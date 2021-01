FAEN: Exigen “respuestas inmediatas” de decana Botterón ante el rechazo a la acreditación de Contador Público

1

La agrupación Línea Azul de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) exige “las respuestas inmediatas” de la decana subrogante Marta Botterón, presidenta de la Comisión de la Acreditación de la Carrera de Contador Público, luego de que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) rechazara la acreditación de dicha carrera. En la nota suscripta por el consejero directivo titular por el claustro estudiantil Antonio Alfredo Santa Cruz, se remarca que la no acreditación de la carrera de Contador Público (Plan 105/18) expedida por la CONEAU “demuestra una total y real inoperancia por parte de la decana subrogante Botterón”, a quien le piden que dé las consecuentes explicaciones.

“Los estudiantes de Contador Público Plan 2018 H.C.S N°105/18 somos los más perjudicados ante esta situación, la cual a las claras tiene solución y obliga a la presidenta de la Comisión de la Acreditación de la Carrera Contador Público (desde el año 2018) y decana subrogante Botterón a realizar un plan de trabajo”, demandan.

Los déficits que la FAEN debe subsanar para lograr la Acreditación de la Carrera de Contador Público:

1) En relación al Plan de Estudio:

A- Los programas de las cátedras Contabilidad I (a cargo del par evaluador Montenegro) ; Impuestos I y II (a cargo del profesor Goicoechea); Derecho Constitucional y Administrativo; Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Actuación Profesional del Contador en Sociedades (a cargo de la CP Paola Núñez,quien hace mucho vive en la provincia de Bs As) . Estos programas no detallan la modalidad y características de la formación práctica que se desarrolla en esos espacios en función de los contenidos de cada materia.

B- No se presentan acciones que prevean continuar con la firma de convenios que permitan asegurar la disponibilidad de espacios suficientes para la realización de las prácticas profesionales supervisadas.

C- No se adjunta el expediente electrónico de resolución CS N°13/20.

En ese sentido, solicitan “a todas y todos los docentes su máximo compromiso ante esta difícil situación porque no es lo mismo trabajar en una Facultad con una carrera acreditada que con una no acreditada”.

2) En relación a la extensión áulica de Clorinda.

A- No se asegura que el Director de Carrera pueda cumplir con la función de coordinador de la extensión áulica, teniendo en cuenta que destina 8 horas para actividades de gestión y no se informa quien es el responsable académico pedagógico de la extensión áulica cuando el Director no se encuentra.

B- No se puede evaluar la carga horaria que el cuerpo académico destina a actividades de docencia en la extensión áulica de Clorinda, ya que se informan las mismas horas que para el campus Universitario.

C- No se informa la cantidad de computadoras disponibles en la sala de informática.

3) Los Índices de Graduados y permanencia.

«No se presentan acciones concretas para mejorar la retención en los primeros años como así también un plan para elevar la tasa de graduación de la carrera de la FAEN exigimos e instamos a la decana Botterón a que tome todos los recaudos necesarios para lograr la acreditación de la carrera y subsane los requerimientos observados”, reclaman.

4) Índices de abandono y actualización de datos.

No se puede evaluar el abandono entre el primer y segundo año de la carrera, ya que la información presentada sobre cursantes por cohortes es inconsistente, así mismo los datos de alumnos y esgresados están desactualizados.

5) Actividades de actualización y capacitación docente.

La FAEN no cuenta con cursos y seminarios de perfeccionamiento y capacitación en el área profesional específica (Contador Público) para el cuerpo docente.

6) Por último, a partir de la revisión del cuerpo académico realizada en la instancia de respuesta a la vista, se observa que la carrera duplicó los cargos docentes. Todos los docentes fueron vinculados con un cargo para una asignatura y con el mismo cargo para otra asignatura (o la misma) informando en el primer caso una dedicación horaria y en el segundo caso 0 horas. Poniendo en evidencia un intencional error administrativo.

“El esfuerzo, la esperanza y el futuro de muchísimas familias formoseñas se encuentra en sus manos, solicitamos que asuma el compromiso social y trabaje incansablemente para que la carrera sea acreditada por la CONEAU”.

