Fernando Carbajal: “Estas elecciones son la oportunidad para decirle basta a un gobierno autoritario y opresor”

“Estas elecciones que vienen son la oportunidad que tenemos para decir no, hasta acá llegaron señores, no les permitimos que jueguen con nuestra dignidad, no estamos dispuestos a resignar nuestros derechos, no negociamos la libertad, este es el mensaje que tenemos que dar en las urnas”

El precandidato a diputado nacional por la Alianza “Juntos por Formosa Libre” en las PASO del próximo 12 de septiembre, Fernando Carbajal, dijo en Clorinda que “estas elecciones que vienen son la oportunidad que tenemos para decir no, hasta acá llegaron señores, no les permitimos que jueguen con nuestra dignidad, no estamos dispuestos a resignar nuestros derechos, no negociamos la libertad, este es el mensaje que tenemos que dar en las urnas”, pidió.

Al hablar ante una nutrida concurrencia el viernes a la noche en la Plaza de la Madre en la ciudad de Clorinda, donde estuvo acompañado de la segunda integrante de la lista de precandidatos a diputados nacionales por Juntos por Formosa Libre”, Emilia “Mili” Maciel, el exjuez federal calificó a su compañera de fórmula como “una mujer batalladora y comprometida con la realidad”.

“Las mujeres dieron las batallas más duras y los jóvenes ante la amenaza de la libertad salieron a las calles a luchar por sus derechos”

“La verdad es que hay muchas mujeres como ella en esta ciudad y en esta provincia, porque debemos decir que han sido las mujeres las que han dado las batallas más duras, las que han puesto el cuerpo, las que han salido a la calle y nos han marcado el camino”, destacó.

También resaltó el protagonismo de los jóvenes, poniendo de relieve la actitud de este sector frente a las medidas restrictivas durante la pandemia. “Frente a la amenaza de la libertad salieron a las calles a luchar por sus derechos, y no eligieron quedarse en su casa”, manifestó.

“Vengo con mucha humildad a escuchar más que a hablar, porque lo que quiero es escuchar lo que la gente tenga para decirnos”, aclaró.

Tenemos un gobierno opresor, autoritario, un gobierno que hace persecución ideológica

Dijo a la concurrencia que “las voces de ustedes son las que han estado silenciadas, en realidad las voces de todos los formoseños están silenciadas, porque tenemos un gobierno opresor, autoritario, un gobierno que hace persecución ideológica, que está mirando cuando un empleado dice me gusta en una página opositora, para que venga el jefe a decirle que no puede hacerlo, han llegado hasta eso”.

En ese sentido, Carbajal expresó que “hay que terminar con esto. Yo no vengo acá a contarles a ustedes lo que hemos padecido durante 18 meses, porque ustedes lo han padecido; lo que si vengo a decirles es cual es el compromiso que asumimos a futuro, hacia donde queremos ir, porque ya sabemos donde no queremos estar, sabemos cómo no queremos vivir , no queremos vivir en la opresión, no queremos vivir siendo solamente empleados de este gobierno”.

El precandidato a diputado nacional por “Juntos por Formosa Libre” llamó a “construir una sociedad distinta y para eso no alcanza con ganar las elecciones, este es el primer paso.

Si no lo hacemos se llevan puesto nuestro futuro

“Después tenemos que tener la madurez política y cívica de construir un gran movimiento político, social y cultural que nos lleve a recuperar el gobierno para el pueblo de Formosa, porque estos señores se han apropiado de la voluntad popular, tenemos la obligación de comprometernos con seriedad a abandonar las mezquindades, a abandonar las luchas intestinas y construir un movimiento político que salga a defender las banderas de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos, porque si no lo hacemos se llevan puesto nuestro futuro”, advirtió Carbajal.

Revisar patrimonios

Más adelante, sostuvo que “los políticos no estamos solamente regidos por normas legales; estamos también necesariamente regidos por normas éticas. Declarar el propio patrimonio (de bienes) es una norma ética insoslayable para cualquier persona que está manejando fondos ajenos”.

En este sentido, adelantó que “cuando ganemos el gobierno, vamos a revisar los patrimonios, y los nuevos funcionarios que designemos sí van a hacer declaración jurada, haya o no haya ley”.

