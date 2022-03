«Este modelo formoseño solo es de empobrecimiento y sometimiento de los formoseños»

51

El diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate hizo referencia al pedido de interpelación al ministro de asuntos agropecuarios de la provincia.

El legislador explicó que el espacio al cual representa realizó un pedido de informe al ministro Quintana para que en la legislatura explique cuáles son los avances con respecto a la ley de emergencia agropecuaria, cuánto dinero vendrá de la nación a la provincia, cómo se va a distribuir estos fondos, si en la mesa que tienen de situación van a estar las entidades del campo, los agricultores, los ganaderos, y operativamente cómo llegará esta ayuda de la nación y de la provincia a los diferentes sectores de la producción.

«El año pasado cuando se distribuyeron los famosos 80 millones que vinieron de la nación hasta ahora muchos productores se preguntan dónde está ese dinero porque a ellos no les tocó, siendo que se inscribieron, realizaron todos los papeles pero no recibieron absolutamente nada de estos fondos, si sabemos nosotros que no distribuyeron a través de las intendencias, algunas ni siquiera la distribuyeron y denunciaron nuestros concejales que terminó la emergencia y alguno de los intendentes se compraron un campo más, todo esto es lo que llena de dudas a esta Ley de Emergencia que planteó la provincia a través de un decreto qué no sabemos los alcances y no sabemos cómo se va a poner operativo» declaró.

Además añadió que piden está interpelación porque la Constitución los avala y por ello esperan una respuesta, de última que lo haga por escrito si no quiere hacerlo de forma presencial, pero hasta ahora ni siquiera hasta la voluntad de que el gobierno quiera transparentar estos fondos, no se sabe cuánto dinero llegará ni cuánto del famoso superávit que tiene la provincia se utilizará para obtener este fondo sustancioso, porque la situación por la que están atravesando los agricultores es sumamente crítica.

«El gobierno habla de un stock ganadero de dos millones y la sociedad rural dice un millón y medio y las crías este año tienen una baja de cerca del 40% y se espera que en 2 años más este cercana al 60%, es decir que el estado ganadero seguirá bajando en función a la crisis hídrica y de la sequía, de los incendios y pastizales en todo el territorio de la provincia”, analizó.

“La FAA de Naineck plantea una tabla de recupero de subsidios que debe ser otorgado o a los productores, por ejemplo para enero $80.000 cosa que es razonable, el gobierno dice que hay 3000 hectáreas y los bananeros dicen que hay 2200 a reventar, son cosas que hay que sentarse en una mesa de diálogo y evaluar cómo se distribuyen estos fondos porque o si no es más de lo mismo, el gobierno actual con su política de prebendar ismo y clientelismo qué hace qué todas estas situaciones terminen siendo política partidaria al palo» sostuvo el parlamentario radical.

“El referente de la UCR agregó qué todas las entidades del campo tanto la Sociedad Rural a través de su presidente y la Federación Agraria a través de las distintas movilizaciones que realiza con diferentes actores del campo, que están diciendo que quieren sentarse a dialogar para ver cómo llegan estos fondos”,

“Entonces alguien tiene el teléfono cortado porque no le llega la información del otro, escuchó al ministro en una larga entrevista donde no se entendió cómo va a llegar el dinero y de qué se trata pero el gobierno siempre es poco transparente cuando se trata de plata, qué tiene que llegar a la gente por eso las entidades quieren ver de qué manera estos fondos lleguen a las familias que la están pasando muy mal”, afirmó.

«Nosotros estamos esmerados en demostrarle a la gente lo que es El Modelo Formoseño, que no es de inclusión, que no le va a dar trabajo a los jóvenes, no le va a dar trabajo a los formoseños y para lo único que sirve es para administrar los fondos nacionales, y no le interesa la actividad privada que es la que realmente le va a dar un salto de calidad al trabajo formoseño y también a los salarios”, dijo.

“Tenemos los salarios más bajos del país, estamos con una canasta básica alimentaria de 76 mil pesos y hoy un empleado público cobra de bolsillo $50.000, tenemos los haberes de los empleados públicos depreciados y los empleados municipales mucho peor, la variable de ajuste es sin duda el empleado y la única salida que plantea el gobierno es más Estado, más sueldos miserables y no una salida hacia la actividad privada cómo lo plantean las otras provincias argentinas que están despegando cómo es el caso de Corrientes, Salta ,Jujuy hasta el mismo Chaco y nosotros comparativamente con ellos estamos muy atrás» señaló.

Zárate dijo que se quiere mostrar hacia dónde se dirigen este modelo formoseño que solo es de empobrecimiento de los formoseños, el famoso Parque Industrial es la síntesis del modelo porque creo solo hay algunas fábricas, una es Río Colorado, la otra es Mateo y la otra hace caños, una que hace muebles, Pontex, Laformed qué es de la provincia, Nutrir que también es de la provincia, está la unidad de compra y medicamentos e insumos que son todos entidades provinciales y lo que se convierte lentamente en otra dependencia más del estado, pero actividad privada no hay.

Para culminar sentenció «si no hay seguridad jurídica, si la justicia es una dependencia del Poder Ejecutivo, si la legislatura delega todas sus facultades y se convierte en una escribanía, qué empresario e Industrial, inversor va a venir a Formosa, sí para realizar cualquier cuestión hay que ir a rezar al quinto piso para que te autorice, cuando en realidad tendrían que tener una ley de promoción industrial dónde no le cobren ingresos brutos, dónde le den todas las posibilidades para que le den trabajo a los formoseños”, manifestó,

“Formosa hoy no depende de lo que recauda Rentas sino que depende en un 95% de los fondos de coparticipación que recibe de la nación, que antes de Macri era del 23 o el 22% y ahora es del 39%, todo esto hace que en Formosa tengamos un estado rico, una provincia pobre con inseguridad jurídica y sin posibilidad de que grandes inversores puedan venir a poner su plata en el territorio para dar trabajo a los jóvenes», concluyó.

