Especialista dijo que si se empezaba a vacunar en enero, se hubieran salvado muchas vidas

El médico sanitarista epidemiólogo y especialista en enfermedades como el coronavirus que en pandemia causa una extraordinaria mortandad en el mundo y casi 90 mil en Argentina. Dr. Néstor Pérez Baliño, ex viceministro de salud en la gestión de Mauricio Macri, criticó el plan de vacunación y en ese marco, dijo que si se comenzaba a inocular en enero, se hubieran salvado muchas vidas.

Ante el columnista de 89.3 FM Radio Parque, Dr. Alfredo Carlos Barberis, aseguró además que la variante “Delta” del coronavirus aún no tiene circulación comunitaria en la Argentina, “pero cuando la variante de un virus empieza a circular y a distribuirse por el mundo, probablemente en algunas semanas ya podríamos tenerla entre nosotros”, advirtió.

Subrayó que la variante “Delta” del virus puede implicar un grave problema sanitario en el marco de la emergencia.

“Lamentablemente el plan de vacunación en la Argentina no fue ni es bueno. Tendríamos que haber empezado a vacunar en el mes de enero pasado, pero no lo hicimos, y habríamos así evitado muchas muertes. No hay eficiencia para vacunar y también hay falencias para conseguir las vacunas. Si hubiese existido eficiencia, no tendríamos la gran cantidad de muertos que hoy lamentamos”, afirmó Pérez Baliño.

Subrayó que “cuando más controles hagamos en los aeropuertos e ingresos al país, mas retrasaríamos la llegada de esta variante “Delta”. Es importante retrasar el ingreso porque esta variante también responde a las vacunas, pero a las dos dosis. Cuando una persona tiene las dos dosis, la efectividad para evitar el contagio es alta, buena; y si tiene una sola dosis, la certeza para hacerle frente, alcanza sólo el 30 por ciento de protección”, recalcó.

Insistió que “lo importante dentro de la estrategia sanitaria es controlar el ingreso por todos los medios para que la variante no entre a circular entre nosotros y así aprovechar para vacunar con las dos dosis a toda la población. Tener una dosis también ayuda a no contraer esta ni otras enfermedades, pero las dos colocadas, garantiza mayor eficacia”, subrayó el médico.

Para llevar tranquilidad a la población, suscribió a los dichos de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, de que las vacunas no vencen al cabo de los tres meses de la primera aplicación, esperando la segunda. “Pero hay que tratar de dar lo más rápido posible la segunda dosis y si se aplica luego de los tres meses, la memoria celular que queda nuevamente se refuerza y esto lleva a decir que igualmente es efectiva la segunda dosis luego de este plazo”, recalcó.

“Esta variante “Delta” no necesariamente es más letal, sino que tiene mayor posibilidad de contagio. Las nuevas variantes que aparecen en el mundo tienen lugar para replicarse y lo mejor ante estos avances cuyo ingreso hay que evitar, es tener a la población vacunada con las dos dosis”, dijo Pérez Baliño, en el marco de un país que tiene con la segunda dosis a tan solo al 8 por ciento de los ciudadanos.

Indicó que en la semana que viene se tendrán novedades en lo que respecta a la posibilidad de combinar vacunas, donde seguramente surgirán los protocolos respectivos. Acotó que en Inglaterra ya se realizan las combinaciones y que se avanzan con las medidas respectivas en cuanto a esta modalidad para combatir el coronavirus.

“Todavía no puedo decir que en Argentina se pueden combinar las vacunas, pero sí puedo asegurar que tenemos problemas para obtener la segunda dosis de la Sputnik V porque Rusia tiene problemas en la producción. También es cierto y esperanzador saber que en el país se comenzó con la producción de esta misma vacuna”, subrayó al final.

