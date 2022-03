Fernando Carbajal adelantó la formación de una “Casa de Ideas” para pensar la Formosa del futuro

39

El diputado nacional de Juntos por el cambio Fernando Carbajal luego de referirse a la situación nacional y provincial, anunció la gestación y futuro lanzamiento de la “Casa de Ideas” que será la cuna para ir gestando la Formosa del Futuro.

En Formosa no se vive en una sociedad democrática

El legislador nacional adelantó en Radio Parque que en cuánto lo político en la provincia está lanzando un proyecto qué será fundamental para lo que queda del año y también el año que viene, que es la Casa de Ideas, para generar un ámbito de trabajo sin ningún tipo de sectarismo para armar la Formosa del futuro, porque es cierto que en la provincia la oposición no ha sido clara para explicarle a los formoseños cuál es el modelo qué se pretende y esto es para hombres, mujeres, jóvenes que no deben ser solamente radicales sino todos los sectores que tengan ganas de pensar en una provincia diferente.

«Hemos definido 10 áreas esenciales qué son las que constituyen los ejes centrales de la sociedad, la justicia, la salud, la seguridad, la educación, la energía, la producción, la política tributaria, la cuestión de las municipalidades, y a su vez se han definido tres ejes transversales, que serían los objetivos de las distintas áreas que deben cubrirse qué son la calidad institucional, la producción y el empleo”, describió.

“Estamos convencidos que todas las medidas que tome un estado democrático y republicano tiene que apuntar a la generación de empleo y por último la transparencia que nos parece un dato esencial, por supuesto la participación democrática porque entendemos que en Formosa no se vive en una sociedad democrática, más allá de que se tengan elecciones periódicas pero después se opera todo a través de un sistema de delegación de facultades”, afirmó.

“Y como creemos en una sociedad democrática pensamos que hay que tener un Consejo Económico Social, juicios por jurados, en elEente de regulación de obras y servicios públicos tienen que estar representados los usuarios, en el IASEP tienen que estar los empleados públicos, que en el Instituto de Comunidades Aborígenes tienen que estar los aborígenes, por eso decimos que son líneas transversales porque es un concepto que hay que llevarlo a la realidad en cada área», explicó.

Además sostuvo que “Casa de Ideas estará funcionando en Padre Patiño 445 y la apertura se realizará este viernes, ese día se dará el calendario de reunión de las distintas áreas, está será público y será subido a las redes sociales, cada área estará coordinada por una persona, se darán los teléfonos correspondientes para que cada persona que tenga una idea con respecto a cada eje la llevé para ser discutida y consensuada, porque creemos que este es el modo participativo de hacer una propuesta de gobierno”.

«En lo económico hay una redistribución de la riqueza en la provincia hacia sectores muy concentrados de la economía local qué tiene que ver con este sistema de capitalismo de amigos que tiene establecido este gobierno, el ajuste es una realidad por más que esté aumento era necesario y es razonable hacia el futuro, lo que no hace es compensar la brutal perdida del salario que hubo durante el año pasado”, evaluó.

“También otro dato que no vamos a dejar pasar es la forma en que se hacen los anuncios salariales, ¿dónde está la mesa de discusión y conceptualización salarial del gobierno con los sindicatos?, ¿porque no sé discuten condiciones de trabajo?, acá y sindicatos qué son oficialistas y más que oficialistas son chupamedias porque no tienen la capacidad de sentarse a una mesa a discutir con el gobierno, los llevan para que aplaudan los aumentos que de manera unilateral anuncia el gobernador”, manifestó.

“Por supuesto que este gobierno que lo que ha hecho es generar capital para los amigos y sindicatos chupamedias obviamente ha producido una caída brutal del salario de los empleados públicos que están por debajo del nivel de indigencia, esta es la realidad que tienen los sueldos de la provincia» manifestó.

Por su parte acotó que “esto es peor en la masa salarial de los empleados municipales del interior, entonces esto es un régimen de pobreza e indigencia pero que lo mantiene con mucha alegría el gobierno porque le permite ganar las elecciones, ya que a su vez la gran parte de estos empleados no solo tienen sueldos muy bajos sino que están precarizados”, enunció.

“Es decir siempre tienen la amenaza de que si no votan al gobierno le quitan el sueldo y así logran los resultados electorales, más allá de que se hagan los guapos y digan que ganan porque son eficientes, lo cierto es que ganan porque tienen salarios de hambre y empleados precarizados a los cuales le aplican el apriete mafioso de decirles que los van a echar”, criticó.

Carbajal dijo para finalizar que “estos aumentos no impactan en el básico teniendo consecuencia negativa en las jubilaciones, por eso existen problemas con las personas que no quieren jubilarse pese a estar en condiciones porque se le produce una caída salarial y por otra parte jubilaciones que son manejadas de forma discrecional”, dijo.

“Este es el modelo formoseño y si la sociedad no cambia su voto es lo que va a seguir teniendo, por eso a través de Casa de Ideas queremos explicarle a la gente que otra provincia es posible”, aseveró.

“Un dato concreto es la coparticipación municipal que es del 10%, esto es así porque después el gobernador decide discrecionalmente que hacer con los fondos del estado de la provincia para disciplinar a los intendentes”, señalo.

“Desde la oposición proponemos aumentar está coparticipación y lo van a hacer con convenios de regulación fiscal, estableciendo reglas mínimas de ética y transparencia”, anticipo.

No puede pasar como en El Colorado donde el intendente tiene a toda su familia y amigos manejando el municipio, no se les dará dinero para que Brignole se siga enriqueciendo, pero si se va a plantear un modelo con mayor participación de los municipios en la vida económica y para que dispongan de políticas públicas, como el modelo tributario de la provincia que pretende cobrar impuestos excesivos, pero mientras siga modelo de gobierno autocrático la provincia no podrá avanzar, por eso el desafío construir un modelo democrático en donde los ciudadanos participen no solo cada vez que haya elecciones sino estén presente en cada una de las decisiones y en cada ámbito del estado, concluyó.

