Falleció Vicente Chongo Palacios, el médico de los humildes, un gran hombre, mejor profesional y ejemplar ciudadano

ESTAMOS DE DUELO. Tenemos la triste misión de informar con todo el dolor en el alma que en la mañana del Jueves 27 de mayo, debido a infarto y estando internado en estado critico afectado por el coronavirus, falleció el doctor Vicente Chongo Palacios, un hombre ejemplar, el médico popular de los humildes, un gran profesional que se entregó a la misión de aliviar el dolor de los demás, al que nunca olvidaremos y al que antes de partir de gira, dejó a la ciudadanía formoseña, a las generaciones futuras un gran ejemplo moral y cívico para toda la posteridad.

Chongo Palacios, estuvo arbitrariamente presó 10 días por una causa armada por la policía militante de Gildo Insfran, fue detenido por no usar barbijo mientras se trasladaba en su camioneta particular por un camino vecinal, a atender pacientes de una obra social estatal en Mojón de Fierro, estuvo arrestado 2 días con delincuentes comunes y en huelga de hambre en la comisaria del circuito cinco, y ocho días con arresto domiciliario y custodia policial en su domicilio particular.

Chongo Palacios, también fue victima de las soberbias, burlonas, despectivas, agraviante e irónicas acusaciones del ministro Jorge González

“Bocón, Fabulero, Charlatán y recontra mentiroso…” fue la contundente respuesta del médico Vicente “Chongo” Palacios, luego del cobarde y despreciable escrache del super ministro González, que para justificar los abusos policiales, irresponsablemente lo agraviara desde la mesa del Covid

Chongo prefirió ejemplar y voluntariamente someterse al arresto, antes que pagar o prestar servicios, por un delito que no cometió, antes que someterse -según el mismo consignó a Radio Parque- al régimen corrupto de Gildo Insfran.

Su valiente y decidida actitud cívica, fue todo un ejemplo moral para los formoseños, y la mayor protesta contra las restricciones despóticas y las violaciones a los derechos de los ciudadanos, del régimen de Gildo Insfran…

Gildo Insfran anda paseando impunemente en Camioneta sin Barbijo. Palacios lleva una semana detenido por la misma irregularidad

