“Fierrazo” de Reato a Insfrán: Ganar elecciones no solo es ganar. Stroessner también ganaba elecciones y fue un dictador”

44

El periodista y escritor Ceferino Reato calificó de autocrático al gobernador formoseño Gildo Insfrán y lo comparó con el ex dictador paraguayo general Alfredo Stroesssner.

Consultado por el Dr. Alfredo Barberis, columnista de FM Radio Parque sobre el informe de varios organismos internacionales que coincidieron en afirmar que en Formosa se violan los derechos humanos, Reato dijo “no me sorprende esto de parte de Insfrán, que gobierno dentro de un feudo. El gana elecciones pero dentro de una autocracia, y la democracia no es solo ganar. El ex presidente del Paraguay, general (Alfredo) Stroessner, también ganaba en los comicios, pero fue un dictador”, comparó contundente.

Luego desplegó su conocimiento profesional y enumeró la cantidad de informes de organismos internacionales que cayeron sobre el gobierno de Insfrán afirmando de que en la provincia se violan los derechos humanos. Citó la preocupación de la ONU que hizo público la alta comisionada Michelle Bachelet; y los últimos informes de organismos humanos que se expidieron preocupados en tal sentido.

“Así, Formosa es conocida en el seno de la ONU por la manera autocrática de gobernar de Insfrán, que lo ha demostrado en todas partes. A él la prensa independiente no le interesa”, subrayó con insistencia.

Enfatizó que “a esta altura de las circunstancias, Insfrán ya es una caricatura de la democracia. Es una pena que él no se dé cuenta y una pena mayor que el peronismo no haga lo mismo. Es una persona que ellos mismos (el partido) deberían reemplazar porque en algún momento perderá una elección. Pero claro, vemos todas las maniobras que hace para que voten ciudadanos de otros países y además tiene todo cooptado por las pautas publicitarias del gobierno y otros favores, pero no puede con la prensa independiente”, afirmó Reato.

Remarcó además que es de público conocimiento las amenazas y persecuciones a los empresarios y comerciantes en tiempos de pandemia.

“Formosa es un gobierno caricaturezco. Todos los vemos y todos nos damos cuenta. Parece que él y el partido no lo hacen. No creo que haya que esperar tanto tiempo para que el propio peronismo se dé cuenta de que esto no pueda persistir. Puede ser en estas elecciones o en las próximas que pierda porque Insfrán se ha convertido en una carga para el peronismo”, subrayó.

Reato apeló a la inteligencia de Insfrán para señalarle que debería “dar un paso al costado. Cuantos años más quiere estar en el poder. Va a terminar mal si el mismo no le da fin a su propia permanencia en el poder”. Opinó.

Luego agregó que “con esto quiero expresar que una vez fuera del poder, cuando pierda las elecciones, todo se le va a acumular, denuncias por distintas cosas y en ese momento lamentará no haber sido inteligente para preparar una buena salida, una buena sucesión”.

Puso de relieve su cariño por Formosa al precisar que “hay que comenzar a pensar bien en lo que se viene. En política hay una cosa que es seguro, en algún momento se van a perder las elecciones. Tantos años en el poder en algún momento le jugará en contra y muchas cosas se le vendrán encima. Insrán ya es una exageración en cuanto a lo feudal en el país”, remarcó.

Finalmente, criticó que “Insfrán esté apañado por el presidente Alberto Fernández, quién lo erige como un modelo. Para Cristina Fernández es importante porque junto con (Gerardo) Zamora – ex gobernador de Santiago del Estero y actual senador- tiene el control del norte argentino que junto al conurbano de Buenos Aires, es el bastión del kirchnerismo”, subrayó Reato.

Comments

comments