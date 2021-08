FALSO: Ni la UCR ni el comité de campaña de “Juntos por Formosa Libre” nunca consideraron payasesca la actitud de Daniel Suizer, por el contrario:

39

El gobierno de la provincia y el Comité de Campaña de Ramiro Fernández Patri, a través de sus cloacas desinformativas colaterales viralizaron una nota supuestamente publicada por Prensa Libre, en la cual maliciosamente se acusa al doctor Carlos Lee jefe de Campaña de “Juntos Por Formosa Libre” que postula a Fernando Carbajal como candidato a diputado nacional, asegurando que el letrado de la UCR afirmó en nuestro medio que:

“Desde la UCR repudiamos la actitud payasesca del abogado Suizer que con actitudes payasescas ayer violó la ética profesional en el ejercicio de la abogacía, exponiendo a su cliente que violó normas sanitarias”

Algo totalmente malicioso y falso porque el título de la publicación de Prensa Libre, rezaba “La UCR exigió la liberación de Suizer y demandó el cese de la violencia y la intolerancia represiva de Gildo Insfran”

Y, la nota completa del reportaje en el programa al “Sin Censuras” de Radio Parque al presidente del Comité Provincial de la UCR, doctor Martín Hernández, es la siguiente:

El presidente de la Unión Cívica Radical Dr. Martín Hernández en comunicación con Radio Parque hizo referencia a los atropellos del gobierno y repudió la ilegal privación de la libertad del abogado Daniel Suizer.

El referente manifestó que nuevamente la metodología perversa, antitolerante e ilegal de persecución que pretenden cercenar las voces a través de la privación de la libertad y esto es parte de un proceso de degradación institucional que se viene dando en la provincia hace más de 20 años, esto le ha pasado a varios hombres y mujeres de la oposición, periodistas, vinculados a la actividad política, originarios, si bien esto no es una novedad cada vez que sucede indigna, pero también afirma el camino correcto de estar siempre denunciando esta realidad que se vive en Formosa.

“Esta realidad de represión que es lo que Insfran a elegido hace mucho tiempo, será siempre condenada de nuestra parte y la indignación por estas situaciones y en este caso particular nos lleva a exigir la inmediata libertad del doctor Suizer porque nunca se puede permitir que una persona en absoluto ejercicio de libertad ambulatoria puede ser detenido cómo pasó por eso hablamos de ilegalidad”, condenó.

“La función de la policía es básicamente la prevención, pero no restringir el ejercicio del derecho a transitar libremente. Es decir, ante la normalidad de una situación que no produce peligro, la policía no puede hacer absolutamente nada, y todo lo que haga transcurre por el camino de la ilegalidad por eso es la exigencia de la inmediata liberación del abogado, y que estos hechos se incorporen a tantos otros que han ocurrido en la provincia, a lo largo de esta triste historia de persecuciones y de hechos lamentables como lo que está sucediendo“, manifestó.

La posición de la UCR es tomar conocimiento de las presentaciones judiciales que se han realizado, tanto tanto de excarcelaciones propias como también Hábeas Corpus que se han presentado, cómo repudiar la violencia que se ha generado y las lesiones a hombres y mujeres que estaban en el lugar, periodistas, particularmente habló con Julieta González estaba la comisaría, quien también sufrió en algún momento una detención ilegal, pero todo es parte de este estado policíaco represor en el que se desenvuelve en el que pretende Insfrán acallar las voces.

“Es intolerancia y dictadura, sólo porque al gobernador no le guste que alguien está reclamando, de nuestra parte tenemos que siempre fortalecer el camino que hemos iniciado de pelear por la libertad por la justicia por la democracia en Formosa, lo que ha pasado aquí no sólo se ha denunciado ante la justicia como corresponde sino ante organismos internacionales que ponen su lupa en la provincia ante la violación de Derechos Humanos, y uno fundamental qué es la libertad, el transitar libremente sobre todo cuando no existe ninguna cuestión de peligro no hay ninguna justificación para la que se hizo”, cuestionó.

“Hace mucho tiempo que el gobierno de Insfran a desacreditado absolutamente una institución como es la policía, y han desacreditado todo la justicia, las instituciones sobre todo las policiales qué a nacido para resguardar la seguridad sin embargo se transformó en el brazo represor de Insfran que sólo se dedica a hacer investigaciones ilegales y que recibe órdenes de represión a grupo de personas sin ninguna razón y esta es la realidad de lo que sucedió el 5 de marzo hasta hoy” expresó.

El abogado radical enunció que lo sucedido es la reiteración de hechos condenables y repudiables por parte de las fuerzas de seguridad que actúan en nombre del gobierno, en absoluto margen de la ley, todas estas denuncias que se han generado están en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otros organismos internacionales, porque está bien su visibilización a través de videos y que se haga mediático pero siempre lo importante es que se canalice a través de instituciones que pongan el límite, quienes ya señalan a Formosa como una provincia en donde se viola Derechos Humanos.

“Cuando estos organismos denuncian ante el mundo lo que estaba pasando en la provincia recién el gobierno comienza a retroceder su faceta represiva, hasta ayer se tenía la sensación de que los centros de aislamiento terminaron de qué pasó esa parte difícil de la gestión de la pandemia, pero no es así este contrato carcelario continúa, los allanamientos ilegales continúan, la represión continúa, por eso hay que seguir adelante y con la guardia en alto y este hecho del doctor Suizer lo ratifica“, remarcó.

Además expuso que la policía sigue respondiendo de forma intolerante y represiva a cualquier manifestación, esto no es vivir en un estado de derecho, sino un fortalecimiento del autoritarismo, entonces cada vez hay menos derechos, por ello pone de manera permanente la lucha por la libertad como los derechos y la democracia en Formosa, no hay que acostumbrarse ni relajarse como sociedad porque eso es lo que busca un régimen una dictadura, generar el temor para que nadie participe para que nadie reclame, el pretender una provincia mejor.

“La policía debe realizar lo que determina un juez, pueden firmar pero deben colocar la luego a disposición del juez pero seguramente esto no va a suceder, no lo van a hacer público porque van a registrar lo mismo que han registrado las distintas cámaras que muestran lo que pasa en general en todo este tiempo en la provincia y lo que sucede es la ilegalidad, la represión absoluta e injustificada, hay una ley nacional que es la de inteligencia que expresamente prohíbe tareas como filmaciones a manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad, las prohíbe las condena, pero hemos hecho innumerables denuncias ante la justicia Federal por estas cuestiones”, sentenció.

Hernández dijo se han denunciado tareas de inteligencia de la policía a referentes políticos, periodistas como miembros de la comunidad es originaria, esto es ilegal la faceta de firmar y documental de andar persiguiendo para saber quién viene o no acierta reuniones esa ha de inteligencia prohibida por la ley nacional a la policía.

Para culminar agregó que no hay una causa real por la cual su colega Daniel Suizer esté detenido, por lo cual se exige su inmediata libertad y ante todo la solidaridad y acompañamiento tanto con él con su familia y su equipo además de condenar una vez más la represión, la ilegalidad en Formosa.

Comments

comments