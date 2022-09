FCS: adhesión unánime a la emergencia económico-financiera de la UNaF

16/09/2022

El jueves 15 se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) en la que se aprobó la adhesión de la unidad académica a la emergencia económico-financiera.

La Prof. Yolanda Fernández, secretaria académica de la facultad, señaló que “una vez leída la resolución 056/22 emitida por el Consejo Superior y analizada por los consejeros al haber tenido quórum favorable, se aprueba por mayoría y se apoya unánimemente esta emergencia en la que se encuentra la universidad”.

“Los consejeros han dado tratamiento a cuáles son las razones por las cuales la UNaF está en esta situación. Desde marzo, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) no ha enviado los fondos paritarios que debería haber remitido, lo cual ocasiona graves inconvenientes no sólo en el pago de haberes del personal docente y no docente, sino también en cuanto a los gastos de mantenimiento de la universidad”.

“Se han hecho presentaciones judiciales, pero de todas maneras seguiremos bregando por esta situación tratando de lograr el cumplimiento de las obligaciones de la SPU, en tanto y en cuanto nos corresponde, con el fin de mejorar esta situación como universidad, como casa de altos estudios y como formadora de profesionales”, significó por último la funcionaria.