Félix Díaz: “Insfran dice que “somos los dueños de la tierra”, pero en realidad los propietarios de los campos son de sus funcionarios”

El referente Qom Félix Díaz, presidente del Consejo Consultivo de los pueblos originarios de la república Argentina en comunicación con Radio Parque hizo referencia a los cortes de rutas que realizan sus hermanos en reclamo de respuestas y soluciones del gobierno provincial.

El representante originario denunció las amenazas del Defensor del Pueblo Gialluca a originarios que por la situación de la pandemia muchos de los pueblos indígenas están sufriendo la carencia de alimentos y agua. Las familias de las comunidades se dan cuenta de que ya no tienen lugar donde ubicarse por la carencia de terrenos, la responsabilidad del estado provincial es a través del Instituto de Comunidades Aborígenes como lo determina la ley 426, qué establece que el ICA es un ente de aplicación y debe asesorar a los originarios para que dirijan su reclamo a los organismos competentes.

“Hay comunidades que están reclamando el tendido eléctrico, otras el acceso al agua, en algunos lugares tienen miedo de ir al Hospital porque son derivados a un centro de aislamiento, después no pueden tener contacto con sus familiares, están también la falta de acceso a la justicia y es preocupante que las denuncias que se intentan hacer en la comisaría, la policía no las recepciona, estas son las problemáticas que se observan, pero el gobierno en vez de responder con recursos usa la justicia para amedrentar y amenazar a los líderes y los obligan a ir al juzgado a declarar los delitos que no cometen, el Juzgado Federal debe ser el garante de los manifestantes de los transeúntes, pero termina siendo al gobierno propiciando en enfrentamiento entre formoseños, entre indígenas y criollos”, explicó.

El líder originario expresó qué el gobierno de la provincia no tiene un canal de diálogo con los pueblos indígenas, el ICA está en silencio su presidente, directores no dicen nada, siendo que son ellos quienes deberían coordinar con el Defensor del Pueblo para proteger los Derechos Humanos y para que no se vulnere a familias indígenas que están solicitando algo que les corresponde, Formosa es una provincia que fue gobernada siempre por el peronismo, con el mismo gobernador, los mismos legisladores, intendentes y concejales todos funcionales al gobierno, entonces no se entiende por qué no se reconoce el derecho de los indígenas que está establecido en la Constitución Provincial como pueblo preexistente y debe ser el estado quién garantiza el respeto a esta identidad cultural.

“Formosa es una provincia pionera al reconocer incluido el derecho indígena dentro de la legislación provincial, pero hoy los pueblos están mendigando justicia, mendigando Derechos Humanos, mendigando los servicios que deberían ser algo normal como ser salud; agua; trabajo y recursos esenciales, lo que tendría que hacer el gobierno es coordinar con el estado nacional para poder dar respuestas, por eso el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Nación que también es un ente de aplicación, son ellos quienes tienen que poner asesores legales para orientar y canalizar los reclamos, porque muchas veces en la provincia el mismo gobernador dice que los pueblos indígenas son dueños de la tierra, pero quienes escuchamos el mensaje sabemos que no es así sólo somos simples habitantes sólo que nuestros ancestros nos han dado su espacio físico para poder estar con nuestras familias, ya que la mayoría de las tierras está en manos de particulares o de los funcionarios del mismo estado“, remarcó.

Además expuso que se le niega a los Indígenas poder ampliar sus terrenos, en la reforma constitucional provincial en el 2003, se modificó el art. 79 eliminando algo muy importante para las comunidades indígenas Cómo hacer la entrega de tierras apta y suficiente para el desarrollo humano, cuando el estado provincial reconoce al barrio Nam-Qom le pone límites y encierra las comunidades en esa porción de tierras, en cambio la legislación nacional aún reconoce el derecho de la expansión de ser necesaria para los pueblos originarios.

“Para terminar con las injusticias a las comunidades originarias ambas cámaras tanto nacional como provincia tienen que resolver los problemas a través de leyes que le den los títulos de propiedad a los pueblos indígenas, porque sufren los jóvenes que están queriendo formar sus familias y no tienen lugar donde vivir, no tienen trabajo ni forma de levantarse un rancho, no tienen los recursos naturales para construir su casa, no pueden comprar materiales porque no tienen dinero, esa carencia lo condena al hambre, entonces Formosa lo puede argumentar de que estos reclamos son de tintes políticos porque son reclamos que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, pero como a nadie le interesa este problema siempre se culpa al pobre pero nadie ve la injusticia que se comete contra un sector“, acentuó.

También indicó que si se plantea la reforma de la Ley 426 para mejorar la relación que tienen que tener los pueblos indígenas con el estado provincial, porque lo que necesitan ser escuchados y respetados es su forma de vida no a través de una ideología doctrinaria de un partido político qué quiere condicionar la convivencia entre la sociedad y los pueblos indígenas, porque la comunidad indígena tiene derecho a tener acceso al agua ya que antes accedían a lagunas pero hoy están fuera del territorio como todos los recursos naturales.

Díaz dijo “Esa condena que hace el estado provincial a los pueblos indígenas se tiene que revertir, es una deuda social que tiene tanto el gobierno nacional como provincial, el estado tiene que tener la humildad para convocar a los pueblos indígenas y entablar un diálogo, no puede intervenir el Juzgado Federal cuando la provincia es autónoma y posee su propia legislación, el Juzgado Federal no puedo obligarla hacer lo que ellos quieren, sí es un interlocutor o cosa que estaría bien debe convocar a todos los actores gubernamentales, instituciones y ministerios, sobre todo al Instituto de Asuntos Indígenas y el ICA que son los responsables directos de esta problemática”.

Pero el gobierno no quiere dialogar porque saben que los indígenas van a exigir lo que necesitan, hoy las comunidades tienen muchas causas judiciales por violar las normas del aislamiento del Covid-19, hay hermanos a quienes le han secuestrado sus motos algunos que no han podido resolver el tema del DNI, otros hermanos han muerto sin tener contacto con su familia, pero nadie puede denunciar porque no saben dónde canalizar sus problemas”.

“El gobierno no puede dejar a mujeres con sus hijos en la vera de la ruta, porque ellos tienen los recursos en sus manos para resolver estas problemáticas, porque tienen que salir a la ruta los indígenas para reclamar sus derechos, eso es ilegal tal vez, pero si no salen no se ve su sufrimiento“, sentenció.

“El estado provincial siempre abandonó a los pueblos originarios pero quieren decorar su imagen positiva con una fachada de inauguraciones escuelas, como un centro de salud o algunas viviendas, pero el problema de fondo es la participación indígena”, aseguró.

Para culminar añadió que los profesionales indígenas sólo son contratados y si se manifiestan contra el estado los sancionan y los dejan sin trabajo, esto porque el INAI y el ICA no funcionan, el Ministerio de la Comunidades el dueño de la política indígena pero no le da la libertad a las comunidades de proponer la solución de sus problemas, el Defensor del Pueblo en vez de defenderlos los quiere condenar con una actuación de la Justicia Federal y Provincial, esa es una violación a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios, y cuando dicen que el presidente Macri destruyó el país y cuál es la excusa para el gobierno provincial que está gobernado por el peronismo hace más de 25 años y en su caso solo lo ven como opositor no como indígena, entonces cuando reclama dicen que es manipulado, manejado o pagado por la oposición. Cuando se piensa distinto que el gobierno sólo quiere destruir sin respetar la dignidad del ser humano.

