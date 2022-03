Félix Diaz: “Insfran utiliza el poder para humillar a los originarios. A mis nietos hasta les niegan el DNI”

45

El referente Qom Félix Díaz en comunicación con Radio Parque hizo referencia a la problemática que atraviesa su comunidad desde hace varios años y respondió la temeraria acusación que Gildo Insfran lo hiciera públicamente y a través de la cadena provincial de medios públicos.

Gildo Insfran se cree dueño de la provincia, desde hace años hace lo que quiere para someter, empobrecer a los formoseños y quiere seguir humillando a los pueblos indígenas

El originario expresó que el gobernador Insfran quiere seguir humillando a los pueblos indígenas siendo que estos son los naturales de la zona de la región, pero él sigue como si esto fuera una colonización por eso le molesta mucho la palabra comunidad qom Napoqna Navogoh porque es propia de la tribu, entonces siempre se refiere como Colonia aborigen La Primavera y esto porque está acostumbrado a dominar a los formoseños, de hacer lo que él quiere a través del autoritarismo que ejerce como gobernador, porque todos son objetos para él.

«La política del sometimiento está hace más de 20 años para los indígenas, pese a que Formosa fue una de las primeras provincias en reconocer e incorporar a través de una ley que es la 426 que es la Ley Integral del Aborigen, y esto porque los líderes en aquel tiempo lucharon unidos, los tres pueblos en ese entonces los Wichí, Pilagá y Qom, gracias al respaldo de la iglesia católica, ENDEPA, INCUPO, el MID, dirigentes de la UCR, que apoyaron la iniciativa de poder buscar la integración a través de una ley, ese trabajo se logró mediante movilizaciones y marchas de los pueblos indígenas”, explicó.

“Lastimosamente desde la asunción de Gildo Insfran, lo primero que hizo fue reducir para adueñarse del Instituto de Comunidades Aborígenes ICA, y desde ahí viene la manipulación como la marginación y la reducción de la categoría para que no tenga sus propios recursos y así tener que mendigar a otros organismos estatales como el Ministerio de la Comunidad» señaló.

Además cuestionó que “las comunidades no tienen la autonomía de elegir a sus representantes, como en el caso del ICA, y el Poder Ejecutivo designa al presidente de este Instituto y el presidente de la nación impone al presidente del INAI, entonces esa manipulación que ejercen los gobiernos hacia estas instituciones es la que hace perder la naturalidad de la participación indígena en el ámbito gubernamental”.

«Por esa razón pueblos indígenas los que quedamos fuera están cortando rutas, reclamando derechos para tener una vivienda, agua salud, alimentos, porque hoy es muy duro para los pueblos indígenas al no tener trabajo no se pueden vender las artesanías y no se puede producir nada, por muchas razones este gobierno solo Busca humillar a los pueblos originarios y a través de la pobreza se puede despojar tranquilamente de los territorios, para meter a sus amigos en el tema del ganado, las sojas, la deforestación, son proyectos que tiene preparado el gobierno para seguir usurpando nuestras tierras”, describió.

Por eso ocurre el hecho violento del 2010 y esto me genera mucho miedo, porque si Gildo Insfran está denunciando en un acto público a mi persona, cómo alguien atrasado que no quiere el progreso, las razones que a mí me afectan como líder es que no nos dan el derecho a tener agua, una vivienda digna, no tenemos seguridad y quiere borrar nuestra personería jurídica pidiendo a la Corte Suprema que anule la misma, que fue otorgada por el gobierno nacional a través del INAI» añadió.

“Por las injustas persecuciones del gobierno provincial no sentimos un extranjero en el país, porque cualquier extranjero tiene más derechos que nosotros”, afirmó.

Díaz dijo para finalizar «qué el gobernador me acuse de ser instrumento de quienes no quieren a Formosa, es una tristeza y un dolor como él habla del amor cuando mató a nuestra gente, levantó un Centro de Salud vacío, levantaron Escuelas hermosas, pero mis nietas y nietos no pudieron estudiar por la discriminación que sufrían allí, mis nietos no tienen DNI y yo no puedo tener acceso a nada de los servicios sociales que el gobernador le da a la comunidad indígena”, denunció.

“Gildo Insfran se ha adueñado de Formosa, ha hecho lo que quiso con los formoseños, a empobrecido el campo ha hecho mucho daño y sigue dañando y nosotros los formoseños no nos animamos a pararnos frente a él y decirle basta y esta es la consecuencia de ser un defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas y lo estoy sufriendo en carne propia, y está medida cautelar le molesta por las obras que él quiere hacer sin consultar a la comunidad solo poner sus ideas y que nadie se lo objete», concluyó.

