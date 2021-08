Fernando Carbajal invitó a Fernández Patri y Gabriela Neme a un debate público para confrontar ideas y dirimir propuestas

12

El precandidato a diputado nacional por Juntos por Formosa Libre el doctor Fernando Carbajal en entrevista exclusiva con Radio Parque resaltó las giras, conversatorios caminatas y encuentros realizados por gran parte de la geografía provincial y de la ciudad capital para escuchar las inquietudes y los anhelos de los formoseños.

Además expresó su satisfacción por la exitosa presentación de su libro “Recuerdos de Berlín”, e invitó a sus contrincantes electorales a un debate público, que anticipó que no solo será el primero en la provincia sino será histórico.

El exmagistrado indicó que en las visitas a las localidades y a los distintos barrios de la ciudad están recibiendo mucho apoyo y reconocimiento tanto para las propuestas como para la fórmula que comparte con la doctora Emilia Maciel una joven profesional oriunda del oeste formoseño conocida en distintos ámbitos, tanto en lo político, en lo social, como en el ruralismo.

“Tengo una visión modesta de lo que hice, porque en la función me límite a cumplir con la ley, y a dictar los fallos que correspondían de acuerdo al derecho y a la Constitución, lo hice con mesura y prudencia, nunca tuve una visión política para esto. Sí valorizo que la sociedad haya recogido esto, que se dio por la ausencia de tantos funcionarios que no cumplen su función y al que alguien lo haga llama la atención, este es el modelo al que aspiramos y el que queremos construir con una sociedad en que cada uno haga lo que tiene que hacer, hoy parece mucho pero en realidad es lo que hay que empezar a exigirnos, la función de un juez es ser independiente, Imparcial y ponerle límites al poder cuando éste está cometiendo actos que se alejan de la ley y la Constitución“, explicó.

El profesional del derecho destacó que su libro Recuerdos de Berlín tiene un título alusivo a una anécdota conocida en el ámbito judicial, y tiene que ver con el reinado de Guillermo II quién unificó Alemania, quién era absolutista, poderoso, y quería construir un palacio ubicado en Berlín pero en medio de ese predio había un molino. El rey lo quiso comprar para destruirlo y poder terminar su estructura al ofrecerle dinero al molinero éste le dijo que no, por esta situación el rey lo amenaza bajo el concepto de que era la persona más poderosa de Europa, y si quería lo podía hacer echar y quedarse inclusive con su molino, pero frente a esto el molinero le contestó, que eso no sería posible porque todavía había jueces en Berlín, esta frase sintetiza la importancia que tiene para el ciudadano de a pie que exista jueces imparciales e independientes.

“El Poder Judicial es en situaciones de vulneración de derechos el único instrumento posible dentro del estado de derecho que tiene el ciudadano para defenderse frente a los ataques del poder, pero en Formosa el estado de derecho ha desaparecido”, lamentó.

“Esto no fue así siempre porque hay que mirar los momentos de los procesos históricos, si bien este fue un gobierno que siempre tuvo un sesgo autoritario, en 25 año se ve que las cosas van cambiando pero en esta provincia ha ido cambiando para peor, este gobierno comienza siendo democráticamente elegido pero va generando reformas constitucionales que le permiten convertirse en un poder absoluto, con autoritarismo y un sesgo de control social, durante mucho tiempo hecho con la billetera ya que cada institución ha sido penetrada por el gobierno con la dádiva, hasta que llegó la pandemia y con ella entró la justificación para que lisa y llanamente se destruya el estado de derecho” remarcó.

El candidato de “Juntos por Formosa Libre” mencionó que en la provincia no hay Poder Judicial, y esto fue afirmado por el propio Superior Tribunal de Justicia quién enuncio que no controlará al poder, y esto es así porque lo hay una sola resolución judicial en estos 18 meses donde se le haya puesto un límite al ejecutivo, entonces el Poder Judicial no existe al menos el sentido Constitucional, sólo es un sistema de resolución de conflictos entre particulares, este fue el mensaje que se envía a los jueces que no se atrevan a ponerles límites al poder. Por lo cual la garantía última del ciudadano ha sido abrogado por este poder”, indicó.

No hay ministro de salud, ni de educación, ni de turismo

“No hay poder legislativo porque los 20 diputados del oficialismo decidieron darle la suma del poder público al consejo del Covid-19, y delegaron todas sus facultades legislativas en este consejo por lo cual todas las resoluciones de este cuerpo son la ley suprema de la provincia, violando todo el procedimiento constitucional, tampoco hay poder ejecutivo, porque no existe ministro de salud siendo que existe un problema gravísimo como la pandemia quizás porque no existe un médico epidemiólogo calificado que quiera convalidar las barbaridades que se realizaron en la provincia, como tampoco hay ministro de educación, de turismo que se hace que esto no se siente mucho, porque después de haber cerrado la provincia sin aviones ni transporte interurbano, este no es necesario, entonces el ejecutivo es un órgano todopoderoso, extraño, oscuro que no existen en la Constitución y que ejerce la suma del poder público entonces acá no hay estado de derecho“, enunció.

Además agregó que el consejo del covid-19 están por encima de las leyes y deciden todo acerca de los ciudadanos, ya que aún existe una restricción para circular a la noche sin ningún tipo de justificación sanitaria, o los comercios que tenían que cerrar a las 19 horas lográndose que todas las personas se amontonarán generando lo contrario desde el punto de vista sanitario, con la constitución de un estado policial qué trataba los ciudadanos como delincuentes, controlando Prácticamente la vida de todos por lo tanto se está en una situación en donde se saldrá sólo con la fortaleza del pueblo.

“Están haciendo inteligencia policial interior y violando todas las leyes, hay páginas web financiadas con dineros obscuros que vienen del gobierno una de ellas la maneja un ex policía donde publicaron fotos falsas mías, en donde se me ve sin barbijo pero porque estaba filmando unos spot de la campaña política, pero fueron publicadas como que ya estaba recorriendo los barrios sin la protección, o los constantes agentes que están siguiendo nuestras actividades privadas es más el mismo ministro en el consejo del Covid-19 lo dijo expresamente “sabemos con quién se reúne el Juez Federal”, confesando que efectivamente me perseguía, y cabe aclarar que cuando habló dictado policial las primeras víctimas de estos son los agentes de policía que son utilizados para fines para lo cual no tienen vocación y que están sometidos a un régimen no policial sino algo que es del arbitrio y capricho del mandamás, por lo cual les digo a los amigos de los cuerpos policiales que cuando lleguemos al gobierno lo primero que vamos a promover es la sindicalización de la policía para evitar estas actuaciones arbitrarias”, sentenció.

El ex juez Federal señaló que no es cierto que los agentes de policía no pueda sindicalizarse y tener reglas que le permitan contradecir los abusos que en este estado policiaco se manifiestan, llegando al extremo de la persecución ideológica, pero con el voto libre pueden ponerle freno a todos estos abusos.

“En cuanto al recorrido por el interior tras las visitas a la zona norte que fue la zona donde ya había trabajado anteriormente, fue un camino de encuentro con muchos amigos que hacía tiempo que no veía, fue muy emocionante encontrar en cada localidad a cada uno de ellos que siguen luchando contra la opresión, han resistido al pie del cañón aún siendo perseguidos y oprimidos muchas veces, soportando las burlas de que la traición puede mejorar a cada uno”, dijo.

Pero siguen parados sobre su dignidad levantando las banderas de siempre, por lo tanto en lo personal fue muy gratificante, pero lo que he recogido es que los ciudadanos están muy preocupados por la cuestión del desarraigo por los hijos que se van y por la falta de oportunidades económicas esto es verdaderamente desesperante, el aparato productivo está parado aunque esto venía desde antes, es por eso que el gran desafío que tenemos a futuro es re convertir a todas estas personas que tienen sus chacras por ejemplo y no la están trabajando volver a darles el incentivo los estímulos para que volvamos a ser una provincia productiva como lo supimos ser en otras épocas”, resaltó.

Las cloacas del sistema democrático en Formosa

Carbajal dijo que el servicio de espionaje son cloacas del sistema democrático en la provincia hay muchas activas, pero son un tipo de delito muy complejo de investigar, se hacen llamar servicio inteligencia y lo único que hacen es buscar información por internet y tener un par de autos con los cuales perseguir, son poco preparados pero se utilizan mucho como el mecanismo de opresión y terror, por lo tanto le solicita los ciudadanos que se cuiden porque deben tener conciencia que están en un gobierno autoritario donde se ha perdido el estado de derecho, y deben hacer valer su opinión a través del voto es allí donde tiene que estar su valentía y sus ideas.

“Son dos los problemas que se deben solucionar en forma inmediata y que debe ser el eje de gobierno de este frente alternativo, en primer lugar es el hecho de tener un gobierno que no ve a sus ciudadanos que los ignora que no le da ni siquiera la dignidad de una respuesta negativa, pongo como ejemplo el corte que de ruta que están haciendo los pueblos originarios y qué hace dos meses que están con este reclamo, cuando le preguntamos quién vino a hablar con ellos dijeron que el nadie, no hubo ningún funcionario de ningún nivel del estado que fuera a dialogar con ellos, por lo menos a preguntarles qué les pasaba y cuáles eran sus necesidades siendo que eran modestos y razonables el problema es que nadie los escuchaba, contó.

Esto es un acto de violencia es negarles su dignidad humana es mucho más digno decirles que no que dejarlos tirados y abandonados sin siquiera darles la dignidad establecer un puente de diálogo, impugnó.

Esto pasa en todos los sectores porque es un gobierno que está en una torre inexpugnable dónde deciden de vez en cuando bajar al lugar donde estamos el resto de los mortales para enunciarnos que un ser supremo ha dispuesto por ejemplo, un aumento salarial, ironizó.

Y lo otro es la deserción del jóvenes, y tengo una propuesta para los que se quieren ir qué son muchos, es porque han perdido la esperanza y porqué no vislumbran un futuro por eso queremos en primer término que sepan que se puede vivir en una sociedad distinta y que no es cierto que lo único que puede existir es un gobierno de estas características” afirmó el pre candidato.

Para culminar añadió que este frente de Juntos por una Formosa Libre por su sola existencia, por representar a distintos sectores sociales y políticos que han sido los tradicionalmente opositores al régimen como el radicalismo, el MID, el Pro, más otras organizaciones sociales y representativas, le está comenzando a demostrar a los jóvenes y a los adultos de que hay un futuro y que pueden desarrollarse porque poseen una provincia maravillosa con una riqueza cultural y geográfica es decir con potencialidad pero lamentablemente también se tiene un gobierno que se ha dedicado a destruir todo lo bueno y productivo para instalar un sistema de miedo por eso estas elecciones son tan importantes ya que están en juego la democracia en el orden nacional, porque este frente es la única garantía de que se irá a poner freno a los avances autoritarios del Gobierno Federal y es importante para ponerle límites al poder absoluto y decirles que los formoseños quieren vivir mejor, en libertad en una sociedad republicana productiva y con trabajo.

