«Este Gobierno se caracteriza por el relato y su capacidad para decir una cosa y hacer exactamente lo contrario»

El diputado Nacional de Juntos por el Cambio representando a Formosa, Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque cuestionó el mensaje dado por el presidente de la nación Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias.

El legislador nacional indicó que lo único rescatable del presidente Fernández en su discurso fue, la que hizo al inicio por indicación de la vicepresidenta, que fue el minuto de silencio y que calificó adecuadamente la guerra diciendo que era “una invasión de Rusia a la República de Ucrania”, esto no debería ser novedoso, pero ante un gobierno que estuvo dando vueltas para calificar un aberrante hecho como una invasión fue, la única definición política coherente”.

«El discurso fue un refrito de viejos anuncios no concretados, sin ninguna propuesta y sobre todo sin nada que indique que se hacen cargo de la difícil situación en la que por su incapacidad condenaron al país”, evaluó.

“Una nación que tiene el 50% de índice de pobreza y un presidente que dice que con la tecnología va a solucionar ese problema, sí bien está bien todo lo que tenga que ver con la tecnología y la cultura del conocimiento, pero acá hay problemas urgentes que merecen atención del gobierno, y este presidente tiene una manifiesta incapacidad tanto para visualizar los problemas cómo de proponer soluciones», señaló.

El parlamentario enunció que “su ataque a la justicia es un gesto de obsecuencia y obediencia a la vicepresidenta, quién de manera muy ostensible demuestra en todo momento que ella es la jefa y que él tiene que hacer lo que ella le dice. Hasta le marca en qué momento tiene que pedir un minuto de silencio”, cuestionó.

«Tenemos un presidente que no preside, que está vaciado de poder por su propio partido, esto lo demuestra con sus gestos de desplantes Máximo kirchner, y su ministro del interior Wado de Pedro, que lo ningunean» remarcó.

El ex magistrado explicó que “el ataque a la Corte es desdeñable porque pegarle a quién no se puede defender es un gesto de profunda cobardía, él se aprovecha que los ministros no pueden decirme nada en ese momento, ni pueden decirle nada luego por los medios, porque el juez está obligado a quedarse callado frente a estos ataques políticos. Fue un gesto de cobardía porque fue un ataque personal, hablan de los problemas que tiene la administración de justicia y el presidente Alberto Fernández está sentado arriba de 200 pliegos de jueces de todo el país y no los nombra”.

«La CSJN hace meses que tiene un lugar vacante, pero el presidente Fernández no tiene la capacidad ni la decisión de buscar una mujer y mandar el pliego, el pliego del Procurador General de la Nación. Cristina Fernández se lo cajoneó y no avanzan en estas designaciones, entonces que después hable de malas prácticas del Poder Judicial, cuando él no es capaz ni siquiera de cumplir con su deber constitucional de proponer a los jueces, pese a que tiene decenas de carpetas esperando este nombramiento, habla de un nivel de desconexión de la realidad y una incapacidad de decisión tan profunda que realmente genera una enorme preocupación», manifestó.

Carbajal dijo que «hay una discordancia entre la realidad y este relato que pretenden construir que parece ser el dato distintivo de esta gestión de gobierno, qué es decir una cosa y hacer exactamente lo contrario”.

“Esto fue lo que pasó con las tarifas, porque dijo que no iba a haber tarifazo, pero habrá un aumento las tarifas esto está incluido expresamente en el acuerdo con el fondo y por otro lado es una realidad económica. Así que lo que hace este presidente es mentirle a su pueblo en la construcción de este relato fantástico y cuando se le termine le echará la culpa al gobierno anterior”.

“Por eso vemos un panorama con mucha preocupación, porque no hay conducción política, no hay programa económico, no hay ninguna propuesta novedosa, entonces lo único que va a haber es más de lo mismo es decir más pobreza, más inflación menos trabajo, mayor dependencia y una situación cada vez peor para los argentinos», concluyó.

