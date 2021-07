Familiares del niño desaparecido Juan Ángel Romero, aseguraron que el pueblo inició la búsqueda

16

La periodista Julieta González de Radio Parque FM 89.3 que desde el fin de semana se encuentra en la ciudad de Pirané, cubriendo la búsqueda del niño desaparecido de tan sólo 9 años Juan Ángel Romero, participó de la búsqueda junto a los vecinos que fueron los primeros en movilizarse y entrevistó a sus familiares que informaron que su misma madre realizó la denuncia el mismo sábado, pero la policía se demoró en iniciar la búsqueda, por lo que los vecinos fueron realizaron varios rastrillajes por la zona donde el nene de 9 años jugaba junto a otros niños menores.

La policía no quiso tomar la denuncia, el comisario decía que debía esperar 24 horas para hacer la denuncia, pero la gente inició la búsqueda por la zona del monte con maleza, represas y piletones llenos de agua por tratarse de ladrillerías.

Con el correr de las horas, y ante la desesperación de la familia, los vecinos realizaron varios rastrillajes a los que luego se sumaron personal de la Policía de Formosa, de la Gendarmería Nacional, de la División Bomberos de Pirané y de la División Policía Montada.

Los familiares confirmaron a Radio Parque que el nene que habría salido a cazar pajaritos, padece epilepsia por lo que su medicación es fundamental. “Él es epiléptico y todos los días tiene ataques, tiene que tomar tres veces al día su pastilla por lo que a medida que pasen las horas la situación se agrava, indicaron.

A las 11 más o menos nos dimos cuenta que no volvía. No es la primera vez que se pierde, una vez ya se perdió pero lo tenia el padre que vive a una 8 cuadra en el barrio 9 de julio, pero nosotros sabíamos donde estaba, pero esta vez no hay una pista certera y lamentablemente hubo muchas llamadas con pistas falsas”, se quejaron.

Juan Ángel no habla y los chicos que jugaban con él, en la zona de la represa tampoco hablan porque son más chicos que él, pero estaban cerca del agua jugando con barro, contaron.

Juan Ángel Romero es de contextura física robusta, morocho, cabellos castaños cortos, ojos color marrón, de un metro aproximadamente de estatura, conocido con el sobrenombre de “Papi”. Al momento de desaparecer llevaba una remerita de boca, su abriguito de racing, un abrigo color azul y zapatillas tipo botita color negro.

Comments

comments