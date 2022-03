FE de ERRATA, esta es la productora Amalia Pérez que denunció injusto desalojo y los negociados inmobiliarios de Tierras Fiscales

714

Un error de nuestra sección de edición, generó una confusión con una homónima de la pequeña productora rural Amalia Pérez y la categórica desmentida de la otra Amalia Pérez que publicó «NOTICIA FALSA – Informo que: » la noticia publicada sobre la usurpación y venta y toda la barrabasada escrita acerca del campo de mi propiedad ,es TOTALMENTE FALSO».

«A los que se dedican a inventar y mal informar a la gente , sugiero dedicarse a investigar y cerciorarse bien las notas que publican y no involucrar erróneamente a personas que nada tienen que ver», «la situación de desalojo, venta etc. etc. arriba mencionada, es totalmente alejada de mi realidad , poseo mi campo con título de propiedad , con absoluta normalidad y legalidad y no está ubicado en la zona de Herradura. Yo no tengo ningún tipo de irregularidad ni nada que se parezca, con mis tierras». AMALIA PÉREZ.

La Amalia Pérez, que no tiene su campo su titulo de propiedad, solo es una productora de la localidad de Villa Dos Trece en comunicación con Radio Parque había denunció el injusto desalojo de un predio de tierras en la que su familia fue colona del lugar, donde habitaron y trabajaron por más de 60 años y donde ella nació, sin poder regularizar la tenencia por la burocracia del Estado y porque Tierras Fiscales le vendió su parcela una empresa extraprovincial. La productora se comunicó con este medio ya que hay una orden de desalojo ordenado por la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial qué la afecta, ya que hay una empresa que se llama Agropecuaria Herradura S.A., qué pretende quedarse con el terreno en dónde está viviendo, siendo que su familia hace más de 60 años que están trabajando y produciendo en estas tierras, y esos espacios eran tierras fiscales, como lo son la mayoría de los campos en la provincia, y que por diferentes razones e impedimentos burocráticos, no han podido lograr la titularización. “Cuando el poderío político (Pombero Rodríguez) se mete terminan siempre sacándole lo poco que la gente pobre tiene” «Yo nací en este lugar mis padres vinieron a poblar la zona, es decir vinieron y se asentaron en estos lugares hasta que cuando comenzaron las perimetraciones y después aparecieron grandes terratenientes como Capozzolo que lo compró a Tierras Fiscales y ya se encontró con mi familia viviendo en el lugar, en un espacio de 100 hectáreas dónde hay marcas de leguas, dejó los alambrados porque mi padres estaban ocupando el espacio y los que fueron comprando el terreno respetaron este espacio”, recordó. Mirá También: Productora rural de 213 respaldó como trascendente el proyecto de titularización presentado por Agostina Villaggi “Jamás se nos planteó como usurpadores como hoy lo están haciendo, nosotros el primer pedido de desalojo lo recibimos recién en el 2015 cuando estaba uno de mis hermanos viviendo aquí, ya que por ser una persona analfabeta que no tenía otra profesión decidió quedarse ahí y trabajar en lo que sabía que era la chacra, pero desde ese momento pasó a ser un lugar de encuentro de toda la familia, pero esto es lo que sucede cuando el poderío político se mete en estas cuestiones terminan siempre sacándole lo que la gente pobre tiene y el segundo punto destruyendo a las familias» enunció. Además de la pobreza hay que enfrentar los intereses políticos, juicios y desalojos, y la justicia amparando a terratenientes y a políticos que están detrás de esto Además argumentó que contrató a la abogada Hortensia Fernández y fueron a declarar a la jurisdicción de El Colorado, pero todo se complicó porque los costos para llevar el caso son altos y la misma situación viven la mayoría de los pequeños productores que tienen parcelas de tierra, como siempre tienen los inconvenientes de poder acceder a las documentaciones, porque cuando se acercan a las oficinas de Tierras Fiscales todo es pura burocracia, nunca te dan soluciones y encima venden a inversionistas las tierra que los campesinos trabajaron durante años. Mas que Ucrania – Rusia en Formosa tenemos la guerra con los juzgados y los de tierras fiscales que nos están sacando lo poco que tenemos a todos «En mi caso este lugar es mi cable a tierra y además dónde puedo sembrar algo para solventar los gastos por la grave situación económica, y hay muchísimas personas con mi misma situación en la localidad y están con este miedo de que hoy por hoy si a nivel mundial está la guerra entre estás grandes potencias a nivel provincial tenemos la guerra de los juzgados y de tierras fiscales que nos están sacando a todos, porque no hay un proyecto de ley que contemple que las personas que están tanto tiempo en un lugar, así pueden comenzar a hacer los trámites provisorios y comenzar a pagar como si a mí el gobierno me decía tenés que comenzar a pagar por los años que estás ocupando yo aceptaría, y que me hagan un plan de pago, el gobierno sabe que soy empleada provincial y sabe de nuestros magros sueldos, y de allí tienen que sacar las deducciones de cuánto se puede pagar por mes» señaló. No hay en Formosa ninguna Ley que proteja a los pobres campesinos de los negocios de Tierras Fiscales La trabajadora del campo agregó que las posibilidades siempre se cierran en todos lados, porque la provincia no plantea un decreto una ley que pueda defender a la gente, porque el campesino si tiene que pedir auxilio a quién lo hará, al gobernador Gildo Insfrán para que intervenga, al presidente de la nación, a los organismos de Derechos Humanos, a quién se puede acudir si la situación económica está tan mal?, se pregunto. No hay forma de decir que las cosas se estén haciendo bien en la provincia Para terminar añadió que agradece al medio por darle el espacio y solicita a cualquiera que pueda intervenir y ayudar no solo a ella sino a todos los que están en esta misma situación de desalojo, que se ocupen y hagan algo por la gente que de alguna u otra forma los votó, porque en estos momentos se encuentran totalmente desprotegido, tanto del poderío político como de la justicia de la provincia, si tiene que decir que celebró en el día de la Memoria Verdad y Justicia, la justicia que está implorando, la verdad que está atravesada por los políticos y los grandes terratenientes, porque no puede decir de ninguna forma que las cosas se estén haciendo bien en la provincia. Es aberrante que se desalojen a los pobres productores de la tierra en la que trabajaron toda la vida. El poderío político y económico termina de esta forma destruyendo a la sociedad por eso es momento de decir basta de avasallar los derechos de la gente que no tiene, pero ¿a donde recurrir?, sí es la misma justicia la que le ordena el desalojo, es decir no tenemos derecho en nuestra propia provincia, siendo que su vida le está dando en los lugares donde trabajan, por eso esta situación le duele en el alma y le pide al gobernador que intervenga, al presidente que se interiorice que sucede en el país, porque además de la pobreza ahora hay que enfrentar los intereses políticos, los juicios y desalojos, y la justicia amparando a terratenientes y a políticos que están detrás de esto, concluyó.

