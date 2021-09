Fernández Patri: “La falta de alternancia es “enriquecimiento”. Los “varados” fueron una “creación artificial”. Es legislador hace 10 años y funcionario desde hace 24

29

El diputado nacional por el “Frente de Todos” Ramiro “miedito” Fernández Patri, que el domingo en el marco de las PASO irá por su reelección sin haberse animado a debatir con los demás precandidatos, y luego de un frustrado; accidentado y desdibujado raid por los medios no oficialistas, terminó por demostrar los verdaderos motivos y las limitaciones por los cuales –a diferencia de Fernando Carbajal– se negó a dar entrevistas a medios independientes y no se animó a debatir con los demás candidatos.

“No hay que medir la productividad de un legislador, por la cantidad de proyectos que presenta. Presentar un proyecto no es nada”

Fernández Patri, probó con dar entrevistas a medios no oficialistas y empezó por cortarle el teléfono al periodista Fernando López de QTH radio, al no poder contestarle la primera pregunta, luego terminó afirmando insólitamente “No hay que medir la productividad de un legislador, por la cantidad de proyectos que presenta. Presentar un proyecto no es nada”.

Ramiro Fernández Patri, no perecería un improvisado o un novato en política, lo cual evidentemente no habla ni de su preparación, formación, ni de su capacidad, hace 10 años que es legislador del Gildismo, asumió como diputado provincial en el 2010 y es funcionario provincial desde 1997, cuando al salir de la secundaria, asumió en la secretaria de PyMes de Nación, para luego convertirse en asesor del Senado de la nación, antes de pasar a ser asesor del Ministerio de Economía de Formosa, asesor del Ente Regulador de Servicios Públicos, Subsecretario de Planificación de la Inversión Pública, Administrador General de la Caja de Previsión Social y Ministro de Turismo.

Sin embargo luego de cortarle una entrevista telefónica a un periodista, de negarse a hablar con medios no propagandísticos del partido de gobierno, de huir despavorido de la posibilidad de un debate democrático, aseguró a La Mañana, lo siguiente:

