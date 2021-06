Evans: “No se entiende porque tantos policías, tantos nervios, qué es lo que esconden o están haciendo mal y quieren ocultar”

7

Patricio Evans el empresario hotelero y gastronómico, que juntos a otros comerciantes fueron ignorados y despectivamente ninguneados por el ministro González cuando habló de “un comerciante sin “S”” y cuando hipócritamente discriminó a Sidigg “por no haber nacido en Formosa”, pese a que ni Ibañez, ni Basterra, ni Zabala de Copes son formoseños, fue uno de los empresarios que se convocaron para presentar una nota con nuevos protocolos para que el gobierno permita trabajar a este sector de la economía.

El empresario se mostró sorprendido por la gran custodia policial, expresó que no comprende cuál es el temor del gobierno para tener que cubrirse con tanta seguridad, hay más de 60 efectivos siendo que en estos momentos son más las personas de prensa que los comerciantes, por lo tanto no se entiende por qué tantos nervios, qué es lo que esconden, o qué es lo que están haciendo mal y quieren ocultar, se preguntó.

“Nosotros vinimos caminando con tres colegas, con una nota en mano, que cuenta con un protocolo en donde se le agrega el QR salud“, explicó.

“El QR salud sería para escanear a todos los clientes y se acercan a los bares para que nos dejen abrir, pero para recibirnos nos esperaron con policías, con valla policial y a los empujones pude entrar, siendo que soy un ciudadano y vengo a un edificio público ¿Por qué me van aponer una valla policial para presentar una nota?, este es el estado policiaco que plantea Insfrán, y desde la asociación de gastronómicos se han presentado decenas de notas pero nunca recibimos una respuesta formal a nuestras notas“, manifestó.

Además destacó que cuando se los habilitó para trabajar fue como un sorteo del IAS que se enteraron por la Mesa del covid-19 en la conferencia de prensa, con lo que cuesta volver a cargar las heladeras y reactivar, de la misma forma se enteraron de que todo cerraba de un día para otro, lo que sucede es que estos ministros no han dejado de cobrar ni un solo día su sueldo exigiéndoles un esfuerzo interminable a los comerciantes, un esfuerzo agotable al personal de la salud que está precarizado que continúa con contratos, lo mismo están haciendo con los efectivos policiales y ni hablar de los aspirantes que son policías que están en negro.

“Estos policías pasantes, no tienen portación de arma ni derechos laborales, ese es el ministro que es jefe político de la policía y es el mismo ministro que también logró que con todo lo que sucedió en Formosa con las marchas, en las represiones, no hubo un solo jefe policial sumariado y pruebas hay de sobras en imágenes, entonces eso es lo que estamos repudiando hoy, no puede ser que como ciudadano para presentar una nota me hayan empujado los efectivos que están acá y están a cargo del jefe de seguridad de Casa de Gobierno qué es Santillán”, remarcó.

Evans dijo para finalizar ” no es la primera vez que lo hace, hoy en esta custodia que han planteado en está cuadra por nuestra presencia están los mismos jefes políticos y de la policía, está Víctor Téllez, Humberto Verón, son los que físicamente le daban la orden de que disparen con balas de gomas a los ciudadanos el 5 de marzo, todavía estoy esperando que se activan las causas judiciales que se le iniciaron y los sumarios correspondientes que deben ejercer las fuerzas de seguridad hacia dentro, pero eso no sucedió, por eso les digo a todos que dejen de tener miedo, a mí me pegaron, me esposaron dentro de mi propio negocio me pusieron gente de información que ingresó a mi local estando con las puertas cerradas, es decir sufrimos muchísimos atropellos pero conozco mis derechos y los voy a ejercer hasta el último día como ciudadano, aquellos que están esperando que alguien más pelee por sus derechos qué se sienten a esperar porque nadie les va a venir a reconocer si no luchan”.

