“Era Cierto. Gildo Insfrán ordenó Cazar Opositores”, afirmó Suizer al denunciar Intimidación

El abogado Daniel Suizer que presentó ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (Cidh) un pedido de medidas cautelares en favor de ciudadanos residentes en la provincia de Formosa que son víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos, denunció en sus redes instigación y persecución por parte del gobierno de Gildo Insfran.

Cuando a primeras horas de la mañana, de este sábado 23 de enero, recibía mensajes de advertencia que lo anoticiaban del montaje de una causa en su contra que estaba preparando la policía provincial, atribuyéndole falsamente, entre otros, hechos de atentado y resistencia contra la autoridad cometidos en el día que una pueblada se hizo presente en la Comisaria Primera para pedir la liberación de las concejales Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz.

“He presentado la correspondiente exención de prisión ante el juzgado penal de turno, para que le dé trámite urgente, ya que corre riesgo mi libertad. La policía militante de Gildo me imputó en una causa judicial con la insólita carátula LESIONES, AMENAZAS, INTIMIDACIÓN PÚBLICA, INCITACIÓN A COMETER DELITOS, ATENTADO Y RESISTENCIA CONTRA LA AUTORIDAD, VIOLACIÓN DEL ART. 205 DEL C.P.A” expreso en sus redes el abogado.

“Bien sabemos por donde viene la mano, bien sabemos que todo regimen dictarorial persigue y encarcela a los opositores. Bien sabemos la molestia del gobierno porque vivo mostrando la realidad, bien sabemos que nones la primera vez que intenta callar mi voz a base de policía y garrote”.

“Pero los formoseños tambien… pueden confiar en que pese a las trabas, voy a seguir mostrando lo que ellos ocultan, voy a seguir con las presentaciones en el órden internacional por violaciones de los derechos humanos, voy a presentar todas las pruebas que requiera la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para que puedan ver, que tengo razón, tengo razón cuando afirmo que se están violando derechos humanos en Formosa” expresó el letrado.

“Tengo razón cuando digo que Gildo es un dictador… tengo razón cuando digo que la dictadura (en Formosa disfrazada de democracia), debe morir y no resucitar nunca más… la dictadura en Formosa, morirá… ya se está muriendo, de un cáncer desarrollado por su propia maldad, la dictadura en Formosa está débil, ya tiene muchos años, está vieja, enferma, sorda y casí no puede expresarse… pero no por eso deja de ser peligrosa”

Finalizo diciendo: “Cuando muera la dictadura de Formosa, seremos libres y tras ella caerán todos los que la siguieron, uno a uno… Y los formoseños por fin conoceremos la libertad y el estado de derecho”.

