FFAA: “El PAIPPA terminó siendo un gigantesco fracaso y una monumental estafa del relato de Gildo Insfran”

El director regional de la Federación Agraria Argentina, Pánfilo Ayala en dialogo con nuestro medio se refirió al programa PAIPPA, del cual se cumplieron 25 años de gestión, aseguró que no cumplió con los objetivos prometidos y en cuanto a asistencias ha desaparecido, ya no existe.

El representante de la FAA expresó que si bien antes el proyecto tenía un alcance amplio, productivo y social ya que se propuso inclusive la posibilidad de que los productores tuvieran un carnet para ser asistidos en materia de salud y medicamentos, hoy es un organismo que por lo menos en el interior ha desaparecido y todo lo prometido en cuanto a asistencia integral ya no existe.

El PAIPPA ya no existe como un organismo de aplicación para trabajar en forma directa con los productores

Indicó también “hoy el sujeto agrario está atento o determina sus actividades, en muchos casos porque desapareció gran parte del área de siembra de zonas de la provincia, entonces el sujeto agrario depende completamente de lo que la municipalidad pueda recibir u otorgar y el PAIPPA ya no existe como un organismo de aplicación para trabajar en forma directa con los productores porque ni siquiera sabemos si existe un delegado, solo vemos que aparece nombrado en los diarios o nombrarse en actos, o eventos productivos pero no aplicados directamente al sujeto agrario”.

Por otra parte destacó que a través de la asociación de pequeños productores de la zona de Palma Sola se logró un acuerdo no con el PAIPPA sino con el intendente de la municipalidad, para la asistencia de reparación del suelo que está dispuesto y descentralizado en los municipios, pero al ser una zona de 17 colonias la misma está desbordada por la falta de infraestructura, y no llega a satisfacer los pedidos para las actividades.

La entrega de semilla lo hace la intendencia no el PAIPPA

Ayala dijo además “el productor debe poner el gasoil y muchas veces no logra que le hagan este servicio de preparación del suelo que es entre 15 y 20 litros por cada pasada de rastra por hectárea, pero hemos logrado que al menos 35 pequeños productores que culminaron esta fase de preparación, el compromiso del intendente no del PAIPPA de que se le estaría dando una bolsa de semilla de maíz, para la subsistencia o posibilidad de comercialización, eso es lo que se está haciendo pero no es el PAIPPA sino según el intendente si solicita al Ministerio de la Producción”.

Continuó diciendo que el Instituto PAIPPA está separado en la gestión del Ministerio de la producción, pero sigue siendo el que más productores tiene, y la intención de diversificar la actividad productiva es una necesidad, pero los inconvenientes se dan en las dos etapas cruciales que son la preparación del suelo que no termina siendo en tiempo ni forma y luego cuando se debe comercializar los productos.

El fracaso llevó a familias desintegradas, colonias despobladas, productores que su promedio de edad oscilan entre70 y 75 años y que el futuro esté en peligro

El referente señaló “en las zonas vemos viviendas que se habían hecho a través del PAIPPA, están abandonadas, las familias no están poblando esas casas, no tiene el efecto que tenía en un principio, pero en épocas de política la intención del gobierno era en teoría profundizar el arraigo no la desintegración de las familias, pero hoy sucede totalmente lo contrario, son muchas situaciones pero especialmente la productiva es la que lleva a que tengamos en el presente familias desintegradas, colonias despobladas, productores que su promedio de edad oscilan entre70 y 75 años, y es lo que nos preocupa porque el futuro del pequeño productor está en peligro y no es abordado como tal, nosotros podemos decir como título que el PAIPPA termino siendo un fracaso en la provincia en estos últimos tiempos”.

Se entregan algunas semillas en algunos actos que realiza el gobierno para que los aplaudan

Para finalizar añadió “en las colonias las casas PAIPPA están deshabitadas u ocupadas por personas muy adultas, con áreas que no son trabajadas o termina siendo un productor de 5 o 6 hectáreas, trabajando solo una o dos porque está muy sujeto a los compromisos o las promesas que puedan hacer los municipios, y como la agricultura tiene sus tiempos, su ciclo, generalmente se quedan fuera de este, porque las municipalidades están desbordadas, por estas actividades y es un compromiso que el Ministerio de la Producción deriva al municipio, esto produce una angustia del sujeto productor permanentemente, porque debe deambular de oficina en oficina, recorrer 15 kilómetros para ver a un funcionario y pedir por favor si le hacen una pasada de rastra y muchas de estas acciones quedan ya fuera del calendario agrícola, el decir están y se entregan algunas semillas en algunos actos que realiza el gobierno para que los aplaudan, o para hacer publico algo que termina siendo cáscara, y se nombran a funcionarios o al instituto PAIPPA pero para contactarse en forma directa, no se conocen delegados, ni oficinas de atención, muchas no saben quién es el director, en definitiva solo lo utilizan con fines de propaganda política pero no ya para la asistencia al pequeño productor”.

