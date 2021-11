Enrique Ramírez: «En la capital le ganamos a Jofré y a Insfran juntos, la gente se dió cuenta que son más de lo mismo»

20

El recientemente reelecto diputado provincial Enrique Ramírez (PRO), se mostró satisfechó con el resulatdo electoral en la provincia, «como hace muchísimo no teníamos, superamos un 40% de los votos, ganamos en capital así que estamos muy contentos, pero la situación nacional y provincial no da para festejos”, aseguró en QTH Radio.

Advirtió que en capital, “sacamos más votos que el oficialismo, que Gildo insfrán y Jofré juntos y ese es motivo de festejo, la gente de a poco se va dando cuenta de que esta dicotomía o la falsa pelea entre ellos dos es una mentira, son más de lo mismo, son exactamente lo mismo y no pretenden otra cosa para la provincia que seguir asfixiando en falta de producción, de empleo, de oportunidades para que los formoseños se queden y no se tengan que ir a buscar su futuro en otra provincia”.

Ley de lemas

Enrique Ramirez criticó duramente a la ley de lemas, porque “es una ley muy tramposa, nosotros tenemos presentado un pedido de inconstitucionalidad de esta ley, el procurador esperemos que este año dé una resolución a eso, ya van tres años de tener en cajón de su escritorio y no saca esa resolución, podría empezar a por lo menos leer la inconstitucionalidad de esta ley que lo es porque da la posibilidad de tener una enormidad de candidatos pero eso no sería tanto el problema, el tema es que podrían tener candidatos que representen ideas totalmente distintas, en el escenario nacional hace poco tuvimos la visita de Milei, él por ejemplo podría ser candidato de la extrema derecha y podría ser Nicolás del Caño de la extrema izquierda y se sumarían los votos, eso es una defraudación al electorado, por eso hemos presentado la ley de lemas que juega un rol muy importante, solo en capital hubo más de 1700 candidatos, es una aberración”, aseveró.

“En la Cámara de Diputados claramente no tenemos la cantidad necesaria para derogar la ley o sino lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo al igual que con la reelección indefinida. Hace 15 años atrás de los cinco diputados nacionales por la provincia de Formosa, los cinco eran de Gildo Insfrán, hoy estamos 3 a 2, de a poco se va cambiando y la gente se va dando cuenta del falso relato de una Formosa con un modelo que beneficia al formoseño, los formoseños para tener futuro se tienen que ir de la provincia, para conseguir justicia tenemos que salir de la provincia y estamos hartos de eso, parte de la sociedad le dijo basta a esto”, expresó.

“Vemos muy bien a las elecciones que pasaron y estamos encarando con muchas perspectiva para el 2023 para realmente terminar con este gobierno que tanto daño le hizo a los formoseños”,manifestó.

Presupuesto 2022

Además el funcionario provincial se refirió al Presupuesto 2022 que fue aprobado en una sesión ordinaria del último jueves, sin el voto del bloque opositor.

“Más allá del detalle de los números, el presupuesto viene a ser un librito de cuentos porque en el mismo expediente en donde se aprueba se le da las facultades al Poder Ejecutivo de cambiarlo a su antojo entonces hoy podría decir que en Formosa no hay trabajo y que la inversión que hay en el Ministerio de la Producción es insignificante, pero al otro día Insfrán lo puede cambiar y eso está mal porque con la ley de emergencias y superpoderes, se crea una inseguridad jurídica que se traslada al formoseño de la peor manera; no existen inversiones, no van a venir porque Insfrán puede reformular contratos, no pagarlos, la gente no le puede hacer juicio al Estado. Nosotros declaramos la irresponsabilidad absoluta del gobierno de Formosa, es una locura y una aberración, que no me quieran venir a decir que porque estamos en pandemia se declara la emergencia económica porque el gobierno no sabe gobernar de otra manera que no sea en emergencia, hace 21 años la provincia está en emergencia, antes de la pandemia gobernaban de la misma manera y esto se traslada en un montón de perjuicio para los formoseños, quién va a venir a poner un peso a Formosa con este escenario”, se preguntó.

Ramírez aseguró que esta inseguridad jurídica evita la llegada de inversiones, “porque eso no se crea de un año a otro, es una construcción porque también necesitamos una justicia independiente, instituciones fuertes”.

Lamentó además que Leonardo Gialluca, que lleva 20 años en el puesto, haya sido designado nuevamente Defensor del Pueblo.

“Todos sabemos el rol que debería cumplir y no lo cumple, todo eso va en detrimento de los formoseños, somos una provincia que lamentablemente no tiene instituciones fuertes entonces si no existen instituciones que defiendan al que invierte, al formoseño de a pie que tiene un problema, claramente eso se traslada en inseguridad jurídica y eso hace que no vengan empresas, pymes, que si el formoseño tiene que invertir unos pesos no lo haga en la provincia, la seguridad jurídica se construye y son años donde tienen que fortalecer cada una de las instituciones, hay que tener control que acá no hay, permitir que la oposición controle al oficialismo, que le dé las herramientas, también permitir que la prensa tenga acceso a la información pública en forma instantánea, ver cuánto se paga por hacer una escuela, un asfalto”.

“Todo esto causa inseguridad pero al gobierno le encanta gobernar a oscuras, la oscuridad, lo que queremos es una Formosa de cara a los formoseños, a la transparencia, con seguridad jurídica, con instituciones fuertes, eso es lo que pretendemos y vamos a seguir buscando y luchando”, expresó.

“Si miramos cómo fueron las elecciones, de a poco sacamos el 28%, después el 30%, el 33%, el 365 y hoy somos casi el 41% de formoseños que queremos un cambio en la provincia y estoy seguro de que vamos a ser muchísimos más porque Formosa no tiene otra salida que no sea esta, si nosotros realmente queremos cambiar esta provincia, si queremos que nuestros hijos se queden acá, que tengan un proyecto de vida al lado nuestro vamos a tener que hacer ese cambio y en eso estamos trabajando”, finalizó.

Comments

comments