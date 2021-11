Enzo Casadei: «Nosotros ganamos la capital y vamos a exigir representación entre las autoridades del HCD»

“Este triunfo de la oposición no se daba en la capital hace 20 años, es un dato sumamente importante, el último que había ganado en una general fue Gabriel Hernández, en esta oportunidad no les alcanzó, en la categoría concejales ganamos por más de 3 mil votos, en la de diputados por 13 mil votos, en la categoría diputado nacional por 14 mil votos, después de 20 años la oposición vuelve a ganar la capital en una elección general”, destacó.

Asimismo se mostró satisfecho con el triunfo “porque es un reconocimiento al trabajo, al gran equipo de hombres y mujeres, el resultado es consecuencia no solo de la campaña sino del trabajo previo que vienen realizando y que están en el mano a mano con el vecino, en cada barrio, en cada esquina. Estoy muy orgulloso de ser la cara visible en la ciudad”.

Expresó además que es la primera vez que ingresan seis concejales sin haber ocupado antes algún cargo similar. “En la previa de las elecciones señalábamos que la gente iba a valorar dos cosas; que no solo son caras nuevas sino que en nuestro partido, los tres fuimos candidatos a concejales dentro del esquema de la unidad que lleva a Fernando Carbajal como diputado nacional y a Gabriela Neme encabezando lista de diputados provinciales, todo lo que estuvo por fuera del esquema unidad no existió.

Decíamos que la gente iba a buscar la renovación de la oferta electoral y en ese sentido se plasmó claramente, hay una necesidad no solo en la oposición, en la política en general de ir renovando los cuadros, la dirigencia, los legisladores porque hay un desgaste generalizado en muchas figuras, no es una cuestión de edad sino de nombres”.

En su llegada al Concejo Deliberante aseguró que “tengo ideas y espero que estén dispuestos a escuchar, a evaluar, mejorar, veremos cómo se da, creo que las nuevas generaciones venimos a aportar un poco más de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, los que arrancamos ahora tenemos la posibilidad no solo de mirar de acá a dos años o cuatro años, sino tratar de encontrar un consenso básico para proyectar una ciudad de acá a diez o veinte años con obras que necesitamos para resolver problemas estructurales como el tema del tránsito, de los desagües, diferentes cuestiones de fondo”.

Casadei aseguró que “con la cartelería electoral por ejemplo podemos avanzar, tengo una idea y la vamos a plasmar en un proyecto que tiene que ver con la utilización de los espacios libres, baldíos, carteles de obra, marquesinas que se usan para tapar las obras, en aprovechamiento de espacio publicitario durante los dos años que transcurran entre elección y elección para publicidad privada y para el momento de las elecciones que se distribuyan con un criterio similar al que se distribuye la pauta publicitaria en las PASO”.

Expresó que los cambios que se puedan lograr en la ciudad, desde el HCD, “van a depender muchísimo del oficialismo, de las ganas que tengan de dialogar, creo que primero van a tener que resolver su interna y vamos a estar para controlar y proponer lo que creamos oportuno. Si están dispuestos sobre todo los más jóvenes a encarar procesos que vayan a la inmediatez de lo que va a pasar la semana que viene y pensar en grande para proyectar la ciudad y que esa sea una política que se respete, nos podemos poner plazos, analizar cómo va a crecer la ciudad, las obras que necesitamos para mejorar”.

Además, el concejal que asumirá a su banca el 10 de diciembre, contó que “la primera medida que vamos a presentar es una ordenanza que tiene que ver con la transparencia de la gestión en el Concejo, el trabajo de los concejales en primer lugar para exigir la presentación de una declaración jurada de bienes patrimoniales al momento de ingresar a la función, que sea anual, que el ciudadano pueda saber si crece o no el patrimonio de los funcionarios y en segundo lugar una ordenanza que plantee la publicidad de los actos públicos en el Concejo Deliberante, hoy con la tecnología que tenemos el vecino tranquilamente podría estar viendo la sesión por streaming, por internet a través de una vía institucional del HCD. Me parece que por lo menos en lo que pude ver este tiempo acompañando a otros amigos concejales es que ahí dentro pasan cosas que la gente ni se entera, a mí siempre me hizo muchísimo ruido que teniendo la enorme crisis habitacional de la ciudad y la provincia donde tenemos más de 20 asentamientos en la periferia de la ciudad donde hay gente que la pasa muy mal, entre sesión y sesión se cedan terrenos como si fueran caramelos, me parece que tiene que ver un poco con transparentar eso, llevar el Concejo al barrio y acercar los problemas de la gente porque si la política sigue discutiendo las prioridades de la política los vecinos van a seguir como siempre en el medio del barro, cuando las prioridades son los problemas del vecino tenemos que empezar a discutir otras cosas”.

Acotó que “también queremos poner un énfasis muy fuerte en el control y llevar los problemas de los vecinos al Concejo, me parece que el municipio tiene que reorientar sus prioridades, de nada sirve hablar de una Formosa turística cuando en los barrios los problemas son los mismos de siempre, el alumbrado, el estado de las calles, el transporte público. Vamos a orientar nuestros esfuerzos en ese sentido”.

Opinó que la gestión de Jofré, “apunta mucho al maquillaje y en las urnas con el maquillaje les fue muy mal porque no supieron interpretar los problemas de la gente, hace falta más calle, más cercanía con los vecinos porque quien tiene las herramientas para solucionar los problemas es el ejecutivo, el Concejo está para proponer, controlar que tengamos una ciudad más inclusiva, ordenada”.

Advirtió Casadei que en la ciudad hay problemas de todo tipo, “pero la crisis habitacional que hay es enorme, ahí el municipio en algún momento tuvo el manejo de los módulos, después no sé qué pasó, pero creo que puede incidir un poco en ese aspecto, es un tema terrible, la generación de empleo también, el estado de las calles, creo que debemos hacer un plan y cumplirlo”.

“El desafío de las nuevas generaciones es planificar lo que va a pasar de acá a 20 años, somos las nuevas generaciones las que tenemos que empezar a pensar en la Formosa que se viene con consenso, el desafío es ese y espero que estemos a la altura de las circunstancias”, deseó.

Para finalizar manifestó que la presidencia del HCD, “le correspondería al oficialismo, el reglamento es claro y nosotros vamos a hacer sentir muy bien que hemos ganado en la capital y que eso también merece tener representación dentro de las autoridades del Concejo, quién será el presidente es una cuestión que tiene que resolver el oficialismo y nosotros estaremos dispuestos a escuchar cómo piensan respetando la representatividad que nos dio el vecino en las urnas a la oposición”.