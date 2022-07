Fernando Carbajal denunció que el Gobierno a través de REFSA atentan contra el desarrollo productivo y la generación de empleo

13

El diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque cuestionó las acciones de la provincia contra cualquier emprendimiento o inversiones privadas que apunte a la generación de fuente laborales, al desarrollo de la producción y no esté dentro de su manejo político.

El legislador enunció que cuando tomó conocimiento de la situación por la que estaba atravesando el empresario Francisco Paoltroni sintió la necesidad de expresarle públicamente su solidaridad por está maniobra absurda de REFSA y lo felicitó por salir a denunciarlo porque no es el único al que le pasa ya que viene recibiendo muchas denuncias de emprendedores y comerciantes a los cuales le sucede lo mismo, porque existe un manejo discrecional por parte del Estado y de esta empresa que son la misma cosa, pese a que utilizan todas las máscaras jurídicas pero lo cierto es que a REFSA la maneja el gobierno de la provincia.

Apoyar a los empresarios formoseños será la vocación cuando llegamos al gobierno

«De manera constante le ponen trabas al desarrollo productivo, acá no hay lugar para ningún tipo de especulaciones, hay que ayudar a los empresarios formoseños porque esta es la función que tenemos desde la política, entiendo la posición de Francisco y la desesperanza que tiene con respecto a la política porque en alguna medida la compartimos ya que sabemos que hay muchas cosas para cambiar pero también estamos coincidentes en que pensamos que la política es el camino para cambiar la realidad, y apoyar a los empresarios formoseños será la vocación cuando llegamos al gobierno y por supuesto que esto lo vamos a hacer sin mirar la pertenencia política solo si son herramientas que sirven para la transformación de nuestra provincia que necesitan más empresarios como Francisco que estén dispuestos a invertir pero desde la política lo que se requiere es generar condiciones de confianza» argumentó.

Gildo esta contra la generación de fuentes laborales, porque no quiere perder el dominio y el control social

Además sostuvo que debe haber un gobierno que tenga vocación de qué empresarios vengan a invertir, algo que Gildo Insfrán no quiere porque eso no implica perder el dominio y el control social sobre los formoseños, por lo tanto ratifica su solidaridad con todos los empresarios que tienen que soportar este tipo de maniobras y asume el compromiso público desde el gobierno de cambiar está realidad y colocar un Poder Ejecutivo, un Ministerio de Industria y de Producción que esté acompañando a los productores en cada uno de estos pasos.

Para los emprendimientos productivos NO, pero para las quintas de sus amigos NI UN PROBLEMA

«REFSA debería haber estado con el cable en la mano esperando que la fábrica se termine de construir para darle la energía necesaria para empezar a producir y generar empleo, pero para la quinta de los amigos se tienen que recorrer 10 kilómetros de cable para darle la luz a esas casas quintas de algún ministro no dude en que lo hacen y lo hacen en 5 minutos, ahora cuando se trata de apoyar la producción y el trabajo independiente empiezan estas maniobras que yo lo vengo denunciando desde el año pasado que son el típico apriete mafioso», indicó.

Mafiosos

Es el mismo mecanismo que utilizaban las mafias es decir que amenazaban con causarte un daño y a cambio de esto te ofrecían protección, lo que hacen es querer controlar a los emprendedores pero por suerte y muchos que se están comenzando a revelar pero nuestro deber desde la política es acompañar con mucha fuerza y solidaridad a quienes están dispuesto a dar esta lucha por una Formosa productiva» expresó.

Falsean los datos educativos

Por su parte señaló que se tiene que trabajar en forma conjunta por una Formosa diferente, porque el nivel de decadencia del gobierno va aumentando, cada vez están peor, hay que mirar al gobierno de Insfran como una película que se va acercando inexorablemente pero en este final cada vez están haciendo las cosas peor, lo que han hecho con el sistema educativo durante la pandemia y la post pandemia y lo que ahora es indubitadamente el falseamiento de las pruebas, porque no tiene ninguna duda de que han fallado dichas pruebas y si no es así que las hagan públicas y no solo a las conclusiones, que se pongan a disposición y escrutinio público, por ende lo desafía al ministro Basterra que haga publica las pruebas para poder verificarlo porque está convencido de que han mentido en esas estadísticas tanto que no se dieron cuenta que estaban obteniendo resultados que por definición son mentirosos ya que implican de que durante la pandemia sin que los chicos vayan a la escuela los resultados fueron mejores que cuando estos iban a las instituciones.

Quieren mentir que es mejor que los chicos no vayan a la escuela

Carbajal dijo «esto quiere decir que es mejor que los chicos no vayan a la escuela pero esto es porque descaradamente han mentido, falsearon las pruebas, y y se asustan los docentes que también son víctimas de la opresión de Gildo Insfran, pero esto es como cuando vuelcan el padrón en algunas elecciones en algunas localidades donde no hay fiscales y resulta que hay 400 votantes y ellos aparecen con 500 votos, porque se les pasa la mano y lo mismo le sucedió con esto porque trucharon los datos para no mostrar la realidad, así como trucharon los pases de año con una resolución y luego se dieron cuenta de que se les pasó la mano y los resultados no son consistentes con la realidad».

«Estas son las cosas con las que estamos luchando y lo importante es que quiénes creemos en una Formosa diferente estemos trabajando en forma conjunta para cambiar esa realidad y yo confío en que toda la exposición pública que esto tiene va a hacer de que esté emprendimiento de Francisco Paoltroni pueda ponerse en marcha y que se genere empleo genuino la provincia, necesitamos muchos más empresarios, se necesita crear un clima de negocios en la provincia para que estos sepan que pueden venir a invertir acá y de que nuestros jóvenes emprendedores sientan que tienen futuro y que pueden invertir sus dineros, y sus ahorros en la provincia», dijo.

El gobierno hace de la mentira una herramienta permanente

Para culminar agregó que los acompaña y no que les pone piedras en el camino cómo hacen Gildo Insfran y sus ministros, en cuanto a las pruebas aprender está seguro qué en algún momento saldrán algunos arrepentidos dentro del propio sistema y que informarán qué es lo que realmente sucedió, sí hubo a nivel de base algún tipo de cambio en los datos o sí directamente se hizo a nivel central, pero de lo que no hay duda es que esos datos son falsos, y este gobierno ocultará entonces no tenemos porque creer en los datos mentirosos del gobierno mientras no se tenga una ley de acceso a la información pública esto será así, porque el gobierno hace de la mentira una herramienta permanente, como cuando decía que Macri no le daba dinero para las obras pero cuando el expresidente venía a la provincia le besaba los pies agradeciéndole porque le daba la continuidad a las obras públicas.

