas de carga y el Estado no tendría que poner ni un solo peso, ni un cobre, me hago cargo de todo. Es una donación entera, ni combustible, ni piloto ni los sandwiches tienen que pagar, y me pregunto y no entiendo por qué siquiera no me responden”, dice.

El gobierno optó por realizar todo el operativo con los aviones de Aerolíneas Argentinas, recordados por muchos en sus primeras instancias por los relatos de Victor Hugo Morales cuando las primeras aeronaves salían en busca de las dosis. La carga de los aviones utilizados es similar a la del avión de Piñeyro, con la diferencia de que el segundo tiene más autonomía de vuelo. Los costos de cada vuelo, estimados por Piñeyro, rondan los 200 mil dólares. El costo de cada vuelo de Aerolíneas -según la información oficial- es de aproximadamente 300 mil dólares. Es el monto que se ahorraría el Estado por cada traslado que podría realizar Piñeyro.

Consultados por Infobae, la cancillería confirmó que recibió la carta y está en camino administrativo (motivo por el cual Piñeyro puede no haber recibido respuesta aún, explican), pero que de todos modos hoy no necesitan su avión. Una fuente oficial detalló el asunto: “Está ingresado y tomamos nota del ofrecimiento. Es muy valiosa la oferta, pero por ahora con la aerolínea de bandera alcanza para traer vacunas. Si en algún momento la oferta superara a la demanda se podría apelar a la oferta de Enrique, pero por ahora con Aerolíneas alcanza”.

La bodega del Boing 787 puede trasladar 23 toneladas de carga, pero con la pandemia fue habilitada la carga en cabina, lo cual suma otras 7 toneladas. Foto: Santiago Palacios La bodega del Boing 787 puede trasladar 23 toneladas de carga, pero con la pandemia fue habilitada la carga en cabina, lo cual suma otras 7 toneladas. Foto: Santiago Palacios

“Podrían al menos haberme dicho eso mismo”, dice Piñeyro en relación a esa respuesta, que él no recibió de manera directa. “El tema no es que haya problema de logística sino que el dinero lo están usando en estos vuelos. Y no tiene sentido: lo pueden gastar en atención sanitaria directa”, agrega.

Su oferta, aclara, sigue en pie, y la harán extensiva al Ministerio de Salud. De todos modos, mientras siga siendo rechazada, se seguirá dedicando a las tareas humanitarias o de utilidad social que sí le permitan hacer. Y ahí va, sin que nadie se entere: un argentino extraño cruzando los cielos, poniendo toda su particularidad en hacer del mundo un lugar un poco menos extraño.

“La compra del avión fue con la intención de hacer vuelos de utilidad, tanto humanitarios como de servicio humano. Y lo seguiré haciendo. Espero sinceramente que el gobierno argentino acepte la oferta”.

