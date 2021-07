Félix Díaz responde a la tergiversación de Medida Cautelar CIDH

26

El presidente de la CCPPIRA, Félix Díaz responde en entrevista exclusiva que “la resolución de la medida cautelar de la CIDH era lógica ya que el gobierno de Formosa tuvo que cumplir con lo solicitado que era que las mujeres Wichí tuvieran sus partos respetados”.

Para ello “la Nación y Formosa se vieron obligados a actuar frente a la cautelar y tuvieron que garantizar los partos, excepto una mujer que tuvo que hacerse cesárea”. Así, “terminar con esta práctica y trato habitual con las mujeres indígenas”. Recordemos que antes había sido denunciado por ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), que habían presentado sendos documentos que avalan dichas prácticas, donde se separaban los bebés de sus madres al nacer, hechos que gracias a la cautelar no se volvieron a repetir”. El peligro aún está latente ya que muchas mujeres en situación de embarazo con temor fundado se niegan a dar sus identidades y ubicaciones, estos hechos no solo lo afirman CCPPIRA sino también los informes contundentes de instituciones respetables, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch que fueron publicados anteriormente.

“Por lo que podemos decir, que la campaña mediática tildada de “falsedad” realmente era esperable, como el gobierno no tiene buenos anuncios se aferra a esta noticia mostrándola como un éxito para disimular el desmanejo de la pandemia y los 100.000 muertos que hoy lloramos, la Medida Cautelar existió por la gravedad y urgencia del riesgo que corrían las mujeres, no fue falsa y la CIDH no toma medidas en falsedad, poner en duda la altísima institución que es la CIDH es un nuevo y grosero error del Gobierno”, cuestiona Félix Díaz. En ese sentido, “presentan como falsa la denuncia de TN, cuando no fue el medio televisivo que pidió la Medida Cautelar sino los propios indígenas a través del CCPPIRA”

La Medida Cautelar de la CIDH 216/21 fue otorgada luego de varias reuniones con las protagonistas que plasmaron su testimonio mediante Zoom (ver art 3 que indica “que tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho la Comisión considera, desde el estándar prima facie”)

Respecto a la situación y problemáticas indígenas en la Argentina, Félix Díaz afirma que “vamos a seguir adelante con reclamos internacionales, ya que a nivel nacional hemos agotado todas las instancias de diálogo, no perdemos las esperanzas, a pesar que se nieguen sistemáticamente al mismo”.

La violación a los DDHH de los Pueblos Indígenas es histórica y sistemática en nuestro país por ello, “no vamos a claudicar en nuestros reclamos de la manera que sabemos hacerlo pacíficamente y buscando el dialogo intercultural para lograr, vencer la discriminación”. Por Alejandra Passarelli

