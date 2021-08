Fernando Carbajal deploró violentos enfrentamientos entre camarillas del PJ por la caja de la UNaF. “Son una muestra más de la descomposición del poder”

57

El Dr. Fernando Carbajal precandidato a diputado nacional de “Juntos por Formosa Libre” condenó los hechos violentos protagonizados por enfrentamientos entre facciones del partido de Gobierno, ocurridos en la Universidad de Formosa.

El referente del frente opositor denunció qué “es lamentable que la universidad pública que debería ser un templo y modelo de Educación, este hoy convertida en un campo de batalla, donde lo que prima son los intereses partidarios y económicos sobre el interés superior de la juventud que es la enseñanza” indicó en declaraciones a Fernando López, el periodista de QTU radio al que Ramiro Fernández “miedito” Patri le cortó el teléfono por no poder contestarle una pregunta.

“Creo que lo que está pasando es un síndrome muy claro del proceso de descomposición en que se encuentra la provincia como consecuencia de este estado autoritario, que pretende meterse en todo, porque hay que ser conscientes de que lo que sucede en la universidad tiene que ver con el intento de sectores vinculados al gobierno de copar la gestión universitaria” expresó el ex juez federal.

Carbajal sostuvo “para esto no tienen límites como no los tiene en ningún otro aspecto, en el medio hay un montón de docentes como estudiantes y no docentes que no tiene ningún interés en estas peleas políticas y en esto que es una lucha fundamentalmente para ver quién se queda con la caja de la universidad“.

“Esto no tiene que ver con proyectos académicos ni con modelos educativos, sólo disputan para ver quién se queda con el presupuesto de la universidad, ese es el nivel al que se ha llevado la discusión en los claustros universitarios, pese a esto se rescata la dignidad de los docentes de los estudiantes y no docentes que padecen estas luchas de camarillas de poder”, finalizó el ex magistrado.

