Familias del Barrio San Juan denunciaron en Radio Parque su dramática situación

La periodista Julieta González con el móvil de este medio acudió al pedido de vecinos del barrio San Juan quiénes manifiestan que “ya no soportan vivir más en esas condiciones al lado de un zanjón”.

La vecina entrevistada expresó que “no le desea a nadie que viva de esta manera, sobre todo si se tienen criaturas, es una situación muy fea en el lugar hay muchas víboras, arañas y todos los chicos están complicados unas de insectos, y esto es una problemática teniendo en cuenta que por lo menos son 7 niños por familias”.

«Somos tres familias viviendo todos juntos en una casa de chapa cartón, hace cuatro años que solicité el módulo habitacional, tengo número de expediente, pero cada vez que me voy a averiguar al Ministerio de la Comunidad me dicen que tengo que esperar y me hacen ir cada dos semanas, pero siempre es lo mismo» sostuvo.

María ciudadana formoseña agregó que cumple con todos los requisitos para poder acceder a un módulo sobre todo porque tienen tres niños a cargo.

La abogado y periodista de Radio Parque enunció que no entiende como es que existen actualmente 4000 módulos en lo que es el Lote 110 y 111 que se están echando a perder y muchas familias en esta situación, por lo tanto no se entiende porque no los entregan y permiten que se destruyan por la falta de habitación siendo que hay tantas familias necesitadas de un hogar para vivir dignamente.

