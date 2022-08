Fernando Carbajal y el pedido de juicio político al Presidente: “había que ponerle límites a Alberto Fernández”

30

El diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal aseguró que el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández, obedeció a la imperiosa necesidad de ponerle un freno a las graves actitudes del presidente de la nación.

La necesidad de ponerle frenos es por su manifiesta incapacidad y por entregarle el gobierno a otras personas, pero sobre todo por su grave actitud de querer influir en las causas judiciales de la lucha contra la corrupción y por hacerlo de forma tan descarada, como una posición oficial del gobierno argentino.

Es inaceptable que se meta en la tramitación de una causa judicial

«Es inaceptable que se meta en la tramitación de una causa judicial, la Constitución Nacional dedica un artículo a decir la expresamente al presidente de la nación que no puede hacer lo que este presidente está haciendo y este énfasis es porque es un principio esencial del sistema democrático y republicano, la división de poderes y la independencia del poder judicial”, enfatizó.

Es cuando le corresponde, no cuando ella quiera

“Entonces este señor qué se dice abogado pero parece no saber nada no le podemos permitir que siga avanzando la independencia del Poder Judicial, y tiene que aprender cómo está aprendiendo Cristina que las acciones tienen consecuencias”, remarcó.

“En cuanto a la ex presidente es por una cuestión procesal, porque ella quería hablar luego de que terminó el fiscal Luciani y el tribunal le dijo que no, porque técnicamente no corresponde porque la etapa de los alegatos es un momento donde los que hablan son los abogados de las partes, porque tiene la finalidad de analizar la prueba, Cristina va a poder hablar si quiere porque el código contempla lo que se llama el derecho a la última palabra que tienen todos los imputados del país, qué es a la finalización de los alegatos pero es cuando le corresponde, no cuando ella quiera» señaló.

Gildo el peor obsecuente

En cuanto a los dichos del gobernador Insfrán de que Formosa es electrodependiente advirtió que está haciendo lo que siempre ha hecho Gildo que es ser obsecuente a los gobiernos centrales, ahora irá a rogarle a Massa o a quién esté a cargo del gobierno que le hagan un favorcito y si le dice que no se quedará calladito como siempre, porque no le interesa la situación del pueblo formoseño cómo lo único que le importa es su permanencia en el poder y para esto necesita andar bien con el gobierno central”, evaluó.

“Por lo menos ya hizo el planteo algo que su espacio viene diciendo desde que se planteó el tema de los 400wats, porque el resto del país recibirá la compensación por la electricidad y el gas cosa que no existe en Formosa, pero hay muy pocas esperanzas de que consiga algo porque él siempre se mantuvo fiel y los reclamo son a gobiernos de su signo político”, manifestó.

Nada va a tapar lo que el pueblo está sufriendo

Además destacó que a la situación socioeconómica la están padeciendo los ciudadanos, nada va a tapar lo que el pueblo está sufriendo ya que se siente en los bolsillos y en las carencias que cada una de las familias de Formosa y del resto del país tiene, las medidas del gobierno hasta ahora son muy tibias no sé ve ningún tipo de firmeza en lo que son las políticas de control de la inflación como tampoco se ve una política tendiente a dar algún tipo de contención a la sociedad, como debería ser en la provincia un aumento de sueldo que por lo menos cubra a la inflación, siendo algo que también están exigiendo los gremialistas de ATE.

«El gobierno solo niega la realidad diciendo que los aumentos sí cubren la inflación, esto tiene un enorme impacto social y tengo mucha preocupación por qué es difícil saber cuánto más va a aguantar la sociedad y cuando llegue el tarifazo va a ser muy duro y la sociedad va a tomar conciencia de la realidad de la situación, entonces el reclamo social se va a acentuar y profundizar, pero hay un gobierno que no tiene capacidad de reacción y tiene capacidad de proponer soluciones diferentes a los que vienen haciendo hasta ahora qué es la nada misma”, sostuvo.

Los 37 intendentes de Formosa habrán leído el expediente?

También estamos muy preocupados por este abroquelamiento que hay del gobierno hacia la situación judicial de Cristina Fernández, hay 37 intendentes de Formosa que firmaron diciendo que la dejen al Cristina me imagino que los 37 leyeron el expediente judicial, me imagino que el Ing. Jofré que es un experto en expedientes judiciales no le hizo de punta a punta y sobre la base de esto emite una opinión, o sino que salgan a decir la verdad que están defendiendo la corrupción y quieren seguir robando porque no hay otra conclusión para esto y la sociedad debe saber que si los votan es para que sigan robando» agregó.

