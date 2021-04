Falta dinero para salud, sobra inmoralidad: En lugar de despilfarrar plata pública para hacer política, deberían comprar vacunas y respiradores

99

En vez de invertir ese dinero en vacunas, respiradores y trabajadores de la Salud, que están faltando y mucho

No me molesta que utilicen mi rostro para hacer volantes rastreros, me molesta que usen el dinero de todos los formoseños en hacer esta pavada en vez de invertir ese dinero en vacunas, respiradores y trabajadores de la Salud, que están faltando y mucho, en insumos en general para la salud, en arreglar las calles que están un desastre, en solucionar los problemas de los desagües así nos dejamos de inundar ante cada lluvia…en fin, condenó la concejal radical Celeste Ruiz Diaz, ante una nueva campaña de odio y escrache contra dirigentes opositores y periodistas opositores

Se me ocurren miles de ideas de como se puede invertir el dinero del erario público para cuidar y mejorar la calidad de vida de los formoseños. Faltan tantas inversiones y sobra inmoralidad, remató Ruiz Diaz.

