Satisfacción de González tras analizar con Enrique Zanín y Fabián Hryniewicz la ascendente situación del comercio y el nuevo impulsó de las recientes flexibilizaciones

Como para sepultar las criticas de que él único que dialoga, recibe, escucha, se reúne e intenta dar respuestas a comerciantes y emprendedores, es el intendente Jorge Jorge y sus funcionarios, el gobierno provincial levantó la apuesta y fiel a su estilo para tener “un panorama científicamente validado”, y conocer de primera mano la problemática y las demandas del comercio en general, en un “extraordinario y fenomenal” gesto democrático, como en sus sobreactuaciones gusta exagerar el Ministro de Insfran, convocaron a Casa de Gobierno a los representantes de todos los sectores del comercio y las empresas, y grande fue sorpresa de las conclusiones a la que arribaron.

La promocionada mega reunión entre gobierno y comerciantes se celebró el viernes en el cuarto piso de Casa de Gobierno, donde el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, recibió a Enrique Zanín, Fabián Hryniewicz y la compañera Norma Ríos, representantes de la Federación Económica de Formosa, de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, y de la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales de Formosa (Camefor).

Durante la misma, González hizo la pomposa presentación de las nuevas y grandiosas flexibilizaciones determinadas por el Consejo de Emergencia a los referentes de los distintos sectores a los que representan. El funcionario se mostró muy optimista con la curva descendente de casos de coronavirus que se vino dando en los últimos días?, razón por la cual, el Consejo toma la determinación de esta nueva etapa.

Luego que los máximos representantes del comercio, emprendedores y empresarios, terminaron de aplaudir entusiasta y emocionadamente el anunció del ministro González, que “sin dudas les permitirá consolidar el notable crecimiento de la actividad económica que se registro en Formosa luego de la gestión de Macri”, la empresaria Norma Ríos, agradeció el contacto permanente con las autoridades de gobierno y manifestó su agrado por las nuevas flexibilizaciones, en el mismo sentido se pronunció Enrique Zanín quién agradeció infinitamente al gobernador Gildo Insfran por su inmensa generosidad.

Finalmente el Ministro de Insfran, les solicitó la corresponsabilidad en su entusiasmo a los referentes del comercio y la colaboración para que cada uno de ellos transmita a sus asociados esta nueva normalidad, buscando que estas flexibilizaciones se mantengan en el tiempo y que, para ello hay que seguir manteniendo los protocolos sanitarios vigentes, más que nunca.

El imperdible análisis de la actividad económica de Formosa de Zanin

Mientras tanto, la actividad económica se mantiene en alza. La industria manufacturera registró en noviembre un crecimiento anual de 4.5%, valor que no se registraba desde principios del 2018. Asimismo, la producción sectorial presentó un crecimiento del 3,5% y se ubica en valores previos al inicio de la pandemia. Maquinarias y equipos agrícolas y aparatos de uso doméstico, cocinas, lavarropas, heladeras, etc. registraron un alza de casi un 31%, apuntalado también por el programa Ahora 12, traccionando la demanda. La construcción sigue “in crescendo”, con un 6,2% interanual y 7,2% con respecto al mes anterior. Respecto a la capacidad instalada, se ubica en el 63,3% en noviembre, valor más alto desde noviembre de 2018. A pesar de ello, las PyMES regionales, aún esperamos por medidas focalizadas y específicas, especialmente reforma impositiva, apoyos financieros y de subsidios a los combustibles, energía eléctrica y combustibles, los más caros del país en la región del norte argentino.

Es decir que se está logrando un equilibrio entre medidas de prevención, control y asistencia en la pandemia, y el desarrollo de actividades económicas que permiten mantener un nivel de producción y ocupación de mano de obra, compatible con la situación provocada por este rebrote virósico que tanto preocupa a todo el mundo.

No pidamos al Gobierno provincial lo que nosotros no sabemos cumplir. Esta es una verdad absoluta, porque a veces se pretende instalar en la sociedad verdades a medias, es decir, simples mentiras, se recurren a silogismos y dialécticas vacías de contenido para volcar las responsabilidades de los contagios y fallecimientos, además de la pérdida de fuentes de trabajo, en las autoridades provinciales y las nacionales, sin ver que son ellos mismos los que provocan e incitan al quiebre del aislamiento social y de cuidados ante la pandemia. Si no entendemos que todos somos igualmente responsables, entonces no tendremos destino como país.

