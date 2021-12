Enzo Casadei:  El municipio no puede hacerse el desentendido de los paros de colectivos

71

El legislador comunal señaló que junto al concejal Daniel Caballero y Diego Herrera presentaron una nota al intendente Jorge Jofré e hicieron lo propio con el subsecretario de transporte para que arbitre los medios para solucionar los problemas en el servicio de transporte urbano de pasajeros.

«Los colectivos en la ciudad suelen estar de paro por una cuestión salarial, y además preocupa que se le deban sumas de dinero de hace varios meses a los trabajadores y la verdad es que el municipio no puede hacerse el desentendido en esta situación, porque tiene la potestad y la facultad de controlar y exigir el cumplimiento del servicio de transporte público de pasajeros».

Además enunció que la municipalidad no puede reducir el conflicto solamente entre la patronal y los trabajadores, sino que tiene que asumir el rol para el cual lo han votado los vecinos qué es exigir el cumplimiento del servicio, el municipio no puede desentenderse de esta problemática, tiene que actuar porque para eso están a cargo y porque hay un pliego de bases y condiciones que fue el que se firmó con la empresa y para el cual asumieron el compromiso, cuando la compañía lícito y ganó la concesión.

Casadei dijo «es una empresa que en reiteradas ocasiones no ha cumplido con el servicio, sin contar que el servicio es pésimo porque los vecinos tienen que esperar entre 40 minutos en las paradas de colectivos, pero el municipio sigue desentendido y es un problema que evidentemente no tienen la voluntad de solucionar y peor aún no tienen la capacidad de hacerlo,

Entiendo que el intendente debe tomar medidas al respecto porque los vecinos han manifestado en las urnas un fuerte castigo a este tipo de cuestiones y creo que deben tomar nota de esto y empezar a corregir estos errores, no se puede esperar a que simplemente aparezca un subsidio salarial salvador cada tres meses, para que la empresa arreglé las cuentas con los trabajadores, porque incluso el municipio tiene móviles que son parte del patrimonio municipal y tiene el derecho y la potestad de ejercer el servicio de emergencia para este tipo de casos, por lo tanto estamos esperando que active en este tipo de medidas para que el vecino no se quede en la parada esperando un colectivo que no va a llegar», concluyó.

