Fernando Carbajal repudió el apriete mafioso de Gialluca a Pánfilo Ayala  y aseguró que el productor le dio una cátedra de derecho

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal en comunicación con Radio Parque mostró su preocupación el enrarecimiento del clima institucional en Formosa, repudió los actos patoteriles de funcionarios provinciales como la puntera política Norma Galeano y Leonardo Gialluca, a la vez que calificó de escandaloso el apriete mafioso del Defensor del Pueblo, que usurpa el cargo para mostrarse como él chupamedias mayor de la gestión gildista, siendo un espectáculo bastante patético al extremo de iniciar una persecución ideológica, condenó.

«Estoy seguro que cuando se reúne con los sindicalistas justicialistas que despilfarran la plata de sus afiliados en campañas electorales, violando las Leyes de asociaciones sindicales los debe felicitar»

«Me pregunto si cuando se reúne con los sindicalistas justicialistas en los cuales se gasta plata o sea le sacan plata a los afiliados y las gastan en campañas electorales del gobierno violando la ley de asociaciones sindicales, estoy seguro que no dice estas cosas es más seguramente los debe felicitar», aventuró.

Sin embargo la Federación Agraria qué es una institución con más de 100 años de trayectoria, de lucha por la defensa de los pequeños productores víctimas principales del gobierno gildista, le reprocha su posición personal que tiene al margen de la entidad, porque claramente la Federación Agraria jamás apoyo mi candidatura, ni yo no lo hubiera aceptado que lo hiciera, porque no corresponde, aseguró.

Con altura, cultura y una enorme valentía, Pánfilo Ayala puso freno a estos prepotentes que solamente son guapos cuando tienen el cargo porque después son bastante cobardes

Si lo hizo Pánfilo Ayala que es un militante, un hombre de enormes valores que tiene un punto de vista y como demostró ayer con su altura y su cultura y también con una enorme valentía para poner freno a estos prepotentes que solamente son guapos cuando tienen el cargo porque después son bastante cobardes«, explicó.

Ayala le dio una clase de derecho

Gialluca no es Juez y Federal no lo será nunca porque no pasará jamás en examen del Consejo de la Magistratura sobre todo por sus antecedentes antidemocráticos

Además sostuvo que lo inaceptable es que este apriete venga del Defensor del Pueblo, porque Gialluca lo primero que hace es amenazar a los integrantes de la Federación de que están cometiendo un delito, y a su vez dice una barbaridad desde lo jurídico y Ayala le dio una clase de derecho, cuando lo explicó que sí eso es delito lo va a decidir el juez y el defensor le contesta que eso estaba en el código penal arrobándose él la facultad de juez y no lo es, marcó.

Si quieres ser magistrado tienen que rendir aunque juez federal no será nunca porque no pasará jamás en examen del Consejo de la Magistratura sobre todo por sus antecedentes antidemocráticos, pero por ahora es Defensor del Pueblo y su función es siempre la de mediación y en todo caso es para pedirle al Estado que resuelva los problemas, clarificó.

Gialluca es un apretador serial

«Gialluca no está para apretar a los ciudadanos pero viene haciéndolo desde hace años este rol de apretador profesional, porque le pagan para que haga de apretador en nombre del gobierno, frente a cualquier protesta social cuando en realidad lo que tendría que hacer es un mediador e ir a buscar a los funcionarios para que le den respuesta a los reclamos, aunque sea negativa, y esto es lo que reclamaba la FFA», aseguró.

Este gobierno tiene un neto carácter fascista de persecución de los opositores

El defensor es que tiene una función constitucional que no cumple y una función política que sí cumple qué es defenderlo a Gildo Insfrán

El problema con el defensor es que tiene una función constitucional que no cumple y una función política que sí cumple qué es defenderlo a Gildo Insfrán y actuarle de amortiguador, esa es la única función que cumple y por eso le pagan en realidad, usando fondos públicos, y lo cumple bien porque está constantemente atacando al pueblo y defendiendo al gobierno, pero es el gobierno de Insfran no se le puede pedir interés en respetar la Constitución como no se le puede pedir ética política, lo único que se puede esperar es esto, persecución, aprietes mafiosos, amenazas, ese es el modelo que tenemos y es contra lo que estamos luchando pero la sociedad le dio un párate importante en las últimas elecciones y no tengo ninguna duda que en el 2023 será el fin del gobierno de Gildo Insfrán, manifestó.

El parlamentario indicó que en estos tiempos se seguirán observando estás extorsiones y aprietes, contra los ciudadanos indefensos porque saben que se viene el final, sobre todo porque van a tener que rendir cuentas y terminarán estos conchabos tan generosos, son las impunidades que otorga el poder pero que se van a terminar en el 2023 cuando el pueblo le ponga final a este gobierno pero lamentablemente mientras tengan mayoría y continúen en el gobierno. los pedidos de juicio político como el que tiene el Defensor del Pueblo será muy difícil porque quién tiene que controlarlos son en realidad cómplices para que haga esto.

El Poder Judicial es peor que el Defensor del Pueblo, su nivel de sumisión es igual al STJ, es decir son oficinas administrativas del Poder Ejecutivo, incapaz de ponerle límites al poder fascista que se ejerce

El representante de la Cámara Baja sostuvo que lo que está siempre en un callejón sin salida es el drama institucional de la provincia y a estas alturas el único que tiene la solución en sus manos es el pueblo de Formosa, porque será este a través de su voto el que le pondrá fin a todo esto, porque claramente el Poder Judicial es peor que el Defensor del Pueblo, su nivel de sumisión es igual al STJ, es decir son oficinas administrativas del Poder Ejecutivo, incapaz de ponerle límites al poder fascista que se ejerce.

Los ciudadanos encuentren en la oposición el canal para terminar con este proceso nefasto de 25 años de explotación sometimiento, de destrucción del aparato productivo, de expulsión de los jóvenes de nuestra provincia, y destrucción del empleo privado

«Los referentes opositores la responsabilidad que tenemos es de actuar con mucha mesura dando signos de unidad a los fines de que los ciudadanos encuentren en la oposición el canal para terminar con este proceso nefasto de 25 años de explotación, sometimiento, de destrucción del aparato productivo, de expulsión de los jóvenes de nuestra provincia, y destrucción del empleo privado que de manera sistemática y premeditada realiza el gobierno provincial, la sensación que se tiene al recorrer el interior y hablar con las familias es que son decenas de miles los jóvenes que han partido de nuestra provincia como nosotros los que terminan el secundario si no matrimonios jóvenes de 30 35 años, jóvenes emprendedores qué no encuentran un ámbito, esto nosotros estamos trabajando y vamos a buscar alternativas porque habrá que generar microemprendimientos para lograr que los jóvenes puedan encontrar el desarrollo con una herramienta fantástica qué son los microcréditos es decir pequeños apoyos que desde el estado puede darse, esto tendría que ser sin exigencias primarias porque si se empieza exigir esto será imposible ya que se debe generar un shock de empleo para retener a nuestros jóvenes y lograr que otros vuelvan o sino no tenemos un futuro» sentenció.

Por otra parte agregó que el gildismo quiere a esta provincia pobre, pequeña porque su negocio es administrar los fondos de la Coparticipación Federal y los ATN que leda el gobierno nacional, y toda esta información de dónde va el dinero la tiene que dar la provincia es decir desde el momento en que ingresan al tesoro provincial es está la que tiene que decir en qué se gasta la plata, Por lo cual el deber de información del gobierno y sobre todo del tribunal de cuentas y el ministro de economía pero ellos no lo van a hacer.

Carbajal dijo «tienen miedo de hacerlo porque lo pueden explicar dónde está esa plata acá en Formosa lo tenemos Ley de Acceso a la Información Pública por lo cual todo está escondido, y todo esto es parte del régimen contra el cual tenemos que seguir luchando, lo que nos queda es la lucha política para cambiar este gobierno y ahí sí vamos a exigir la rendición de cuentas, en cuanto a lo que se refiere al al manejo de los incendios forestales, el gobierno nacional está más preocupado por solucionar su cuestión electoral y ver cómo cierra sus responsabilidades que por apagar el fuego en Corrientes en Formosa y en cualquier lugar, lo que hay es un enorme margen de imprevisión de incapacidad, a Cabandié hay que reconocerle algo y es que ha incorporado una nueva palabra al diccionario ya que su apellido es un sinónimo de inútil, porque realmente no han hecho absolutamente nada y en medio del incendio lo que estaban haciendo era discutir quiénes eran los responsables, y en medio de una crisis no se discute nada sino que se hace lo que hay que hacer, en Corrientes le han presentado una denuncia penal por incumplimiento de las funciones públicas».

Para culminar determinó qué el país tiene un presidente que no preside por lo cual es un barco a la deriva, con un gobierno que se muestra absolutamente impotente e incapaz de resolver cualquiera de los problemas que tiene la nación, es un gobierno quebrado internamente, en consecuencia lo único que está haciendo es causar cada vez más daño y más sufrimiento a un pueblo qué con todo lo que tuvo que pasar en estos últimos dos años se le suma Un gobierno incapaz de conducir produciéndose un descalabro cada vez mayor tanto en lo económico como en la gestión, el primero de marzo se tiene la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y ya imagina un discurso presidencial cargado de odio sí ataques, para seguir enroscando a la oposición los problemas del país olvidándose que son ellos quiénes gobiernan, que tienen responsabilidades pero que sabe Cabandié de producción de ecología ni medio ambiente si nunca cruzó la Gral Paz, en definitiva se está con un gobierno de improvisados que deciden los cargos principales del estado sobre las bases de internas políticas, sumado a esto han destruido los cuadros medios de las organizaciones estatales qué son los que permiten dar continuidad a las políticas públicas y echan a los técnicos y especialistas para poner a sus amigos, sus novias, sus punteros políticos, y cuándo llega situaciones de crisis cómo estás los capaces ya no están y se encuentran con personajes que son incapaces de gestionar la enorme complejidad que tienen estado.

Noticia en desarrollo…

