Expectativa por un nuevo discurso de Cristina Kirchner en un acto en El Calafate

A días de haber retomado el diálogo con el presidente Alberto Fernández, tras un fin de semana de extrema tensión por la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, y luego de mantener dos reuniones en la Quinta de Olivos la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reaparió esta tarde en un acto en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz.

La exmandataria participa junto al intendente de la ciudad patagónica, Javier Belloni, de la inauguración del Cine Teatro Municipal de El Calafate. De la actividad participan además la gobernadora local Alicia Kirchner y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, junto a quien se firman convenios con universidades nacionales para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate.

La expectativa por el discurso de la Vicepresidenta es grande debido a que en sus últimas apariciones públicas se generaron fuertes cimbronazos en el gabinete. Vale recordar que durante su discurso en Ensenada renunció el exministro de Economía, Martín Guzmán, y un mes antes, tras su alocución por los 100 años de YPF, hizo lo propio Matías Kulfas.

Además, esta nueva actividad tiene como trasfondo que Cristina hará uso de la palabra luego del reencuentro con el Presidente, con quien cenó el pasado lunes en la Residencia de Olivos tras varios meses de enfrentamientos: la reunión se gestó durante una charla telefónica que ambos compartieron el pasado domingo.

En tanto, según pudo confirmar Ámbito, la Vicepresidenta volvió a reunirse con Alberto Fernández anoche en la Quinta de Olivos, reunión a la que se sumó esta vez el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Este último encuentro se mantuvo bajo estricta reserva, pero distintas fuentes del Frente de Todos manifestaron su optimismo tras la cena y se refirieron a la posibilidad de concretar finalmente una mesa institucional de diálogo al interior de la coalición.

La expectativa está puesta además en las palabras que Cristina dedicará a la nueva titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, a quien se prevé le de su beneplácito públicamente.

La previa y el post

Para calentar los motores de lo que se verá esta tarde en El Calafate, el presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, encabezó ayer un acto en Escobar, en donde tildó hoy de «irresponsabilidad supina» la forma en que Martín Guzmán resolvió su salida del Gobierno, y dijo que Cristina es la que ahora está «dando la cara» ante la crisis de la coalición gobernante mientras que el ex ministro de Economía «dejó tirados» a los dirigentes peronistas que «lo abrazaban» cuando era cuestionado por la vicepresidenta.

«Muchas veces durante estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante», lanzó.

E ironizó: «¿A ver cuándo aprenden que dar discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón?».

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner comparó la manera en que Guzmán renunció con la forma que él mismo había tenido él cuando decidió dar un paso al costado de la conducción del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. «A mí, cuando decidí dejar la conducción del bloque de diputados nacionales de nuestro Gobierno en la Cámara porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en falsos protagonismos que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Y cuando lo hice, lo hice con total responsabilidad», expresó.

En tanto, este sábado luego del discurso de Cristina el presidente Alberto Fernández encabezará el acto oficial por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán. La confirmación de la presencia del mandatario fue anunciada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, quien además precisó que el acto central en la capital provincial será en horas del mediodía.

Las autoridades participarán de la celebración del tedeum en la Catedral a cargo del arzobispo tucumano, monseñor Carlos Sánchez, para concluir en la Casa Histórica, «como todos los años», concluyó el gobernador.

