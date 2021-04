Fernández Acosta acusó que “nos tiran muertos por la cabeza para meternos miedo”

15

El periodista Leo Fernández Acosta volvió una vez más desde un medio a recalcar que el gobierno de Formosa continúa promoviendo la política del miedo ante la comunidad frente a la imparable trepada de casos positivos coronavirus, porque el sistema sanitario no está preparado para atender la contingencia.

En “Sin Censura” del Dr. Gabriel Hernández, por FM Radio Parque, el periodista se despachó a gusto contra el gobierno, sus políticas, funcionarios y los números “hipócritas” que describen.

“Siguen apelando al miedo para tenernos encerrados. Meten el discurso del miedo porque el sistema sanitario no está preparado y entonces, lo que mejor les resulta es encerrarnos”, criticó.

Fernández Acosta acusó que “todos los días, para meternos miedo, nos tiran cadáveres de coronavirus por la cabeza. Por eso, las personas se encierran, porque tiene temor de caer en las manos del gobierno. En las calles hay miles de personas infectadas por Covid y ellos siguen insistiendo que son unos 300, porque no pueden hisopar a más personas”, remarcó.

También fustigó la política de distracción y confusión del gobierno de tratar de hacer entender que los contagios de casos positivos se dispararon a partir de las manifestaciones y marchas de los vecinos de Formosa y Clorinda, reclamando libertad, el fin de la violación de los derechos humanos y la posibilidad de trabajo para los comerciantes.

“Es insostenible esta altura del partido acusar a terceras personas por l que está ocurriendo con el virus. No podemos darle entidad a lo que dice (Jorge) González, cuando ataca a la oposición. Pierde credibilidad, nadie le cree y la prueba está en las redes sociales donde lo repudian de la peor manera. Claro que lo van a insultar porque es una persona repudiada”, observó.

También dijo que ya no le resulta positivo al gobierno echar la culpa de los altos contagios a las decisiones de la justicia federal de permitir el ingreso de los varados. “Resulta también insostenible lo que dicen que lograron frenar con su política sanitaria el ingreso del virus durante un año y todo lo que hicieron fue encerrarnos. Es un discurso mentiroso”, calificó Fernández Acosta.

Se preguntó además por qué no se habla del ingreso de personas de modo irregular desde el Paraguay. “Por qué no se habla de la cepa de Manaos que ingresó desde este país. No vino desde Salta ni el Chaco, vino del Paraguay. Eso demuestra la inutilidad del gobierno para evitar los contagios porque la falla no vino solo por la realidad de la frontera permeable con el Paraguay, sino además que lo mismo sucedió en el oeste provincial, donde la policía no hizo los controles suficientes como para frenar el tránsito de personas infectadas”, subrayó.

“En Clorinda sucede lo que vemos en Misiones, Salta, Corrientes o Jujuy, que es el ingreso de personas de modo irregular, para no decir ilegal. Con el contrabando viene lo peor al país, no solo mercaderías, sino drogas, armas, trata de personas y virus letales. Entonces es insostenible ya esta política a ciegas del manejo de la pandemia, que solo logró cierre de miles de comercios. Es imposible detener la circulación de personas, sino todo el mundo tendríamos que vivir en una burbuja”, afirmó el periodista.

Por último, insistió de nuevo que la política de miedo del gobierno es el principal problema de los formoseños, porque las personas adultas en particular, prefieren ante el temor de los encierros, represión y malos tratos en los centros de alojamientos preventivos, apelar a remedios caseros cuando aparecen los síntomas de coronavirus. “Se atiende de esta manera, con preparados caseros, y cuando ya están muy graves, acuden al sistema de salud donde en la mayoría de los casos no los pueden salvar. El miedo lo genera el propio gobierno con los encierros compulsivos y maltrato”, cerró el periodista.

