“Estamos cansados del bloqueo, queremos que dejen de reírse, de politizar todo y liberen Clorinda”

Adriano ciudadano de la localidad de Clorinda en comunicación con Radio Parque FM 89.3, aseguró que el corte se mantendrá porque los vecinos estamos cansados de este bloqueo injusto, caprichoso, incierto, e indignados de ver a nuestros funcionarios reírse públicamente de los clorindenses y del bloqueo de más de 110 días,

La pregunta que nos hacemos es porque nos tienen aislados y porque tienen la desfachatez de burlarse de nosotros pronunciando palabras en guaraní que ellos mismos reconocen que no saben ni lo que significa, ¿esta es la seriedad con la que el gobierno de los científicos de la mesa del Covid, analiza, maneja y decide sobre una cuestión sanitaria tan importante?, se interrogó.

El consejo nunca sale a respondedor de forma exacta en las conferencias, sólo hay ironías, chicanas, politiquerías y chistes de mal gusto, se quejó.

A mí me gustaría saber qué opina el doctor Gildo Insfrán sobre bloqueo de Clorinda porque somos una parte de Formosa y es muy importante porque en las elecciones se nota, pero es muy triste de tener respuesta de tus gobernantes, se entiende que los casos vinieron por el ingreso y egreso de personas pero se podría haber reforzado las fronteras.

Hoy hay gente que ya no se anima a hacer el hisopado porque ya no se cree nada de este gobierno”, manifestó.

Ellos se ríen a carcajadas, pero no es divertido ver al intendente entre chacotadas pidirle graciosamente al ministro González, cuando levantamos Clorinda y este le responde Clorinda está de pie, y se que es así porque este es el lugar donde usan a la gente cuando la necesitan.

La gente tiene senador, intendente, pero nadie da la cara por la ciudad por eso se sienten abandonados y con vergüenza sin ser representados, por eso salen a buscar respuestas, para las personas con enfermedades, es complicado y sólo con la presentación de abogados fueron a buscar algunos ciudadanos en Mansilla es decir a los que son pacientes oncológicos.

Hay casos vergonzosos una mujer que tuvo su bebé en La Madre y el Niño, aunque sea increíble pero los separaron, ella está acá y el bebé tuvo que ir a Formosa está solito un bebé de 2 días, también sucede porque hay poco apoyo de los medios de comunicación, si bien algunas personas tienen un gran corazón y apoyan a la gente en Clorinda no se tiene el apoyo de ninguno, en los hospitales no sólo que te hacen a un lado sino que te suspenden los turnos, conozco gente que ha muerto por no poder hacerse un tratamiento médico”, advirtió.

También expuso que te gustaría preguntar al ministro González cuando se jacta de que hay un solo muerto por COVID, pero hay otra lista de personas que han muerto porque no le dieron la oportunidad de hacerse atender, los medios de comunicación no acompañan porque son todos oficialistas, si apoyan pierden su beneficio, los medios no hablan del bloqueo de los 21 días. Sino sobre lindo de las luces y las clases de zumba en la plaza pero de las cosas importantes no se habla, es más la ciudad no tiene ningún representante en el Concejo del COVID 19, señalo.

Por otra parte Indicó que los pequeños productores estuvieron más de un mes sin poder salir y sin realizar sus intercambios de productos ahora le dan con una hoja de ruta un permiso, En cuanto el piquete solamente se va a solucionar con el levantamiento de la medida sanitaria ya que no les causa gracia un consejo que debería tener un parte informativo que se transforme en un lugar de ironía y batalla política.

“Queremos que dejen de politizar todo, además pedimos una disculpa porque la situación ya no da para más, fue una medida extrema, por eso se autoconvocaron los vecinos y lo único que piden es el levantamiento del bloqueo, queremos explicaciones por parte del gobernador de qué pasa con Clorinda, vamos a seguir en la ruta, pero esto va a seguir porque la gente está cansada y está decidida a que se levante este bloqueo sin importar cómo, porque no tuvimos respuesta real de ningún representante, si bien es feo y perjudica a mucha gente, pero en la ruta 86 recibimos muchas donaciones de la gente porque la gente de Clorinda tiene un corazón enorme, a mi me tocó llevar comida y agua los camioneros, todo es muy triste”.

El habitante de la segunda ciudad de Formosa remarcó que sería ideal que dejen de reírse y salgan a dar una explicación, que tengan un diálogo, porque se termina dando una pelea de ciudadano contra ciudadanos, se está perjudicando a muchos camioneros y esta gente está sufriendo mucho porque no hay ni una sombra en los puestos que hay y hace mucho calor, pero aún no hay una respuesta seria y contundente, dijo.

Para finalizar agregó que todos son vecinos indignados por la situación, no pertenecen a ningún grupo de piquetes sólo están cansados por el bloqueo, sus intereses en muchos casos son por cuestión de salud no para ir a pasear a la costanera, sino por una necesidad, pese a los cortes de ruta, der ser escuchados, pero no hay respuestas serias ni de parte del senador Mayans ni del intendente Celauro, y esta pandemia solo benefició a los políticos y para darle autoritarismo a los policías.

