Fernando Carbajal: “No nos cuidaron, nos maltrataron” y “de nuestro voto dependerá si le permitimos que esto se vuelva peor o abrimos las puertas a un presente mejor”

El precandidato a diputado nacional del frente “Juntos por Formosa Libre” el doctor Fernando Carbajal, aseguró en un acto en el barrio San Antonio que en su locura este gobierno no nos cuidó, nos maltrató cruelmente, nos persiguió, no nos dejaron trabajar, nos metieron presos, nos llenaron de causas judiciales y nos quieren cobrar multas; están convencidos de porque les vota la gente pueden hacer lo que quieren, y si vuelven a ganar estas elecciones lo que venga por delante va a ser peor, van a ser más encierros, más limitaciones de derechos, más falta de Libertad!”, advirtió.

“Este es el momento de parar a este Gobierno, no les vamos a permitir que sigan jugando con la vida, con la libertad y con la dignidad de nuestro pueblo”

“Si algo creo que hemos aprendido durante este año y medio de pandemia es que nos guste o no nos guste, no importa a quien hayamos votado en las elecciones anteriores, o a quien tengamos pensado votar en el futuro, lo cierto es que la política nos afecta; lo cierto es que las decisiones que se toman desde el estado tienen un impacto directo en nuestras vidas, esto siempre es así, pero nunca quedo tan claro como en estos 18 meses de la Pandemia porque acá hubo un Estado que en vez de hacer el trabajo que tiene que hacer el Gobierno, que es cuidar de sus ciudadanos, hizo exactamente lo contrario”, aseguró Carbajal.

“Acá durante este año y medio se nos ha prohibido trabajar, se les ha impedido a los comerciantes ir y abrir sus comercios, se le ha impedido a una persona que tenía que ir a hacer una “changa” a cortar el pasto el poder circular; se le ha impedido a la persona que tiene su comercio abrir las puertas y nos les importó absolutamente nada”, indicó el ex juez federal.

“Acá no entra Nadie!” se quedan todos afuera!”

“Nadie se hizo cargo, nadie vino a preguntarnos si necesitábamos algo, nadie vino a preguntar como íbamos a hacer cuando nuestros chicos no podían ir a la escuela, nadie nos dijo que íbamos hacer si estábamos enfermos y teníamos que ir a los Hospitales, y resulta que los Hospitales y las Salas solo atienden “supuestamente” cuestiones de COVID”, manifestó.

“Esto es lo que nos ha pasado en este tiempo, y no solo eso, seguramente alguno de ustedes, quizá muchos, tiene algún pariente que tuvo la mala suerte, o quizás ustedes mismos de haber estado fuera de la provincia con esta locura que se adueñó de esta gente que de un día para otro dijeron: “Acá no entra Nadie!” se quedan todos afuera!”, recordó.

“Mentira, no nos estaban cuidando, nos estaban maltratando de manera innecesaria porque en ningún otro lugar del país se hizo lo que se hizo acá”

“No importaba si no tenían adonde vivir, no importaba si estaban tirados al costado del camino en Mansilla o Puente Libertad, o estabas en otra provincia lejos de tu casa, de tu lugar de tus afectos, de tus padres o de tus hijos, a Ellos no les importaba nada, porque supuestamente nos estaban cuidando. Mentira, no nos estaban cuidando, nos estaban maltratando de manera innecesaria porque en ningún otro lugar del país se hizo lo que se hizo acá”, cuestionó.

“¿Que creían? ¿Que éstos eran los grandes genios? Ellos eran los que iban a enseñarles al resto del país y del mundo de cómo se controlaba esto. Lo único que hicieron fue hacer sufrir al pueblo formoseño”, aseguró.

“De como votemos va a depender lo que nos depare en el Futuro”

“Y, esta es amigos la importancia de estas elecciones, no es lo más relevante que yo sea el candidato, lo verdaderamente importante en estas Elecciones es: de “como votemos va a depender lo que nos depare en el Futuro”, indicó.

“Porque podemos tener seguramente como muchos de ustedes críticas a la política y críticas a la oposición, pero en estos meses los Partidos Opositores y La UCR estuvieron a la altura de las circunstancias porque hicieron lo que había que hacer para tratar de ponerle frenos al Gobierno”, dijo.

“¿Pero cuál era la respuesta?, ¿Qué decía el Gobierno frente a cada petición que hacían los abogados y a cada resolución judicial? ¿O a cada denuncia o proyecto que presentaban los Diputados?”, enunció

“¡A nosotros nos vota la Gente…” y como a nosotros no vota la Gente, hacemos lo que queremos!”

“¿Qué decía el Gobierno?? “… ¡A nosotros nos vota la Gente…” y como a nosotros no vota la Gente, hacemos lo que queremos! Y eso hicieron. ¿Pero saben qué? Si después de estos 18 meses que nos han hecho sufrir, que no nos han dejado trabajar, que nos metieron presos, nos llenaron de causas judiciales y nos quieren cobrar multas; ¡si vuelven a ganar las elecciones lo que venga por delante va a ser peor, van a ser más encierros, más limitaciones de derechos, más falta de Libertad!”, contó.

“Y eso es lo que no podemos permitir, por eso es que hemos salido a recorrer cada barrio de la ciudad, por eso hemos recorrido la provincia de punta a punta, del Este hasta el Oeste y del Norte al Sur”, detalló.

Este es el momento de decir basta, este es el momento de parar a este Gobierno

“Todas y cada una de las localidades que hemos visitado diciéndole a los ciudadanos de Formosa que este es el momento de decir basta, este es el momento de parar a este Gobierno, no les vamos a permitir que sigan jugando con la vida, con la libertad y con la dignidad de nuestro pueblo”, exhortó.

“Pero no nos vamos a quedar solamente en esto, yo estoy seguro que luego, cuando les dé la palabra ustedes me van a contar sus problemas, y me van a decir que su principal problema es esa zanja que está ahí, que no tendría que estar a cielo abierto; seguramente su problema es que la luz no llega como debería llegar; seguramente la calidad de la Internet es mala, y luego cerraron las escuelas y quieren que nuestros chicos vayan a estudiar porque supuestamente hay Internet gratis en todos lados”, se adelantó.

“Para hacer esos cambios sociales ocurran, en algún momento debemos empezar a cambiar el rumbo”

“Veo la basura, veo los caminos destruidos, veo que esos son sus problemas; y me gustaría poder decirles que después que asuma voy a poder solucionar todos estos problemas, pero no les quiero mentir, los cambios sociales requieren tiempo. Pero para hacer esos cambios sociales, en algún momento debemos empezar a cambiar el rumbo”, aseguró.

“Les puedo asegurar que mientras esta gente nos siga gobernando, no va a haber solución a ninguno de estos problemas por que han perdido la capacidad de gobernar, han perdido la capacidad de escuchar a los ciudadanos porque no les importa lo que nos pasa”, criticó.

“Lo único que les interesa es no ir presos, conservar el poder y son absolutamente incapaces de gobernar en serio”

“Porque su única preocupación es no ir presos cuando terminen su gobierno. Lo único que les interesa es conservar el poder y son absolutamente incapaces de gobernar en serio”, afirmó.

“En cada lugar de la provincia lo que encontramos es abandono, lo que encontramos es incapacidad de gestión, encontramos escuelas cerradas, encontramos hermosos edificios de Hospitales que no sirven para nada porque no hay médicos, no hay enfermeros y no hay insumos”, vizualizó.

¿Para qué queremos una cascara vacía? ¿Para qué queremos un techo azul, si no hay maestros adentro?

“Estas elecciones son solo el primer paso, el primer paso para ponerle freno a este gobierno”

“Para hacer todos estos cambios, necesitamos recuperar el Estado; tenemos que recuperar el estado para ponerlo al servicio del ciudadano, eso es lo que venimos a hacer. Venimos a hacernos cargo del futuro de la provincia. Venimos a decirles que estas elecciones son solo el primer paso, el primer paso para ponerle freno a este gobierno.

Para decirles que hasta acá nomas llegaron, que de acá en adelante van a tener que hacer las cosas mejor, que de forma inmediata van a tener que devolvernos la libertad que nos quitaron” manifestó.

De estas elecciones depende que nuestros hijos tengan la posibilidad de un futuro mejor

“Pero de ahí en adelante vamos a tener que empezar a trabajar para llevar adelante cada uno de los proyectos para recuperar Formosa; para darles a nuestros hijos la posibilidad de tener trabajo, para darles a nuestros ciudadanos la posibilidad de tener su terreno, su casa como debe ser y darles el acceso a un medio de transporte que en definitiva tengan la posibilidad de un futuro mejor”, propuso.

“Los ciudadanos comunes no tenemos sueños exagerados, no queremos como ellos viajar a Bs.As. en aviones privados, lo que queremos es bastante más sencillo, queremos tener nuestra casa y estar tranquilos. Tener una casa digna donde poder educar a nuestros hijos”, describió.

Queremos tener un trabajo digno, con una Obra Social donde podamos saber que si nos pasa algo vamos a tener un médico que nos atienda”, indicó.

“Esos son nuestros sueños; tener educación para nuestros hijos, para que ellos vivan mejor que nosotros, y eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer entre todos”, remarcó.

Al autoritarismo lo vamos a frenar entre todos

“Ese es el desafío que venimos a asumir, ya no nos conformamos con decir que somos opositores a este gobierno; además de ser opositores somos la alternativa a ellos y eso no lo podemos hacer solos, no alcanza con lo que yo diga o con el trabajo de Fabián, de Daniel, de Carlos ni de Juan ni de Pedro; No alcanza! Tenemos que ser Todos!”, alentó.

“Al autoritarismo lo vamos a frenar entre todos; y al Estado Formoseño para ponerlo al servicio de los ciudadanos, también lo vamos a recuperar entre todos”, aseguró.

“Esta es la convocatoria que venimos a hacerles, les venimos a pedir que superen el miedo que a veces tenemos frente a los aprietes que nos hace el gobierno”

Y recordemos que en el cuarto oscuro estamos solos, estamos con nuestra dignidad, con el ejemplo que nos dieron nuestros padres, y con la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos sobre el futuro que queremos para ellos, señaló.

“Esa es la decisión que tenemos que tomar, si queremos votar para seguir viviendo como estamos viviendo o queremos votar para una Formosa mejor”

“Yo los invito a que pensemos en estas cosas, pero no nos quedemos pensando solamente en nuestras casas, salgamos a hablar con nuestros vecinos a intercambiar ideas con ellos y preguntarles cómo quieren vivir, y tratar de convencerlos de que hay un futuro mejor. Y, de que este frente de JUNTOS para Formosa Libre asume el compromiso de ser la expresión y la voz de los que no tienen voz para construir un Futuro mejor”.

